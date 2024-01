Was geht am Wochenende? Viel Kultur, und Fastnachtsveranstaltungen gibt es auch schon: Narro!

Narrentag mit Brauchtumsvorführungen

Wann: Samstag, 20. Januar, ab 18 Uhr

Wo: Gosheim

Eintritt. 5 Euro

Die Gausnarren Gosheim feiern ihr 50-jähriges Bestehen. Um 18 Uhr gibt es Brauchtumsvorführungen am Narrenbaum, um 19 Uhr startet der Nachtumzug, anschließend ist Brauchtumsabend in der Jurahalle mit Barzelt, der dortige Eintritt kostet 5 Euro.

Großer Fastnachtsumzug

Wann: Sonntag, 21. Januar, 13.30 Uhr

Wo: Aldingen

Eintritt? 3 Euro

Am Sonntag startet um 13.30 Uhr in Aldingen der erste große Fasnetumzug im Kreis in diesem Jahr, veranstaltet von den Narrenfreunden Aldingen. Die werden in diesem Jahr 30 Jahre alt.

Neue Ausstellung

Wann: Samstag, 20. Januar, 17 Uhr

Wo: Galerie im Altbau Aldingen

Eintritt: frei

Jörg Bach und Albert Richard Pfrieger stellen zusammen in der Galerie im Altbau in Aldingen aus. Die Eröffnung findet am Samstag, 20. Januar, statt. Gabriele Bauer wird in die Ausstellung einführen. Die Werke sind bis zum 3. März während den üblichen Öffnungszeiten jeweils vom Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 in Aldingen, Uhlandstraße 32, zu sehen.

Neujahrskonzert

Wann: Freitag und Samstag, jeweils 19.30 Uhr

Wo: Hochschule für Musik Trossingen

Eintritt: zwischen 15 und sechs Euro (ermäßigt)

Die Schulmusikstudenten und ihre Hochschulkolleginnen und -kollegen laden zu ihrem traditionsreichen Neujahrskonzert im gerade erst modernisierten Konzertsaal der Hochschule ein „Einmalig-vergnüglich , kurzweilig-niveauvoll, satirisch-pointiert“ lautet das Motto für diese Abende voller Überraschung und guter Laune.

Fragen an den Bischof

Wann: Samstag, 20. Januar, 10.30 Uhr

Wo: Stadtkirche Tuttlingen

Eintritt: frei

Die evangelische und die katholische Kirche laden zum Ökumenischen Neujahrsempfang ein. Zu Gast ist der evangelische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl. Unter dem Titel „Wandel braucht Gespräche“ möchte er sich laut Ankündigung den Fragen der Besucher stellen. Der Chor der Stadtkirche musiziert unter der Leitung von Helmut Brand und Philipp Schulz. Auch das im letzten Jahr in Berlin preisgekrönte Lied von Pfarrerin Dr. Birte Janzarik und KMD Helmut Brand mit dem Titel „Du bist bei mir alle Tage“ wird erklingen.

Gospelkozert

Wann: Samstag, 20. Januar, 19 Uhr

Wo: evangelischen Freikirche Tuttlingen

Eintritt: frei, Spenden erbeten

Der bunt gemischte Chor „Vouces of joy“ verschiedener Konfessionen unterhält das Publikum mit klassischen und modernen Gospels aus aller Welt, mit ruhigen und besinnlichen bis hin zu inspirierenden und mitreißenden Stücken. Unterstützt wird der Chor dabei von einer vierköpfigen Band unter der langjährigen Leitung von Sven Rösler.

Showtanzwettbewerb

Wann: Samstag, 20. Januar, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Wo: Leintalhalle Frittlingen

Eintritt: Acht Euro

In Frittlingen ist am Samstag ein Garde- und Showtanzwettbewerb. Diverse Garden und Gruppen aus dem Kreis Tuttlingen werden dabei sein, unter anderem haben sich Fridingen, Reichenbach, Wurmlingen, Geisingen, Denkingen und Aixheim angemeldet. Außerdem wird wieder DJ N!K mit dabei sein und in den Umbaupausen sowie der Aftershow-Party mächtig für Stimmung sorgen.