Wochenendtipps zu Weihnachten? Klar: Gottesdienst, gutes Essen und ein Gang durchs Städtle! Rund um den Heiligabend gibt es aber ein paar kleine, feine Veranstaltungen, bei denen sich ein Besuch lohnt. Hier unsere Tipps.

Bläserensemble in Tuttlingen und Stetten

Wann: Freitag, 22. Dezember, 19.30 Uhr, und Samstag, 23. Dezember, 19 Uhr

Wo: Pfarrkirche St. Nikolaus Stetten bzw. Auferstehungskirche Tuttlingen

Eintritt: kostenlos

Das Weihnachtskonzert in der Tuttlinger Auferstehungskirche hat Tradition. Zur Einstimmung auf den Heiligabend kommen am Samstag neben Werken von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Alexandre Guilmant auch traditionelle und moderne weihnachtliche Melodien. Unter der Leitung von Matthias Schneider (Posaune, Euphonium) musizieren Johannes Elsäßer, Manuel Hellmann, Andreas Pfitscher, Jonas Schneider (jeweils Trompete), Benedikt Elsäßer (Posaune) und Fabian Zepf (Tuba). Schon am Freitag sind die sieben Musiker in Stetten zu hören. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.

Rockatonixx und The Radio Colors

Wann: Samstag, 23. Dezember, 20 Uhr

Wo: S4-Club Lounge am Donaustadion Tuttlingen

Eintritt: ab 17,50 Euro

Beim traditionellen Weihnachtskonzert des Rittergartenvereins wird dieses Jahr doppelt gerockt! „Let’s Rock X-Mas“ lautet das Motto der bekannten Musikusse aus Tuttlingen und Umgebung. Rockatonixx lädt die Zuhörer auf eine Zeitreise durch die Pop- und Rock-Geschichte der letzten 40 Jahre ein. Das ist genau die Musik, die die sogenannten Boomer- und X-Generation beeindruckt und geprägt hat. Die sechsköpfige Band mit Frontmann und Gitarrenlegende Bernie Gail, Totto Klatt, Marius Schimmel, Bernhard Schiele, Karl Koch und Barbara Klobe bieten ein knalliges Lineup aus groovigen, psychodelischen, rockigen, bluesigen und funkig gecoverten Songs, von Foo Fighters bis Moody Blues, von NDW-Punkrock bis Rockhymne.

Zudem sollten die vier Tuttlinger Klangsüchtigen Orlando Gold auftreten, sie mussten krankheitsbedingt aber absagen. Stattdessen sind nun The Radio Colors dabei. The Radio Colors ist ein Rock/Pop-Trio um den aus Tuttlingen stammenden Gitarristen und Sänger Ad Schwarz. Mit dem Schlagzeuger Stefan Kupferschmid aus Emmingen-Liptingen ist noch ein zweiter regional bekannter Musiker dabei, komplettiert durch den Konstanzer Bassisten Sven Knieling.

Krippenspiel und musikalische Messe

Wann: Weihnachtsgottesdienste am 24. und 25. Dezember

Wo: Stadtpfarrkirche Spaichingen

Eintritt: frei

Stellvertretend für die vielen musikalischen Darbietungen in den Kirchen des Landkreises an Weihnachten sei hier die Spaichinger Stadtpfarrkriche St. Peter und Paul genannte. Dort sind die Weihnachtsgottesdienste zugleich auch kulturelle Veranstaltungen. So werden am Heiligen Abend, 24. Dezember, um 16 Uhr die Sängerinnen und Sänger der Kinder- und Jugendkantorei das Krippenspiel „An Weihnachten wird Gott ganz klein“ von Johannes Eppelein in einer Bearbeitung von Thomas Blessing aufführen. Die Christmette um 21 Uhr wird vom Kirchenchor mitgestaltet. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird um 10.30 Uhr die „Missa Brevis in C-Dur“ von W.A. Mozart für Soli, Chor, Streichorchester, Trompeten, Pauken und Orgel, sowie weitere Weihnachtslieder zu hören sein. Auch Solisten wirken mit.

Weihnachtlicher Nachtwächterrundgang

Wann: Montag, 25. Dezember, 20 Uhr

Wo: Mühlheim, Oberstadt, Treffpunkt am Rathaus

Eintritt: frei

„Hört ihr Leut und laßt euch sagen, der Wächter singt wie in alten Tagen. Als Wächter ziehe ich hier auf und blas das Horn nach altem Brauch!“ Wer Sprüche wie diesen hören und zugleich noch ein wenig Historisches über Mühlheim erfahren möchte, der ist am ersten Weihnachtsfeiertag beim Nachtwächterrundgang richtig. Heinz-Dieter Wettki erzählt dabei über Geschichte und Geschichten der 1200 Jahre alten Stadt und singt historische Verse. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.