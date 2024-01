Normalität, Projektabschlüsse, Radboom: So könnten drei Stichworte lauten, mit denen Walter Knittel, Geschäftsführer der Donaubergland Tourismus GmbH, das abgelaufene Jahr beschreibt. „Spannend, innovativ, Fortschritt“, lauten sie für dieses Jahr. Insgesamt gibt er sich zuversichtlich, doch eine Unbekannte bleibt.

Nachfrage im Bereich Freizeit gut

„Wie immer optimistisch“, startet Donaubergland-Geschäftsführer Walter Knittel ins Jahr 2024. Vor allem im Bereich der Hotellerie geht er davon aus, dass die Nachfrage nach wie vor hoch sein wird. Zwar gebe es in Krisenzeiten immer Unwägbarkeiten, „aber in Sachen Freizeit ist die Nachfrage nach wie vor gut“, sagt er.

Zuwachs an Übernachtungszahlen

Das spiegle sich auch in den Zahlen des vergangenen Jahres wider. Im Bereich der Übernachtungen seien die Zahlen in Richtung Normalität zurückgegangen. „Die Nachfrage war sehr stark“, sagt Knittel. Bislang liegen ihm die Daten bis September 2023 vor. Diese seien über dem Schnitt vom Rekordjahr 2019. „Es gibt bis zu diesem Zeitpunkt eine Steigerung von 2,3 Prozent“, sagt er.

In Sachen Freizeit ist die Nachfrage nach wie vor gut. Walter Knittel

Etwas unklarer hingegen ist die Lage laut Knittel in der Gastronomie. Neben gestiegenen Preisen für Energie und Personal kommt 2024 auch der wieder auf 19 Prozent zurückgesetzte Mehrwertsteuersatz hinzu. „Wie sich das weiterentwickeln wird, bleibt abzuwarten. Wir schauen, wie wir das flankieren und weiter unterstützen können“, sagt Knittel.

Gastronomie muss um Verständnis werben

„Ich denke, dass die Gastronomie ihre Preise anpassen muss. Am Ende muss ja was übrig bleiben“, schätzt er die Situation ein. Es müsse gleichzeitig auch um Verständnis geworben werden. „Die Preise in der Gastronomie in Deutschland waren in den vergangenen Jahrzehnten relativ gering im Vergleich zum Ausland“, sagt Knittel.

Wenn Qualität stimmt und das Essengehen ein Erlebnis ist, „ist man glaube ich auch bereit, den ein oder anderen Euro mehr auszugeben.“ Man müsse aber sehen, wie sich die Menschen das leisten können und wollen.

App soll Phänomen der Donauversickerung aufgreifen

Das Donaubergland hat auch eigene Projekte, die sie 2024 umsetzen wird. „Ein großes Thema wird in diesem Jahr die Donauversickerung. Das wird auch bei der CMT in Stuttgart Hauptthema sein“, sagt Knittel.

Bis Mitte des Jahres sollen die drei Infopoints an den Versinkungsstellen in Immendingen, Möhringen und Fridingen aufgestellt werden. „Dazu wird es eine App geben“, sagt Knittel. An den Inhalten werde derzeit noch gearbeitet.

Auch in Sachen Digitalisierung soll es vorangehen. Es gebe eine landeseinheitliche Datenbank, die mit touristisch relevanten Infos gefüttert werden soll. „Dass wir auch über KI gefunden werden können“, sagt Knittel und nennt Sprachsteuerungssysteme als Beispiel.

Wegepaten für Radwege finden

Ein weiteres Ziel: Tourismus und Industrie sollen noch enger zusammenarbeiten. „Wir wollen neue Partner finden, die mit uns die Region touristisch noch attraktiver machen.“ So ist der Plan, für die acht E-Bike-Touren, die 2023 an den Start gegangen sind, ebenfalls Wegepaten zu finden.

Denn: Bei den „Donauwellen“ klappt das seit knapp zehn Jahren. Dafür gab es sogar ein Förderprogramm des Landes. Ziel war es, mögliche Kooperationsansätze von Tourismus und der hiesigen Industrie herauszufinden.

Eine Tourismusagentur arbeitete dann vier Kooperationsfelder heraus. Unter anderem sind das die Gestaltung neuer Angebote und Anziehungspunkte sowie gemeinsame Marketingaktionen. „Das wollen wir weiter verfolgen und die Interessen bündeln“, sagt Knittel.

Einheimische nehmen Angebote ebenfalls an

Und zwar nicht nur für Touristen, sondern auch für die einheimische Bevölkerung. Im vergangenen Jahr sei die Resonanz an touristischen Angeboten auch in dieser Gruppe deutlich gewachsen. „Ich freue mich drauf“, sagt Knittel abschließend zu 2024.

