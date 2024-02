Die Route übers Mittelmeer gilt für Flüchtende als gefährlichste und tödlichste Route der Welt. Allein im vergangenen Jahr verzeichnete die „International Organization for Migration“ insgesamt 2756 Tote oder Vermisste. Friedhold Ulonska ist Kapitän bei der Seenotrettung und hilft Flüchtenden dabei, sicher anzukommen. Im April kommt er in den Landkreis, um von seinen Erlebnissen zu erzählen.

Bilder, die man nie vergisst

„Man ist teilweise mit Bildern und Erlebnissen konfrontiert, die begleiten einen das ganze Leben und gehen auch nicht so einfach aus dem Kopf“, erzählt Friedhold Ulonska. Er ist Kapitän des Schiffes „Nadir“ und Teil der Seenotorganisation „Resqship“. Zusammen mit seinem Team ist er mehrmals im Jahr ehrenamtlich auf dem Mittelmeer unterwegs.

So läuft eine Rettung ab

Die Rettung an sich folgt in der Regel einem bestimmten Schema: „Wir sind meistens auf dem Meer unterwegs und suchen die Routen ab, auf denen die Boote oft unterwegs sind“, schildert der Kapitän. „Haben wir Hilfesuchende gefunden, fährt eine Gruppe von unserem Team mit einem Beiboot zu ihnen.“

Wer von Libyen kommt, kann sich entscheiden, entweder in einem Folterlager zu sterben oder die Flucht über das Meer zu suchen. Friedhold Ulonska

Dort angekommen, werden die Menschen mit Getränken und Rettungswesten versorgt. Mit dabei ist auch immer ein Arzt, der den Zustand der Geflüchteten checkt. Personen in kritischem Zustand kommen mit auf das Hauptschiff der Seenotrettung. „Die anderen bleiben an Bord und folgen uns zu einem sicheren Hafen“, erklärt Ulonska.

Menschen mit blanker Angst in den Augen

Anders ist es natürlich, wenn das Boot, auf dem sich manchmal hunderte Menschen befinden, droht zu sinken oder beschädigt ist. „Dann kommen die Menschen natürlich mit auf die Nadir“, sagt er. Bei einer solchen Rettung ist dann vor allem eines gefragt: Fingerspitzengefühl.

„Wir müssen ihnen klarmachen, dass wir ihnen helfen wollen“, sagt der Kapitän und ergänzt: „Teilweise blickt man in ihre Augen und erkennt die blanke Angst. Man kann nur erahnen, was sie teilweise durchmachen mussten. Nicht nur auf der Flucht - auch in ihrem Heimatland.“

Viele sind auf der Flucht ertrunken

Wenn die Seenotretter die Menschen finden, sind diese meistens schon mehrere Tage unterwegs. „Viele davon haben Tage lang nichts gegessen oder getrunken und wissen nicht, ob sie ihre Flucht überhaupt überleben. Einige sind bereits ertrunken“, erzählt Ulonska.

Am schlimmsten seien die Boote aus Blech, die meist selbst zusammengeschweißt wurden. „Die sinken wie ein Stein“, erklärt er. Und: „Die meisten Menschen auf den Booten können nicht schwimmen.“

Gefährliche Konfrontation mit der Küstenwache

Unterwegs ist die Nadir immer zwischen Tunesien, Libyen und Italien. Dass das Team auch mal auf die Küstenwache trifft, sei dabei kaum zu vermeiden. Und das kann schonmal kritisch werden. „Besonders die libysche Küstenwache geht sehr aggressiv vor. Sie stoppen die Boote gewaltsam und schießen sogar“, sagt er.

Ein Mann an Bord ist vor uns auf die Knie gefallen, hat geschrien, geweint und uns angefleht, dass wir ihn nicht ausliefern. Das vergisst man nicht. Friedhold Ulonska

„Die haben den klaren Auftrag, völkerrechtswidrig die Menschen auf der Flucht abzufangen und zurückzuschleppen. Wer von Libyen kommt, kann sich entscheiden, entweder in einem Folterlager zu sterben oder die Flucht über das Meer zu suchen.“

Zahlreiche grausame Geschichten

Wenn die Menschen an Bord genommen werden müssen, kommt der Kapitän auch hin und wieder ins Gespräch. „Vor Tunesien hatten wir einige Leute auf der Nadir, als wir sahen, dass die tunesische Küstenwache kam. Ein Mann an Bord ist dann vor uns auf die Knie gefallen, hat geschrien, geweint und uns angefleht, dass wir ihn nicht ausliefern. Das vergisst man nicht.“

Das Glück zwischen all dem Leid

Aber: Trotz all dem Leid, gebe es auch schöne Situationen. „Wir haben mal ein Boot auf dem Meer gefunden, die waren bereits drei Tage unterwegs. Und als wir ihnen Rettungswesten brachten und sie sich in Sicherheit wussten, fingen sie an zu singen“, erinnert sich der Kapitän.

Über Friedhold Ulonska Die Liebe zum Wasser kommt bei Friedhold Ulonska nicht von ungefähr. Denn er ist am Wasser aufgewachsen. Um genau zu sein in Ostfriesland. Ferien machte er meistens mit seiner Familie auf dem Boot. Auch als er schließlich nach Rottenburg zog, blieb er der Seefahrt treu. In seiner Freizeit ist er vor allem für Segelreise-Unternehmen tätig.

Auch in der Studentischen Seglergemeinschaft Tübingen ist er noch aktiv. Nach dem Studium der evangelischen Theologie und der Germanistik - ebenfalls in Tübingen - arbeitete er erst als Redakteur, dann als technischer Leiter EDV und schließlich in einer Unternehmensberatung.

Zur Seenotrettung kam er 2015, als er im Fernseher die Bilder vieler Menschen sah, die über das Mittelmeer flüchteten. Da wollte er helfen. Also schrieb der fünffache Familienvater zahlreichen Organisationen.

Schließlich fuhr Ulonska als Kapitän auf der „Sea Eye“ und der „Lifeline“ und als Offizier auf der „Sea Watch“. Mittlerweile ist er Kapitän auf der „Nadir“, einem Segelschiff der Organisation „Resqship“.

Friedhold Ulonska in Tuttlingen

Am 16. April kommt Friedhold Ulonska in den Landkreis, um eindrucksvoll von seinen Erlebnissen auf hoher See zu erzählen. Die Veranstaltung findet am 16. April um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Seitingen-Oberflacht statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstalter ist die Katholische Erwachsenenbildung Kreis Tuttlingen in Kooperation mit dem Helferkreis Asyl Seitingen-Oberflacht, der Tuttlinger Volkshochschule und der evangelischen Erwachsenenbildung.