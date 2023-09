Das neue Schuljahr hat begonnen, das Leben geht wieder los. Zeit für Entspannung und Ruhe oder wollen Sie am Wochenende so richtig loslegen? Wir haben in unseren Tipps für alle etwas dabei.

Dinos im TV

Wann? Freitag, 15. September, 21 Uhr

Wo? SWR–Fernsehen

Eintritt: kostenlos

Im August war das SWR–Fernsehen im Trossinger Auberlehaus zu Gast. Für die Reihe Stadt–Land–Quiz drehte das Team um Moderator Jens Hübschen in Trossingen mit dem Thema Dinosaurier. Trossingen, weltgrößte triassische Fundstelle für Plateosaurier und Schildkröten der Gattung Proganochelys, ist bekannt. Immer mehr Wissenschaftler bearbeiten die Funde von der Trossinger Rutschete, mittlerweile finden wieder jährlich Grabungskampagnen statt, die nächste ist für 2024 in Planung. Welche Erkenntnisse sich aus den Arbeiten ziehen lassen, wird in der SWR–Sendung beleuchtet.

Stadtfest reloaded

Wann? Samstag, 16. September, ab 13 Uhr und Sonntag, 17. September, ab 11 Uhr

Wo? Tuttlingen, Innenstadt

Eintritt: kostenlos

Das Stadtfest Tuttlingen darf wieder einmal umziehen, diesmal zurück in die Innenstadt. Das Zentrum des Fests soll nach der Sanierung der Fußgängerzone wieder auf dem Marktplatz sein. Doch nicht nur dort ist was los: Auch in den Nebenstraßen bis hin zur Donau haben Vereine ihre Stände und bieten ein buntes Programm mit Musik, Aktionen für Kinder und Erwachsene und natürlich jeder Menge Essen und Getränken an.

Wilde Weidelandschaften

Wann? Samstag, 16. September, 14 Uhr

Wo? Treffpunkt an der Straße von Wolterdingen nach Donaueschingen, ca. 250 m vom Ortsrand, Abzweig links nach Brigachtal

Eintritt: kostenlos

Das Arten– und Insektensterben nimmt mittlerweile beängstigende Ausmaße an. Die Gründe dafür sind vielfältig, es wird mehr Land bewirtschafter und große Pflanzenfresser verschwinden. Die Exkursion zu einem Auen–Renaturierungsprojekt an der Breg unter der Leitung von Alois Kapfer zeigt die ökologischen Wirkungen von frei weidenden Robustrindern in Zusammenarbeit mit einem befreiten Fluss und dem wieder eingewanderten Biber auf. Festes Schuhwerk (Wanderschuhe) erforderlich.

Es geht ans Eingemachte!

Wann? Sonntag, 16. September, 9 bis 12.30, oder 13.30 bis 17 Uhr

Wo? Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Eintritt: 26,50 Euro

Wie Lebensmittel haltbar machen, wenn Kühlschrank und Gefriertruhe noch 100 Jahre entfernt sind? Einkochen! Nicht nur praktisch, sondern auch lecker und kreativ kann das sein. Von eingesalzenem Suppengemüse bis hin zu frischem Fruchtgelee stellen Teilnehmer des Einkochkurses im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck auf dem historischen Herd raffinierte Leckereien her — und zwar aus dem, was sie auf einem Streifzug durchs Museum selbst ernten. Anmeldung unter Telefon: 07461/926 3200 oder E–Mail: [email protected]

Durch „Wald und Pilz“

Wann? Sonntag, 17. September, 14.30 Uhr

Wo? Skihütte Wehingen

Eintritt: 5 Euro

Eine ganz besondere Liebesbeziehung spielt sich direkt vor unseren Augen ab und bleibt doch meist verborgen: Gemeint ist die Affäre zwischen Wald und Pilz. Wussten Sie, dass Steinpilz, Pfifferling & Co. weit mehr können, als einem Pfannengericht zu seinem guten Geschmack zu verhelfen? Bei der rund 1,5–stündigen Führung der Diplom–Forstwirtin Judith Engst in Zusammenarbeit mit dem Haus der Natur erfahren Teilnehmer, warum Bäume und Pilze nicht ohneeinander können. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich bei einem Getränk in der Skihütte Wehingen auszutauschen. Um Anmeldung bis Freitag, 13 Uhr, wird gebeten: Tel: 07466/9280—0, E–Mail: [email protected]