Wenn es draußen schmuddelig grau wird, ist die beste Zeit, um drinnen was zu erleben! Die Saison der Vorträge, Konzerte und Ausstellungen ist in vollem Gange. Hier unsere Auswahl fürs Wochenende ‐ auch für draußen ist was dabei!

Alle unter einem Dach ‐ geht das?

Wann: Freitag, 27. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr

Wo: Edith-Stein-Haus, Angerstraße 7, Spaichingen

Eintritt: frei

Wie möchte ich wohnen und leben ‐ diese Frage stellt sich in verschiedenen Lebensphasen immer wieder. Der Wunsch nach gemeinschaftlichem und nachhaltigem Wohnen war auch der Beginn dieses Wohnprojektes mit den folgenden Zielen: Mitbewohner/-innen aller Altersstufen, ein ökologisch gebautes Gebäude mit abgeschlossenen Wohneinheiten sowie gemeinschaftlich nutzbaren Räumen, eine selbstverwaltete Organisation ohne Gewinnorientierung sowie eine lebendige und aktive Hausgemeinschaft.

Inzwischen sind es mehr als 30 Personen, die sich engagieren, die Genossenschaft befindet sich in Gründung, ein Grundstück ist gekauft und konkrete Baupläne liegen vor. Doch wie geht es weiter? Darüber referieren Ursula Berner und Gabriele Schneider.

Animation, Installation und ein bisschen Science Fiction

Wann: Samstag, 28. Oktober, 11 bis 16 Uhr, Sonntag, 29. Oktober, 10 bis 14 Uhr

Wo: Kulturhaus im Bürgerpark, Am Honberggraben, und Kulturkasten, Katharinenstraße 9

Eintritt: -

18 Projekte rund um Animation und Installation sind seit einer Woche in Tuttlingen zu sehen. Als Kunstwettbewerb initiiert, wollte der Kulturverein Kukav Installationskünstlern eine Plattform geben. Gefunden haben sie diese im Kulturhaus und im Kulturkasten. Nun schlängeln sich organische Kissenwesen per Projektion über die Wände des Kulturhauses, über eine VR-Brille gibt es für standhafte Gemüter den Circle of Violence zu erleben und in bester Science-Fiction-Manier versetzt einen eine andere Installation in eine sauerstoffarme Zukunftsvision. Am Samstag gibt es die Werke noch einmal zu betrachten, am Sonntag treffen sich Besucher und Künstler zu Gespräch, Brunch und Preisverleihung im Kulturkasten. Für Brunch-Reste gern Tupperdosen mitbringen.

Auf zum Bergrennen!

Wann: Samstag, 28. Oktober, 10.30 Uhr

Wo: Dreifaltigkeitsberg Spaichingen

Eintritt: Startgebühr: 15 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder und Jugendliche

Nach zwei Jahren Pause hat sich das Organisationsteam zu einer Rückkehr zum Bergrennen mit zahlreichen Neuerungen entschieden. Zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem E-Bike können am Samstag die mit neun anspruchsvollen Kehren und 280 Höhenmetern gespickte gut vier Kilometer in Angriff genommen werden. Mitmachen kann jeder und eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Ausführliche Informationen und Anmeldung unter www.bergrennen.spaichinger.com.

Frisch geprobt, nun gesungen

Wann: Sonntag, 29. Oktober, 18 Uhr

Wo: Kirche St. Petrus und Jakobus in Nendingen

Eintritt: frei

Der Singkreis Neuhausen, der seit 26 Jahren besteht, lädt zu zwei kurzweiligen und beschwingten Konzertabenden im Herbst ein. Der erste steht am Wochenende an und umfasst ein buntes Repertoire: fröhliche und nachdenkliche Lieder, die alle das Thema „Hoffnung“ streifen. Es erklingen bekannte Musical-Songs, Hits von Udo Lindenberg, Lady Gaga, Toto und andere Melodien. Wie immer wird der Chor von einer vierköpfigen Band begleitet. Es sind die ersten Nach-Corona-Konzerte des Chors. Um sich stimmlich fit zu machen, war der Chor bei einem Probenwochenende in Obermarchtal.

Tschu, tschu, tschu, die Eisenbahn!

Wann: Samstag, 28. Oktober, 14 bis 19 Uhr, und Sonntag, 29. Oktober, 10 bis 17 Uhr

Wo: Donauhalle Nendingen

Eintritt: 4,50 Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Jugendliche, 11 Euro für Familien

Die Modellbahnfreunde Oberes Donautal stellen ihre umfangreichen Modellbahnanlagen im Landkreis Tuttlingen aus. Der Mühlheimer Verein freut sich besonders darüber, wieder einmal in unmittelbare Nähe seine Anlagen zeigen zu dürfen. Bereits seit über 30 Jahren ist der Verein auch über die Grenzen des Landkreises hinaus aktiv und begeistert regelmäßig mit seinen unterschiedlichen Anlagen im Maßstab 1:87 sowie weiteren Spurweiten und Modellbauthemen. Für die Verköstigung der Besucher sorgt der Männergesangverein Liederkranz Nendingen. Weitere Infos gibt es auch auf der Website des Vereins unter www.modellbahnfreunde-donautal.de.

Blasorchester & Kirchenmusik

Wann: Samstag, 28. Oktober, 19.30 Uhr

Wo: Bundesakademie für musikalische Jugendbildung, Trossingen, Raum E1

Eintritt: frei

Die Trossinger Sommerakademie widmet sich in diesem Jahr mit ihrem Blasorchester-Schwerpunkt der Kirchenmusik. Über vier Seminartage erarbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Blasorchesterwerke mit kirchenmusikalischem Hintergrund und werden als Moderatoren, Orchestermusiker und Dirigenten zu sehen sein. Die Bundesakademie Trossingen lädt anschließend zum Werkstattkonzert „Blasorchester & Kirchenmusik ‐ eine musikalische Begegnung“ ein.