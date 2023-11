Wo lässt sich ein trübes Novemberwochenende besser verbringen als bei Kunst und Kultur? Moment, vielleicht noch in der Sporthalle. Am Wochenende gibt’s von allem ein bisschen was.

Einfach schwimmen!

Wann: Samstag, 18. November, 12 Uhr, bis Sonntag, 19. November, 12 Uhr

Wo: Hallenbad Aldingen

Eintritt: kostenlos

Das ist was für echte Ausdauersportler: Die DLRG veranstaltet wieder ein 24-Stunden-Schwimmen. Es können Kilometer für die eigene Wertung und für etwaige Gruppen gesammelt werden. Die Anmeldung erfolgt vor Ort gegen eine Startgebühr von acht Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder und Gruppen ab fünf Personen. Es wird durchgehend warme Küche geben. Eine Übernachtung ist in der Erich-Fischer-Halle möglich. Isomatte und Schlafsack müssen selbst mitgebracht werden. Es gibt auch wieder Urkunden und Pokale.

Saitenmomente im Kulturhaus

Wann: Samstag, 18. November, 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr)

Wo: Kulturhaus im Bürgerpark Tuttlingen, Stockacher Str. 5/1

Eintritt: frei

Unter dem Motto „Saitenmomente“ bieten die Schülerinnen und Schüler der Gitarrenakademie Serra ein abwechslungsreiches Programm aus den verschiedensten musikalischen Bereichen. Gespielt werden Stücke aus den unterschiedlichsten Epochen, für klassische Gitarre und E-Gitarre. Kompositionen von Niccoló Paganini, Jose Ferrer, Maximo Diego Pujol aber auch Rock und Heavymetal werden vertreten sein mit Stücken von Bands wie Metallica, Rage against the Machine oder Bullet for my Valentine.

Dorftheater in Denkingen

Wann: Samstag, 18. November, 20 Uhr, und Sonntag, 19. November, 18 Uhr

Wo: Alte Turnhalle Denkingen, Hauptstraße 46a

Eintritt: Abendkasse

Das Denkinger Dorftheater, unter der Leitung des neuen Regisseurs Dominik Stahl, zeigt mehrere Aufführungen der Komödie „Drei Typen von Vorgestern“. Samstags geht es um 13.30 Uhr schon los mit der Hauptprobe vor Publikum und mit Kaffee und Kuchen. Abends sind dann die Vorstellungen.

Flikflak und Purzelbaum

Wann: Samstag, 18. November, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr)

Wo: Schlosshalle Wurmlingen

Eintritt: 16 Euro an der Abendkasse, im Vorverkauf 14 Euro

Nach drei Jahren Pause lädt der TV Wurmlingen zu einer Sportgala ein. Namhafte Akteure und Künstler konnten laut Verein für ein anspruchsvolles Programm gewonnen werden. Aber auch Sportler des TV Wurmlingen werden das Programm mitgestalten. Die Moderation übernimmt Michael Ilg. Karten im verbilligten Vorverkauf gibt es noch bis Freitagnachmittag im Getränkemarkt Tröpfle in Wurmlingen und bei der Kreissparkasse Wurmlingen.

Auf Robert Bartas Spuren

Wann: Sonntag, 19. November, 16 Uhr

Wo: Galerie der Stadt Tuttlingen, Rathausstraße

Eintritt: frei

Gabriela Schwan, Kunstvermittlerin und Vorsitzende des Kunstkreises, führt durch die aktuelle Ausstellung des Kunstkreises Tuttlingen. „Jung werden dauert“ zeigt ältere und neue Werke des konzeptuell arbeitenden Künstlers Robert Barta. Barta, 1975 geboren, studierte in München und San Francisco und lebt und arbeitet heute in Berlin und Frankfurt.