Das Ferien–Veranstaltungsformat „Sommer im Park“ geht am Sonntag bereits in seine vierte Woche. Noch bis 10. September locken zahlreiche Veranstaltungen aus Sport, Kultur und mehr in den Donaupark. Kleinformatige Angebote vielfach, aber auch Veranstaltungsperlen aus Musik, Sport, Theater, Lesung und mehr. Fast alle Veranstaltungen finden laut Veranstalterangaben bei freiem Eintritt statt.

Unter den mehr als 50 Terminen im Programm von „Sommer im Park“ während der Ferien dürften diese beiden vielen aufgefallen sein: Am Mittwoch, 23. August, kommt eine Erzählkünstlerin in den Donaupark. Im Garten Momo erzählt Karin Putz nachmittags um 14 Uhr tierisch coole Geschichten für Kinder ab vier Jahren. Ab 19 Uhr stehen dann Geschichten für Erwachsene auf dem Programm. Hier wird die Erzählkünstlerin vom Heuberg von der Trossinger Musikerin Oksana Poliarush begleitet. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

Karin Putz aus Gosheim ist Erzählkünstlerin und zum ersten Mal bei „Sommer im Park“ dabei. 2020 hat sie eine Ausbildung zur Erzählerin an der Erzählschule „Die Sprechwerker“ in München absolviert und seitdem schon viele Auftritte in der Gegend absolviert. Putz erzählt ihre Geschichten frei und lässt dabei die Figuren durch Stimme, Mimik und Gestik lebendig werden — ein Konzept, das für ein Publikum aus Kindern ebenso trägt wie für ein erwachsenes Publikum.

Die Abendveranstaltung von 19 bis 20.30 Uhr entführt unter dem Motto „Vom Schmieden, Weben, Spinnen … — Märchen und das Handwerk“ in die Welt der Fantasie und bringt frei vorgetragene Märchen für Erwachsene. Musikalische Einlagen zwischen den einzelnen Geschichten schenken zusätzlich Ablenkung, lassen die Besucher genießen und dabei den Alltag vergessen, wenn Erzählkünstlerin Karin vor dem inneren Auge zauberhafte Bilder entstehen lässt.

Oksana Poliarush, die den Abend musikalisch am E–Piano und teilweise mit Gesang begleitet, ist eine professionelle Musikerin aus Trossingen. Sie stammt ursprünglich aus der Ukraine, studierte in Kiew, Rom und Trossingen. Abschlüsse hat sie im Fach Klavier in Kiew und Rom gemacht, dazu Barockgesang in Rom studiert und 2019 den Master im Operngesang in Trossingen gemacht. Sie ist als Sängerin bereits auf Bühnen in ganz Europa aufgetreten.