Die Tipps fürs Wochenende im Kreis Tuttlingen

Noch verwöhnt uns die Sonne, doch Obacht! Am Wochenende ist Miesepeter-Wetter angesagt. Es gibt jedoch genug Möglichkeiten, sich die Tage mit anderen Dingen als Sonne zu versüßen. Hier eine Auswahl.

Jugendparty in schwarz-weiß

Wann: Freitag, 22. März, 20 Uhr

Wo: Kesselhaus Trossingen

Eintritt: 4 Euro, Abendkasse 5 Euro

Eine Party mit DJ WAAL steht im Trossinger Kesselhaus an. Tanzen und Abhängen ist für alle Jugendlichen von 14 bis 17 Jahren angesagt - natürlich ist das Ganze alkoholfrei.

Tischtennis mit Drinks

Auf ein Match mit dem besten Kumpel? Am Samstag findet ein lockerer Tischtennis-Abend in Tuttlingen statt. (Foto: imago sportfotodienst )

Wann: Samstag, 23. März, 19 bis 22 Uhr

Wo: Kukav, Katharinenstraße 9, Tuttlingen

Eintritt: frei

Tischtennis spielen kann doch jeder, oder? Wer sein Können auf den Prüfstand stellen will, ist am Samstag beim Kukav richtig. Der Verein lädt zum Ping-Pong Social Club ein. Dahinter verbirgt sich eine lockere Zusammenkunft mit Tischtennis, Musik und Drinks. Spontan könnte ein Turnier entstehen oder auch eine Runde Rundlauf - alles ist möglich!

Brisilleneier beim Frühlingsbazar

Wann: Samstag, 23. März , 13 bis 16 Uhr

Wo: Johannes.-Spreter-Gemeindehaus in Trossingen

Eintritt: frei

Noch auf der Suche nach schicker Osterdeko? Am Samstag werden in Trossingen selbstgefärbte Brisilleneier, Bastelarbeiten, Gestricktes, Marmelade, Stofftiere, Oster-Deko, Socken und vieles mehr beim Frühlingsbazar angeboten. Auch Kaffee, Tee und Kuchen gibt es für die Besucher. Der Erlös ist für die eigene Gemeinde sowie für den Tafelladen.

...und so sehen perfekte Brisilleneier aus. (Foto: Kleibauer, Dieter )

Nudelsonntag

Wann: Sonntag, 24. März, 11 Uhr

Wo: Stadthalle Spaichingen

Eintritt: frei

Der 7. Nudelsonntag der Bürgerstiftung steht an. Alle Bürgerinnen und Bürger sind zum Mittagessen und gemeinsamen Austausch in die Stadthalle eingeladen. Ab 11 Uhr werden verschiedene Nudelgerichte mit leckeren Saucen serviert.

Auch der Klassiker „Linsen mit Spätzle“ fehlt in diesem Jahr nicht. Der Erlös des Nudelsonntags ist eine wichtige Einnahmequelle, um Projekte im Sinne des Stiftungszwecks realisieren und unterstützen zu können. Der Vorstand der Bürgerstiftung hofft deshalb auf eine große Besucherzahl.

Wanderung mit Einkehr

Wann: Sonntag, 24. März, ab 14 Uhr

Wo: Esslingen, Heusackhütte

Eintritt: frei

Wer weiß, vielleicht schickt die Sonne doch noch ein paar Strahlen auf die Erde - und selbst wenn nicht, gilt für Wanderer ohnehin: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung! Also ab in die Stiefel und rein in die Jacke und eine Runde drehen. Wer die Windräder zwischen Esslingen und Ippingen noch nicht gesehen hat, kann sie sich am Sonntag zum Beispiel aus der Nähe anschauen und anschließend in der Heusackhütte einkehren. Die hat der Schwäbische Albverein ab 14 Uhr geöffnet - viel Spaß!