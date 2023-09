Sich ein Windrad aus der Nähe anschauen, dicke Traktoren anfeuern oder doch lieber schnelle Seifenkisten? Am Wochenende ist im Kreis Tuttlingen einiges geboten ‐ hier unsere Auswahl.

Tag des offenen Windparks

Wann: Freitag, 22. September 2023, 14‐18 Uhr

Wo: Auf dem Möhringer Berg zwischen Eßlingen und Ippingen, an der Windkraftanlage 4 (Koordinaten: 47.9752010341819, 8.709557386866788)

Eintritt: Kostenlos

Fünf Windräder drehen seit einigen Monaten ihre Rotoren auf dem Möhringer Berg. Wer sie sonst nur im Vorbeifahren sieht, kann sie sich am Freitag aus der Nähe anschauen. Investor Juwi lädt zum Tag des offenen Windparks ein. Mit VR-Brillen soll ein virtueller 360-Grad-Ausblick vom Windrad aus möglich sein. Zudem gibt es ein Quiz mit Verlosung und Programm für Kinder.

Ein Foodtruck ist angekündigt, der Immendinger Waldkindergarten wird Waffeln backen. Um ca. 16.45 Uhr weiht Landesumweltministerin Thekla Walker den neuen Windpark ein. Mit Privat-PKW ist die Zufahrt in den Wald nicht erlaubt. Es gibt kostenlose Shuttle-Busse. Route 1: Eßlingen ‐ Talheim ‐ Öfingen ‐ Ippingen ‐ Windpark. Route 2: Tuttlingen ‐ Möhringen ‐ Immendingen ‐ Windpark.

Rock the Key

Wann: Samstag, 23. September, 21 Uhr

Wo: Bar Schlüssel, Rathausstraße 10, Tuttlingen

Eintritt: kostenlos

Live-Musik in der Kneipe ‐ die gibt es am Samstagabend im Tuttlinger „Schlüssel“. Zwei Tuttlinger Bands werden dort spielen: die bekannte Formation „[Anna]log“, und die Neulinge „Straylers“. Sie haben sich neu zusammengefunden und werden am Samstag ihren ersten Auftritt haben ‐ die Musik geht in Richtung Alternative Rock.

Traktor Pulling

Wann: Freitag, 22. September, ab 17 Uhr, und Samstag, 23. September, ab 9 Uhr

Wo: Irndorf

Eintritt: 2 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei

Das Ziel ist der Full Pull! Wie das genau aussieht, zeigen die Teilnehmer des Traktorpullings in Irndorf. Dort wird am Wochenende schweres Gerät aufgefahren. Je nach Gewichtsklasse messen sich die Traktoren im Ziehen eines Bremswagens, der zum Teil mit Betonklötzen beladen ist.

Schon zum vierten Mal findet die Veranstaltung statt, sie lockte zuletzt mehrere tausend Besucher an. Als Warm-up gibt es am Freitag ein Handwerkervesper und ein Konzert, am Samstag ist zudem die Bundeswehr dabei und zeigt viele Fahrzeuge.

Verkaufsoffener Sonntag und Flohmarkt

Wann: Sonntag, 24. September, 11 bis 17 Uhr

Wo: Gosheim und Wehingen

Eintritt: kostenlos

Am Sonntag laden die beiden Heuberg-Gemeinden Gosheim und Wehingen wieder zum großen Heuberg-Erlebnis-Sonntag ein. In beiden Gemeinden ist verkaufsoffener Sonntag, in Wehingen findet einer der größten Flohmärkte der Region ‐ der 16. Heuberger Flohmarkt ‐ mit vielen weiteren Attraktionen statt und in Gosheim bekommen die Zuschauer beim 15. Gosheimer Seifenkistenrennen waghalsige Piloten mit Fahrzeugen vom Hightech-Gefährt bis zu den skurrilsten Eigenbauten zu sehen. Die Geschäfte sind von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Flohmarkt und Seifenkistenrennen beginnen offiziell eine Stunde früher.

Einblicke in die Mutpol-Arbeit

Wann: Sonntag, 24. September, 10 bis 14.30 Uhr

Wo: Mutpol-Gelände, Im Steinigen Tal 10, Tuttlingen

Eintritt: kostenlos

Mutpol war früher in Tuttlingen als evangelisches Kinderdorf bekannt. Am Sonntag öffnet die Einrichtung ihre Türen, um einen Einblick in die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien zu geben. Wer Interesse hat, sich Eindrücke über das Ambiente einer modernen Jugendhilfeeinrichtung zu verschaffen, Jung und Alt, Familien, ist herzlich eingeladen.

Es gibt mehrere Führungen. Traditionell beginnt das Jahresfest um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, den die Einrichtung in Kooperation mit der Auferstehungskirche und Pfarrer Kohler in ihrem Kommunikationszentrum feiert. Dazu gibt es Kaffee und Mittagessen, auch vegetarisch.