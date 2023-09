Ein Krimi auf der Bühne oder doch lieber Tanzen und Feiern beim Konzert der zwei Hofemer? Für laute und leise Töne ist am Wochenende für alle was dabei. Hier unsere Veranstaltungstipps.

Jennerwein ermittelt live

Wann? Freitag, 29. September, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

Wo? Stadthalle Tuttlingen

Eintritt: ab 24 Euro

Kommissar Jennerwein ermittelt zum ersten Mal im Theater! Aus dem elften Alpenkrimi von Jörg Maurer strickte der Autor selbst ein urkomisches, originelles und unterhaltsames Theaterstück der spannendsten Sorte, und das in der Stadthalle Tuttlingen. Tatort ist eine verschneite Berghütte. Blutspuren im Schnee mischen sich in die Handlung und eine lebslose Gestalt in einem Keller... Jennerwein ermittelt ‐ und freut sich über Leute, die ihm dabei zuschauen!

Kirbe im Freilichtmuseum

Wann? Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober. Das Museum öffnet um 9 Uhr, die Kirbe beginnt um 11 Uhr

Wo? Im Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck

Eintritt: Kinder bis zehn Jahre haben freien Eintritt, Jugendliche (elf bis 16 Jahre) zahlen zwei Euro, Erwachsene 8,50 Euro

Scheibenschießen, Baumklettern, Schiffschaukel oder der traditionelle Hammellauf: An beiden Tagen warten Attraktionen eines historischen Jahrmarktes auf die Besucherinnen und Besucher. Zudem anzutreffen: Künstler wie die wilde „Hexe Raija“, der „Zirkus Liberta“, die zauberhaften „Sideshow Charlatans“, das freche „Kasperle aus Dotternhausen“ und als Straßentheater „Katharinas Schaubude“. Der Samstag startet um 11 Uhr mit einem Antiquitätenmarkt. Ebenfalls um 11 Uhr beginnt die traditionelle Hausschlachtung. Ein erfahrener Metzgermeister steht dabei Rede und Antwort zur Herstellung von Wurst- und Fleischwaren. Zum Kirbe-Samstag gehört auch ein großes Kinder-Bastelprogramm. Am Sonntag erwartet die Kirbe-Besucher ein großer Bauern- und Handwerkermarkt.

Muckenspritzer starten Löschangriff

Wann? Samstag, 30. September, ab 16 Uhr, und Sonntag, 1. Oktober, ab 9.30 Uhr

Wo? an der Kirche St. Konrad, Mahlstetten

Eintritt: kostenlos

30 Jahre Muckenspritzerzunft Mahlstetten und 125 Jahre historischer Löschangriff, das muss gefeiert werden! Beginn ist am Samstag um 16 Uhr mit einem historischen Löschangriff. Anschließend gibt es Bewirtung und Unterhaltung im Festzelt. Der Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche. Ab 10.30 Uhr kann die Ausstellung der Freiwilligen Feuerwehr Mahlstetten begutachtet werden. Ab 11 Uhr gibt es Frühschoppen mit dem Musikverein bei reichhaltigem Mittagessen. Außerdem wird ein Löschangriff der Feuerwehr angeboten, um 13.30 Uhr das Leistungsabzeichen Gold sowie um 15 Uhr eine Schauübung de Jugendfeuerwehr angeboten.

30 Jahre Die Zwei Hofemer

Wann? Samstag, 30. September

Wo? Schafstall Mahlstetten

Eintritt: Abendkasse

Im Sommer 1993 gründeten die beiden Schulfreunde Tobias Badstübner und Maik Ramsperger das Duo „Die Zwei Hofemer“. Nach 30 Jahren bringen die beiden immer noch alles auf die Bühne: Von der Polka bis zu den neuesten Hits ist alles dabei. Ihr 30-Jähriges feiern die Hofemer mit einem Konzert im Schafstall in Mahlstetten mit ihrem Freund Geri der Klostertaler.

Maria Magel in Renquishausen

Wann? Sonntag, 1. Oktober, 11 Uhr

Wo? Galerie Tabak, Burgerstraße 9, Renquishausen

Eintritt: kostenlos

Die Ausstellung von Maria Magel mit dem Titel „Kopf an Kopf“ wird am Sonntag eröffnet. Die gebürtige Möhringerin hat an der Freien Kuntschule in Stuttgart studiert und an diversen Maler- und Bildhauersymposien teilgenommen. Die Bildhauerin schafft Skulpturen aus verschiedenen Materialien. Bekannt ist unter anderem das „Kopfsteinpflaster“ vor dem Tuttlinger Scala-Kino. Ihre Werke zeigt sie nun bis 12. November in der Galerie Tabak. Zur Vernissage spielt das Jugendorchester Renquishausen.