Im Sommer kann man viele schöne Dinge machen. Unverzichtbar dabei: Grillen! An einem lauen Sommerabend den heimischen Grill anschmeißen, ist schon eine feine Sache.

Genauso schön ist es aber, Steak, Grillkäse, Salat und Picknickdecke einzupacken, und das Ganze auf einen öffentlichen Grillplatz zu verlegen, wo man sich mit anderen treffen kann und in der freien Natur auch Platz zum Fußball– oder Frisbeespielen hat. Anbei ein paar Vorschläge aus der Region:

1. Ninas Essart in Immendingen

Direkt an der Donauversinkung kann man sich von April bis Oktober auf einer großen Wiese ausbreiten und gemütlich Würstchen über dem Feuer brutzeln. Auch wunderbar für Radler und Wanderer geeignet, die des Weges kommen.

2. Grillplatz Kolbingen

Auch der Grillplatz in Kolbingen lohnt einen Besuch. Parken kann man direkt vor Ort. Ideal auch für Familien mit kleinen Kindern, denn es gibt einen Spielplatz und ein Wildtiergehe direkt vor Ort. Wer will, kann auch einen Spaziergang zur Kolbinger Höhle machen. Hin und zurück braucht man etwa eine Stunde.

3. Grillplatz auf dem Rußberg

Wer mit einer großen Gruppe grillen will, für den eignet sich der Grillplatz samt Spielplatz auf dem Rußberg. Parkplätze sind vorhanden und dazu jede Menge an freier Fläche für gemeinsame sportliche Aktivitäten.

4. Grillplatz an der Bumbishütte in Immendingen

Schaukel, Rutsche und Tischtennisplatte finden sich am Grillplatz an der Bumbishütte in Immendingen. Und jede Menge Platz. Die Nutzung ist kostenlos, Immendinger haben darüber hinaus sogar die Möglichkeit, die Hütte anzumieten. Dann kann man auch mal im Herbst oder Frühling eine Grillparty veranstalten.

5. Grillplatz in der Hagenbach–Idylle bei Trossingen

Wer nichts dagegen hat, bis zu seinem Grillplatz zu laufen, für den ist der Rundweg zwischen Trossingen und Aixheim eine tolle Alternative. Angelegt wurde dieser zum 125–jährigen Jubiläum der Albvereinsgruppen in Trossingen und Aixheim. Vorbei an Brunnen und Wälder, kommt man auch auf einen Grillplatz samt kleinem Spielplatz. Ideal zum Durchschnaufen.

6. Grillplatz auf der Viehweide in Spaichingen

Eine Hütte mit schönem Grillplatz direkt an der Elta gibt es auf der Viehweide in Spaichingen. Neben einer wunderschönen Location samt origineller Grillstelle bietet die Stadt Spaichingen direkt vor Ort einen kleinen Vorrat an Brennholz an, damit niemand Sperrmüll oder alte Holzpaletten verfeuert, wie es auf der Homepage heißt.

7. Ippinger Grillplatz

Einen Grillplatz ohne großen Schnickschnack, aber wunderschön gelegen, gibt es in Ippingen. Von den Holzbänken, die um die Grillstelle positioniert sind, hat man einen wunderschönen Ausblick. Besonders reizvoll bei untergehender Sonne.