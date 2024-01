Die Fasnetssaison kommt mit riesigen Schritten daher, aber Moment! Dieses Wochenende ist noch diverses anderes Kulturprogramm angesagt. Ein Überblick.

Männer tanzen!

Wann: Samstag, 13. Januar, 18.30 Uhr

Wo: Festhalle Denkingen

Eintritt: 8 Euro

Bereits zum vierten Mal steigt die „Nacht der Tänze“. Hinter dieser Veranstaltung verbergen sich gleich zwei Tanz-Wettbewerbe: einmal das Jubiläum des 30. Männertanzwettbewerbs und der anschließende Showtanzwettbewerb. Viele Anmeldungen lassen schon jetzt für diese Nacht eine Riesenshow erwarten.

Um 18.30 Uhr wird live auf der Bühne die Reihenfolge der Teilnehmergruppen ausgelost, um 19 Uhr geht das Programm dann los. In der Männerrunde geht auch der Lokalmatador, die Männergruppe der NZ Denkingen an den Start und hofft auf große Unterstützung der Denkinger Fans.

Cantutti singt!

Wann: Samstag, 13. Januar, 20 Uhr

Wo: Wehinger Schlossberghalle

Eintritt: ab 18 Euro im Vorverkauf

Der Kulturverein Wehingen lädt die Tuttlinger Voice-Group Cantutti unter der Leitung der Frittlingerin Uli Groß zum Konzert ein. Musikalisch wird hier ein aktuelles Thema unserer Zeit heraufbeschworen, nämlich das Leben im Hier und Jetzt: Momente des Glücks, der Intensität und des Mutes zum Handeln.

Entenmann in der Galerie

Wann: Samstag und Sonntag, 13. und 14. Januar, 11 bis 18 Uhr

Wo: Galerie der Stadt Tuttlingen, Rathausstraße 7

Eintritt: frei

Ein verschmutztes Waschbecken wird zur Landschaft vor Venedig, ein tausendfach abgegriffener Geländer-Knauf zu Planeten, ein planiertes Stück Acker zum Erdboot. „Alles in Bewegung“, so beschreibt Fotograf und Künstler Kurt Entenmann selbst seine Arbeit und nennt „Erde und Himmel, Vergänglichkeit, Verletzungen, Eingriffe, Brüche, Richtungswechsel, Passagen, Übergänge und die ungeheure Dynamik, die in allem steckt“ als charakteristische Elemente seines künstlerischen Ansatzes.

Die Ausstellung gibt einen retrospektiven Einblick in alle Schaffensphasen seiner Werkgruppen. Auch eine neu entstandene Serie, speziell zu Tuttlingen und Umgebung angefertigt, wird zu sehen sein.

Neujahrskonzert in Spaichingen

Wann: Sonntag, 14. Januar, 17 Uhr

Wo: Katholische Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul in Spaichingen

Eintritt: ab 19 Euro

Das Künstler-Duo mit Bernhard Kratzer (Trompete) und Paul Theis (Orgel) befindet sich in diesem Jahr auf Abschiedstour. Dabei legen sie am Sonntag Station in Spaichingen ein - es wird das letzte dieser traditionellen Neujahrskonzerte mit dem Duo sein.

Sie präsentieren an der Mönch-Orgel glanzvolle Trompetenkonzerte, meditative Werke für Corno da caccia und virtuose Orgelmusik unter anderem von A. Marcello, V. Bellini, C.Saint-Saëns und L. Lefébure-Wély.

Großes Kino - wie die Bilder laufen lernten

Wann: Sonntag, 14. Januar, 13.30 bis 17 Uhr

Wo: Museum Auberlehaus, Marktplatz 6, Trossingen

Eintritt: Erwachsene: 7,50 Euro. Schüler/ Studenten mit Ausweis: 5 Euro.

Die Sonderausstellung „Großes Kino - wie die Bilder laufen lernten“ wirft den Blick auf die Geschichte des Kinos, beginnend mit der Laterna Magica bis zu den ersten Tonfilm-Projektoren.

Ein besonderes Augenmerk sind auch optische Versuche, welche von den Besuchern selbst ausprobiert werden können. Abgerundet wird die Ausstellung durch neu restaurierte Wochenschauen und einem Werbefilm der Matth. Hohner AG.

Ein bisschen Japan daheim

Wann: Sonntag, 14. Januar, 14 Uhr

Wo: online, von zu Hause aus

Eintritt: 29 Euro

Ein Tipp für alle, die nicht vom Sofa aufstehen und trotzdem was Neues lernen wollen: ein Kurs über japanische Schriftzeichen. Mit dem Schrift-Mal-Schreib-Erlernen der ersten wichtigen 50 Schriftzeichen wird der Grundstock für das Verständnis der japanischen Sprache und Kultur gelegt.

Sich mit beidem zu beschäftigen, kann viele Gründe haben – zum Beispiel endlich Anime-Filme im Original anzusehen oder die japanische Kultur ein bisschen besser zu verstehen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Bitte Block und Schreibmaterial bereithalten.