Huch, wo ist die Zeit hin? Fast schon wieder Weihnachten! Aber jetzt bloß nicht in Stress verfallen. Das letzte Wochenende vor dem Fest ist Durchatmen angesagt. Gemütlich einen Glühwein trinken, weihnachtlicher Musik lauschen oder andere Abenteuer erkunden. Hier unser Programm für den dritten Advent.

Nachts im Museum

Wann: Samstag, 16. Dezember, 17 bis 22 Uhr

Wo: Museum Auberlehaus, Marktplatz 6, Trossingen

Eintritt: Erwachsene 7,50 Euro, Schüler und Studenten 5 Euro (in Begleitung Erwachsener frei)

Nachts im Museum werden alle Figuren lebendig, oder? Wer wissen will, ob die Dinos abends tatsächlich durchs Auberlehaus trampeln, sollte sich mit einer Taschenlampe am Samstag im Museum einfinden. Dann können die Besucher Teile des Museums so erleben, wie es normalerweise nur der Museumsleiter zu sehen bekommt. Sie gehen vorsichtig durch die Ausstellung mit den Dinosauriern und blicken unter anderem dem T-Rex ins Auge, entdecken dde afrikanische Savanne und den heimischen Wald ebenfalls ohne Beleuchtung. In der historischen Wohnung des Auberlehauses aus dem 18. Jahrhundert wartet ein Trachtenpaar und die Wohnung ist original „illuminiert“. Weihnachtslieder und ein Getränkeausschank sind ebenfalls dabei. Zudem erwartet das Team des Auberlehauses an diesem Wochenende den 10.000 Besucher der Saison.

Jahreskonzert in Aldingen

Wann: Samstag, 16. Dezember, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr)

Wo: Erich-Fischer-Halle in Aldingen

Eintritt: keine Angabe

Der Musikverein Aldingen wird sein Konzert mit der Bläserklasse der Gemeinschaftsschule Aldingen, unter der musikalischen Leitung von Eva-Maria Wettki, eröffnen. Die Nachwuchsgruppe und die Jugendkapelle unter der Leitung von Karl Jung werden den zweiten Teil gestalten. Nach der Pause nimmt die Gesamtkapelle den Platz auf der Bühne ein und bietet unter dem Motto „Musik im Adventskalender“ mit Rock - Pop, Swing, Film-Musik und Weihnacht für jeden Zuhörer etwas. Eingebettet sind Ehrungen verdienter aktiver Musiker. „Das Jahreskonzert wird mit Sicherheit wieder der kulturelle Höhepunkt in unserem Vereinsjahr,“ verspricht der Verein.

Zoff mit dem Stoff

Wann: Samstag, 16. Dezember, 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr)

Wo: Schloßhalle, Wurmlingen

Eintritt: 7 Euro

Manche nennen es eine „getarnte Weihnachtsfeier“ des Athletenbunds Wurmlingen, andere freuen sich einfach auf einen launigen Theaterabend. „Nur Zoff mit dem Stoff“ heißt das Stück von Bernd Gombold, das der Athletenbund aufführt. Schon vorab dürfen sich Besucher beim Speiseangeboten verköstigen, unter anderem gibt es Schnitzel und Bauernbratwürste mit Salat, vegetarische Gemüsefrikadellen und anderes. Es gibt noch wenige Eintrittskarten an der Abendkasse, im Vorverkauf gibt es noch Karten im Getränkemarkt „Tröpfle“ und bei Biggis Seifenküche in Wurmlingen.

So klingt der Advent

Wann: Sonntag, 17. Dezember, 14 bis 17 Uhr

Wo: Gewerbemuseum Spaichingen

Eintritt: kostenlos

Mit dem Heimatverein durch die Adventszeit heißt es am Sonntag nochmals im Spaichinger Gewerbemuseum. Unter dem Motto „So klingt der Advent“ stimmen die Crazy Sunshines (Jugendchor) und Schüler und Schülerinnen der Klavierlehrerin Silke Martindie Besucher und Gäste mit weihnachtlichen Weisen auf die Geburt Christi ein. Natürlich freuen sich die jungen Akteure über viele Zuhörer, die bei Glühwein, Kinderpunsch und selbstgebackene Waffeln den Nachmittag genießen können.

Wanderung auf dem Weihnachtsweg

Wann: Samstag, 16. Dezember, 12 bis 20 Uhr, und Sonntag, 17. Dezember, 10 bis 18 Uhr

Wo: Obernheim, Sportgelände, Blah 3

Eintritt: kostenlos

Er ist über die Kreisgrenzen hinaus bekannt und deshalb einen Besuch wert: der Weihnachtswanderweg in Obernheim auf dem Heuberg. Zunächst war er wegen Schneebruchgefahrt gesperrt, nun ist er aber wieder frei und begehbar. Der Rundweg startet am Sportheim und führt über 3,5 Kilometer an Weihnachtskugeln, selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck, Figuren, Krippen und vielem mehr vorbei. Zudem lädt der Musikverein Lyra am Wochenende zum Weihnachtsmarkt am Sportplatz ein.