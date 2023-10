Griiiiieeechischer Wein ... oder doch lieber badischer? Letzterer wird beim Weinfest in Liptingen am Wochenende sicherlich reichlich vorhanden sein. Was sonst noch geboten ist, lesen Sie hier in unseren Veranstaltungstipps.

Livemusik und Wein

Wann: Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Oktober

Wo: Liptingen, Emminger Straße, Festzelt

Eintritt: frei

In Sachen Musik zieht der Musikverein Liptingen beim Weinfest diesmal alle Register. Die Grabenland Buam spielen am Freitag, DJ Fesco am Samstag und am Sonntag sind ab 11.30 Uhr drei Musikvereine hintereinander zu Gast.

Abschließend gibt’s ab 17 Uhr Blasmusik von OHO aus dem Allgäu. Und nebenbei wird natürlich jede Menge Wein ausgeschenkt, kulinarische Leckerbissen verkauft und Spiele für Kinder angeboten.

Geologische Führung zur Donauversickerung

Wann: Sonntag, 15. Oktober, 11 Uhr

Wo: Donauversickerung, Parkplatz an der K5944

Eintritt: 5 Euro

Wollten Sie schon immer mal durch das trockene Flussbett der Donau laufen? Tauchen Sie ein in die Welt der Geologie und erleben Sie dieses einzigartige Naturphänomen der Donauversickerung. Eine kurzweilige Wanderführung erläutert die geologischen Hintergründe und lässt Zeit zum Erkunden des Phänomens.

Je nach Wasserstand kann eventuell auch durch das trockene Flussbett gewandert werden. Jeder kann sich von dem einzigartigen Naturphänomen, dass die Donau an dieser Stelle in zwei Weltmeere fließt, selbst überzeugen und staunen.

Schlachtfest mit Bazar

Wann: Sonntag, 15. Oktober, ab 11 Uhr

Wo: Böttingen, Mehrzweckhalle

Eintritt: kostenlos

Die Skizunft Böttingen lädt zum traditionellen Schlachtfest mit Ski-, Inliner- und Radbazar ein. Jeder kann Winterbekleidung und Winterzubehör, sowie Inliner- und Radzubehör vorbeibringen. Verkauft wird mit kompetenter Beratung durch die Skizunft. Die Annahme der Waren ist am Samstag von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 10.30 Uhr.

Der Verkauf und der Frühschoppen starten am Sonntag um 11 Uhr. Parallel zum Bazar veranstaltet die Skizunft ihr bekanntes Schlachtfest. Sie servieren von 11.30 bis 14 Uhr Schlachtplatte, Kesselfleisch, Bratwürste und Pommes. Ab 13 Uhr kommen zusätzlich die Kuchen- und Tortenliebhaber auf ihre Kosten.

Verkaufsoffener Sonntag

Wann: Sonntag, 15. Oktober, 13 bis 18 Uhr

Wo: Tuttlingen, Innenstadt

Eintritt: kostenlos

Der Gesundheitstag lockt mit vielen Ständen, einem Digital Health Bus und geöffneten Geschäften am Sonntag in die Innenstadt und ins Gewerbegebiet Nord.

Auf dem Marktplatz und in der angrenzenden Bahnhofstraße dreht sich bei den knapp 30 Ausstellern alles um Gesundheit, Wohlbefinden und Fitness. Auch Essensstände werden vor Ort sein. Der Gesundheitstag wird vom Gewerbe- und Handelsverein ProTut organisiert und von der Stadt Tuttlingen unterstützt.

Märchen mit Witz

Wann: Sonntag, 15. Oktober, 15 Uhr (Einlass ab 14.45 Uhr)

Wo: Wehingen, Schlossberghalle

Eintritt: Kinder 9 Euro, Erwachsene 12 Euro

Ein Theatermärchen mit Kleidermagie, Witz und Musik gibt es am Sonntag in Wehingen. Das Stück „Des Kaisers neue Kleider“ richtet sich an Kinder ab fünf Jahren. Inhalt: Ist Kaiser Klemens verrückt geworden? Er stolziert auf dem Schlossplatz in Unterhosen! Was ist geschehen? Kaiser Klemens ist kleidersüchtig! Es gibt freie Platzwahl.