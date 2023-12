Theatersaison geht mit „Hokuspokus“ weiter

Die Stücke von Familie Flöz gelten als Garanten für faszinierende Theaterabende, die lange im Gedächtnis bleiben. Das Ensemble gastiert nun am Sonntag, 17. Dezember, zum fünften Mal in der Stadthalle Tuttlingen und dürfte mit „Hokuspokus“ einmal mehr für einen Spielplan-Höhepunkt stehen. Größtes Geheimnis der Produktionen von Flöz ist die Wirkung ihrer Masken, die tatsächlich zu leben scheinen, wie es in der Ankündigung heißt.

Die Familie Flöz, bei der es sich nicht wirklich um eine Familie handelt, ist eine der erfolgreichsten Theatergruppen Deutschlands. Alles begann im Jahre 1994, als eine kleine Gruppe von Schauspiel- und Mime-Studenten an der Folkwang-Hochschule Essen mit selber gebauten Masken zu experimentieren anfing. Seit 2001 ist Berlin die Basis von Familie Flöz, die auch regelmäßig mit dem Theaterhaus Stuttgart und dem Theater Duisburg produziert. Ihre Stücke verzichten (weitgehend) auf Sprache und leben nur durch visuelles Spiel, Masken, Geräusche und Musik und sind gleichermaßen poetisch wie komödiantisch und emotional. Bis heute wurden die Stücke der Familie Flöz in über 30 Ländern gespielt, so die Ankündigung weiter.

Mit dem Stück „Teatro Delusio“, uraufgeführt in der Arena Berlin, gelang 2003 ein erster großer internationaler Erfolg - das Stück gastierte u.a. in Südamerika, Asien und Europa und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Stücke wie „Hotel Paradiso“, „Haydi!“ oder „Infinitá“ belegen seither, dass hier ein Ausnahmeensemble das Genre Maskentheater völlig neu interpretiert und auf ein unerreichtes Level hievt.

Mit ihrer neuesten, bislang wohl emotionalsten Produktion geht Familie Flöz noch einen Schritt weiter: „Hokuspokus“ ist ein grandioses Erlebnis, ein Fest der Musik, der Farben und der Kostüme!

Worum geht es? Im paradiesischen Garten findet sich das erste Liebespaar. Sie wagen die ersten gemeinsamen Schritte zu zweit, suchen Schutz vor der Natur und finden, Gott sei Dank, eine bezahlbare Wohnung. Schnell zieht das Schicksal das junge Paar in die Achterbahn des Lebens. Mit jedem Kind wachsen die Fliehkräfte und drohen die Familie zu zerreißen ...

Familie Flöz erweitert für dieses Stück seinen Werkzeugkasten, wagt sich stilistisch an ein neues Abenteuer und zeigt neben den bekannten Maskenfiguren auch die Akteure dahinter. Sie musizieren, singen, filmen, sprechen oder machen Geräusche und leihen wechselnd den Figuren ihre Körper. So erschafft das Ensemble die Welt der Masken vor den Augen der Zuschauer.

Karten gibt es in drei Kategorien ab 24,10 Euro (inkl. Gebühren) bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen (TUT), online unter