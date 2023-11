Das Wetter ist so trüb wie die Fußballergebnisse der deutschen Nationalmannschaft. Wer sich von der Türkei-Österreich-Schmach ablenken und Fußballplätze meiden will, für den haben wir hier ein Alternativprogramm fürs Wochenende. Mit Ohrenschmausgarantie!

Advent noch vorm Advent

Wann: Samstag, 25. November

Wo: Frittlingen (Bihrenberghof) und Denkingen (Rathausplatz)

Eintritt: frei

Noch ist nicht Advent, aber weil er gar so kurz ist dieses Jahr, darf dieses Wochenende schon mal zum Einstimmen herhalten. Auf dem Bihrenberghof in Frittlingen zum Beispiel, da gibt es am Samstag von 11 bis 17 Uhr Winterzauber. Ab 16 Uhr lädt dann Denkingen zum Adventsmarkt auf den Rathausplatz ein. Bei beiden Märkten spielt die Jugendkapelle Frittlingen-Denkingen weihnachtliche Lieder.

Auf dem Bihrenberghof gibt es Kunsthandwerker, Essens- und Getränkestände, zudem eine Weihnachtsgeschichte jeweils um 11.30/14/16 Uhr. In Denkingen kommt der Nikolaus zu Besuch, die katholische öffentliche Bücherei zeigt eine große Advents- und Weihnachtsausstellung, ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus und abends eine Adventsparty im Jugendtreff.

Stangenbohnen zum Hören

Wann: Samstag, 25. November, 19 Uhr

Wo: Kulturkasten, Katharinenstraße 9, Tuttlingen

Eintritt: frei

Bei „Die Stangenbohnenpartei“ ist der Name gleichzeitig Programm: Das musikalische Duo mit Wurzeln in den USA und Australien lebt im Allgäu und baut dort Gemüse an, um es zu verschenken. Ihre Musik beschreiben sie als ebenso bunt und vielfältig wie ihren Garten. Die Gäste erwartet eine bunte Mischung aus Folk, verschiedene Arten von old-time Jazz und Swing, einen Hauch von Gospel, Blues, Reggae, Rock und Klassik. Nach dem Konzert erklären die beiden allen Interessentieren auch ihre Philosophie.

Flashing Winds mit dem SBO

Wann: Samstag, 25. November, 19.30 Uhr

Wo: Stadthalle Tuttlingen

Eintritt: ab 15 Euro

Das Städtische Blasorchester Tuttlingen verspricht beim Jahreskonzert ein Highlight für Musikfreunde. Musikalische Bandbreite von symphonischer Blasmusik, über Rock und Pop bis zu Polka und Marsch, wollen die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von David Krause bieten. Auch das Jugendblasorchester ist dabei und will seine Visitenkarte abgeben.

Spaichinger geben Herbstkonzert

Wann: Samstag, 25. November, 20 Uhr

Wo: Stadthalle Spaichingen

Eintritt: Kartenvorverkauf bei „Grimms lesen und genießen“ am Marktplatz 20

Das diesjährige Herbstkonzert der Stadtkapelle Spaichingen steht unter dem Motto „Musik der Völker“. Die Musikerinnen und Musiker möchten ihre Zuhörer auf eine musikalische Reise zu den unterschiedlichsten Völkern unsere Erde mitnehmen. Musikdirektor Thomas Uttenweiler hat zu diesem Thema ein Programm zusammengestellt.

Mit dabei sind zum Beispiel „Armenische Tänze“ von Alfred Reed oder auch auf die heimliche Nationalhymne der Italiener „Nabucco“. In gewohnter Weise wird der erste Programmteil wieder konzertant sein. Im zweiten Teil bietet das Orchester modernere Stücke aus Lateinamerika, Spanien und natürlich aus Deutschland. Dazu hat das Orchestermitglied Markus Wissmann wieder eigens für die Stadtkapelle ein Schlagermedley arrangiert, welches sowohl aktuelle als auch ältere Melodien beinhaltet.

Kunst, Handwerker, Glühwein und Waffeln

Wann: Sonntag, 26. November, 11 bis 17 Uhr

Wo: Gewerbemuseum Spaichingen

Eintritt: frei

Der Spaichinger Heimatverein bietet eine Veranstaltungsreihe während der Adventszeit im Gewerbemuseum an. Unter den Titeln „Kunst- und Handwerkermarkt ‐ Wenn´s im Museum dampft und zischt“, „Adventskaffee im Museum“ und „So klingt der Advent“ hat sich der Spaichinger Heimatverein wieder etwas Besonderes für die Besucher des Gewerbemuseums einfallen lassen. Auftakt für die kommenden Adventssonntage diesen Sonntag mit einem vielfältigen Angebot an adventlich geschmückten Tischen, die zum Stöbern und Bummeln einladen. Staunen kann man am Tisch des Glasbläsers aus Hausen ob Verena zum Beispiel, wie aus einem Glasröhrchen eine Christbaumkugel entsteht. Punsch, Glühwein und frisch gebackene Waffeln der Klasse 7c des Gymnasiums sorgen für das leibliche Wohl.