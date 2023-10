Tote Tiere, Kot und Müll. Zwischen zwei Häusern in der Tuttlinger Innenstadt mussten jüngst einige tote Tauben geborgen werden. Der Zwischenraum war durch ein Gitter verschlossen, die Tiere kamen nicht mehr hinaus und starben. Das Problem: Danach waren immer wieder neue Tauben in dieser Gasse ‐ obwohl der Zwischenraum eigentlich verschlossen worden war.

Zwischenraum mit Kabelbindern verschlossen

Seit dem 13. September ist Dr. Berthold Laufer, stellvertretender Amtsleiter des Tuttlinger Veterinärsamt, das Problem in einer Brandgasse an der Tuttlinger Stadtkirchstraße bekannt.

Mehrere Termine vor Ort zeigten das Ausmaß. Zwar war der Zwischenraum durch eine externe Firma mit Brettern, Platten, Draht, einem Reißverschluss und Kabelbindern verschlossen worden, trotzdem kamen über Wochen hinweg immer wieder neue Tiere in die Gasse.

Kadaver, Eier, Kot mit Stacheldraht und viel Müll

Wie sie dort hineingelangten, kann keiner genau sagen. Das erste Mal, dass das Veterinäramt die Gasse betreten konnte, war schließlich am 18. September. „Mit Gummistiefel und Overal“, erinnert sich Laufer. Dort lagen „Massen von Taubenkot, Holzlatten und Metallrohre“.

Wer wissentlich ein Wirbeltier ohne Wasser und Nahrung einsperrt und es damit verhungern oder verdursten lässt, fügt diesem länger anhaltend erhebliche Leiden zu. Dr. Berthold Laufer

Auch Taubeneier waren auf dem Boden zu finden. Und: In dem Taubenkot war Stacheldraht eingebacken. Mehrere Taubenkadaver hatte ein Mitarbeiter der Firma, die die Gasse vergitterte, bereits in einer Tüte gesammelt. Allerdings bestanden diese nur noch „aus Knochen und Federn“, so der Veterinär.

Todesursache und -zeitpunkt unbekannt

Wie genau die Tiere ums Leben gekommen waren, kann der Veterinär nicht sagen. Auch, wie lange die skelettierten Tiere dort lagen, könne man nicht ausmachen.

Lebende Tauben fanden sie nicht, obwohl einige Nachbarn einige Tage zuvor noch welche gesehen haben wollen, die allerdings „in einem sehr schlechten Zustand“ waren.

„Am 22. September wurde das Veterinäramt per Mail in informiert, dass sich in der geschlossenen Brandgasse wieder drei lebende Tauben befänden, wobei der Zugang für die Tauben nicht erkennbar sei“, sagt Laufer. Die Polizei öffnete das Gitter erneut, sodass die Tiere hinaus konnten.

Immer wieder neue Tiere in der verschlossenen Gasse

Sechs Tage später, am 29. September, war die Brandgasse schließlich komplett von Taubenkot und Müll geräumt. „Auf der Nordseite war sie wieder mit einer großen Platte verschlossen“, sagt Laufer. Das Problem: In der verschlossenen Gasse waren erneut fünf lebende Tiere. Als das Veterinäramt sich abends um die Tiere kümmern wollte, waren diese allerdings wieder verschwunden.

Und das Bild zieht sich fort: Nur einen Tag später waren wieder mindestens zwei Tauben in der verschlossenen Brandgasse, zusammen mit eine Taubenlebendfalle des Vereins Tuttlinger Stadttauben sowie Wasser und Futter.

„Da in der Folge mit dieser Falle jedoch nur ein Taube gefangen werden konnte, wurde schließlich veranlasst, dass bis zu einem endgültigen tierschutzgerechten Verschluss die Brandgasse auf der Nordseite im unteren Bereich offen gelassen werden muss“, sagt Laufer.

Mögliche Straftat muss nachweisbar sein

Strafrechtlich sei die Situation schwierig. „Wer wissentlich ein Wirbeltier ohne Wasser und Nahrung einsperrt und es damit verhungern oder verdursten lässt, fügt diesem länger anhaltend erhebliche Leiden zu“, sagt Laufer. Dies sei ein Straftatbestand, der spätestens mit dem Verdursten oder Verhungern verwirklicht ist.

Der Haken: Die Umstände müssen klar beweisbar sein. „Das bedeutet im vorliegenden Fall, dass der Verursacher weiß, dass er Tauben einsperrt, die aufgrund seines Handelns verdursten oder verhungern werden, tagelang unversorgt sind und schließlich am Flüssigkeits- und Nahrungsmangel sterben“, schildert der Veterinär.

Sofern man an die Nester gut herankommt, kann man vorhandene Eier regelmäßig durch Kalkeier austauschen, bis die letzten Jungvögel ausgeflogen sind. Dr. Berthold Laufer

Und: Der Versuch an sich ist nicht strafbar. „Wenn also zum Beispiel durch Dritte, die den eingesperrten Tauben rechtzeitig einen Weg nach draußen öffnen oder sie einfangen und herausholen, verhindert wird, dass die Tiere längere Zeit erheblich leiden, so liegt nach dem Tierschutzgesetz kein Straftatbestand in Form des Versuchs vor“, sagt der Experte.

Taubenfalle nun taubensicher verschlossen

Und wie geht’s nun weiter? „Als erstes ist zu schauen, ob Nester mit Jungvögeln vorhanden sind; dies ist bei Stadttauben auch in der kalten Jahreszeit möglich. Sofern man an die Nester gut herankommt, kann man vorhandene Eier regelmäßig durch Kalkeier austauschen, bis die letzten Jungvögel ausgeflogen sind“, sagt Laufer.

Da man allerdings in einer engen, hohen Brandgasse in der Regel nur schlecht an die Nester herankommt, wolle man versuchen, die Jungvögel zu bergen. „Der Verein Tuttlinger Stadttauben hat angeboten, solche Jungvögel aufzunehmen“, sagt der Veterinär.

Das ist mittlerweile auch passiert. Im nächsten Schritt wurde der gesamte Bereich von Kot und Müll gesäubert, „wobei man ganz oben zunächst eine Öffnung ließ, um die letzten Tauben nach oben hinauszutreiben“, erklärt der Experte. Als schließlich alle Tiere draußen waren, wurde die letzten Öffnungen taubensicher geschlossen.