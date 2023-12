Mit dem weißen Winterzauber ist es erst einmal vorbei. Der Advent ist trotzdem gekommen um zu bleiben. Und wenn wir Glück haben, wird er am Wochenende garniert mit etwas Sonne. Hier sind unsere Tipps fürs Wochenende.

Ab auf die Hütte!

Wann: Samstag, 9. Dezember und Sonntag, 10. Dezember, jeweils ab 11 Uhr

Wo: Skihütte am Aggenhauser Hang, Dürbheim

Eintritt: frei

Der Tuttlinger Schneeschuhverein öffnet seine Hütte! Am Aggenhauser Hang, direkt beim Skilift, unterhält der Verein die Hütte, und sie wird an den Winterwochenenden regelmäßig bewirtet - ob es nun schneit oder nicht. Großes Hüttenopening ist am Samstag, die Vorstandschaft des Vereins steckt schon mitten in den Vorbereitungen. Bei guten Schneeverhältnissen läuft der Lift, und auch wenn kein Schnee mehr liegen sollte: Ein Besuch lohnt sich immer, verspricht der Schneeschuhverein, auch für eine Einkehr nach einem Spaziergang.

Adventszauber in Kolbingen

Wann: Freitag, 8. Dezember, ab 17 Uhr

Wo: Am Rathaus

Eintritt: frei

Zum zweiten Mal findet an diesem Freitag der Adventszauber in Kolbingen statt. Organisiert wird er von der Verwaltung und vom Kindergarten St. Vinzenz. Letzterer eröffnet gemeinsam mit der Flötengruppe den Weihnachtsmarkt um 17 Uhr. Danach können die Besucher sich an den 17 Ständen von örtlichen Vereinen und kreativen Kolbingern mit Leckereien ebenso versorgen wie mit Geschenken, selbstgemachten Basteleien und weihnachtlicher Dekoration.

Stöbern, Schlendern, Selbermachen

Wann: Samstag, 9. Dezember, ab 9.30 Uhr

Wo: Rupert-Mayer-Schule Spaichingen

Eintritt: frei

Wenn die Rupert-Mayer-Schule in Spaichingen Advent feiert, sind alle willkommen. Das Fest beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Danach warten Schule und Kindergarten mit vielfältigen Angeboten auf, Theater und Musik werden gezeigt, dazu gibt es allerlei kulinarische Köstlichkeiten. Es gibt einen Bücherflohmarkt zum Stöbern, die Besucher können aber auch einfach durchs stimmungsvoll geschmückte Haus schlendern. Ein wenig Zeit sollten die Gäste allerdings mitbringen: Hier ist traditionell nicht Kaufen, sondern Selbermachen angesagt. Jede Klasse stellt ein Muster ihres Projektes aus. Die Utensilien liegen schon fein sortiert gegen einen Unkostenbeitrag bereit, und die Schüler leiten mit großer Freude gerade die erwachsenen Besucher an. Der Erlös kommt einer Schule in Florenzio Varela in Argentinien zugute.

Grand-Prix-Sieger zu Gast

Wann: Samstag, 9. Dezember

Wo: Pfarrkirche Deilingen

Eintritt: ab 26 Euro im Vorverkauf

Heimatgefühe zur Weihnachtszeit, dies ist das Motto des vorweihnachtlichen Konzertes von den beiden Schwestern Sigrid und Marina aus Österreich. Nach dem eindrucksvollen Konzert im Mai 2023 und durch ihren Sieg beim Grand Prix der Volksmusik sind die beiden Schwestern international bekannt. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 07426 9491800 oder unter [email protected]. Der Reinerlös des Konzertes geht an die Kirchengemeinde und an Pfarrer Joseph für seine Projekte in Indien.

Balgheim spielt auf

Wann: Samstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr)

Wo: Sport- und Festhalle Balgheim

Eintritt: frei, Spenden willkommen

Das Jahreskonzert des Musikvereins Balgheim steht an, dieses Mal mit einem außergewöhnlichen Konzept. Es gibt keinen Konzertpartner, dafür ist das Konzert ganz auf die Wünsche der Besucher abgestimmt. Der Verein hat im Vorfeld über die Präferenzen der Besucher abstimmen lassen, etliche Stimmzettel sind eingegangen. „Ihr dürft gespannt sein, wie sich Balgheim entschieden hat“, heißt es in der Ankündigung. Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein reichhaltiges Getränke- und Speisenangebot vorbereitet.