Der Herbst ist da, der Winter naht ‐ die Konzertsaison ist in vollem Gange. Auch bei kleineren Konzerten lohnt es sich an diesem Wochenende, zuzuhören. Oder bei einer großen Sportlerin! Hier sind unsere Tipps.

Impulse von einer Olympiasiegerin

Wann: Freitag, 10. November, 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr)

Wo: Stadthalle Spaichingen

Eintritt: frei, Karten beim TV Spaichingen

Die ehemalige Weltmeisterin im Ringen, die nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ihre Karriere beendet hat, kommt auf Einladung des TV Spaichingen zu einem Impulsvortrag nach Spaichingen. Das Thema ihres Vortrags „Wille schlägt Talent“ knüpft eng an ihre sportlichen Erfolge und die damit verbundenen körperlichen und mentalen Herausforderungen an.

Seit 2006 bis 2020 erzielte Aline Rotter-Focken zahlreiche Siege auf internationaler Ebene. Sie erhielt mehrfach Auszeichnungen für ihre Erfolge, so wurde sie z. B. fünfmal zur Ringerin des Jahres in Deutschland sowie zur NRW-Sportlerin des Jahres gekürt. Inzwischen ist die 32-Jährige stolze Mutter und blickt auf eine lange und erfolgreiche Zeit im Spitzensport zurück.

Am 11.11. geht’s los!

Wann: Samstag, 11. November, 18 Uhr

Wo: Spaichingen, Marktplatz

Eintritt: frei

Die Fasnet wird eingeläutet, und das passiert in Spaichingen wie auch in vielen anderen Orten mit großem Trara! Die Narrenzunft lädt alle, die ein bisschen oder sehr närrisch sind, auf den Marktplatz ein. Der Empfang der närrischen Gremien ist um 18.30 Uhr, dazu spielen die Jungmusiker im Wechsel mit der Guggenmusik. Auch das Prinzenpaar und das Jahresmotto werden vorgestellt. Ab 19.30 Uhr geht es weiter mit der Eröffnungsparty in der Stadthalle, bei der die Band „Crazy, Sexy, Cool“ und die Guggenmusik für die musikalische Unterhaltung sorgen.

Krähe-Gewinnerin mit Herz

Wann: Samstag, 11. November, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr)

Wo: Angerhalle, Möhringen

Eintritt: 29,60 Euro

Miss Allie ist die Liedermacherin einer neuen Generation. Herzhaft lachen, vor Rührung weinen, Tabuthemen aufbrechen, das alles passiert auf den Konzerten der „Krähe“-Gewinnerin 2019. Sie bringt eine akustische Gitarre, ein großes Herz und Wellen an Emotionen mit, die entweder sanft oder mit voller Wucht durch den Saal rauschen. Der Ton wechselt von fröhlich, kokett, verspielt über rockig-zupackend bis hin zu ergreifend ehrlicher und tiefer Emotion. Sehnsucht und Klartext, aber auch ein paar Takte Politisches und weibliche Anliegen haben Platz.

Musik zur Kaffeestunde

Wann: Sonntag, 12. November, ab 14.30 Uhr

Wo: Dr.-Karl-Hohner-Heim, Trossingen

Eintritt: frei

In Trossingen gibt es das erste Mal seit Corona wieder „Musik zur Kaffeestunde“. Der Förderverein des Dr.-Karl-Hohner-Heims hat den Gospelchor OVERJOYED der evangelischen Kirchengemeinde eingeladen, Konzertbeginn ist um 15 Uhr.

Abendmusik in der Kirche

Wann: Sonntag, 12. November, 17 Uhr

Wo: Mauritiuskirche Aldingen

Eintritt: frei

Der Kirchenchor Aldingen verspricht „eine wunderbare Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen und sich von den harmonischen Klängen mitreißen zu lassen“. Unter der Gesamtleitung von Cornelia Bossert und Christian Vosseler werden talentierte Musizierende aus der Region den Besucherinnen und Besuchern ein vielfältiges Programm bieten.

Zu den Mitwirkenden gehören der Kirchenchor und der Posaunenchor, Almuth Braun, Sigrid Gruel, Ingrid Kirsammer mit ihren Flöten, Stephan Wohlgemuth am Cello, Thomas Walz am Klavier, Hansjörg Haller an der Orgel und Uschi Buddatsch (Sopran).

Fünf Chöre ‐ Eine Leidenschaft

Wann: Sonntag, 12. November, 18 Uhr (Einlass 17 Uhr)

Wo: Angerhalle Möhringen

Eintritt: 8 Euro

Unter dem Motto „Lieder sind die besten Freunde“ lädt der Sängerkranz Möhringen zum Herbstkonzert ein. Die drei vereinseigenen Chöre ‐ Gemischter Chor, Salto Vocale und Seemannschor ‐ sowie die Gastchöre Via Voce aus Rottweil und der Gesangverein Eintracht Rietheim e.V. präsentieren ein buntes Programm aus Pop, Schlager und Shanty. Neben allerlei Ohrenschmaus ist auch für Essen und Trinken gesorgt.