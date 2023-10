TG-Schwimmer starten erfolgreich in die Saison

Die Schwimmabteilung der TG Tuttlingen ist erfolgreich in die Saison gestartet: Beim 34. Herrenberg-Cup gewannen die 19 Teilnehmer der Turngemeinde 24 Gold-, 22 Silber- und 25 Bronzemedaillen. Dabei stellten sie bei 83 Einzelstarts 63 neue persönliche Bestzeiten und einen Vereinsrekord auf.

In herausragender Form zeigte sich Davide Petrella: Er startete neunmal und verbesserte bei jedem Start seine persönliche Bestzeit. Mit vier Gold- und zwei Silbermedaillen im Jahrgang 2008 war er der erfolgreichste Tuttlinger Schwimmer. Mit seinen Zeiten über 50, 100 und 200 Meter Brust sowie über 200 Meter Lagen qualifizierte er sich für die Baden-Württembergischen-Kurzbahnmeisterschaften im Oktober in Mühlacker. Bereits am Vortag war der 15-jährige Wurmlinger beim 2. Sparta-Cup in Konstanz über die längstmögliche Strecke im Beckenschwimmsport, die 1500 Meter Freistil, gestartet. In der Zeit von 18.52,18 Minuten schaffte er auch hier die Qualifikationszeit für die Landesmeisterschaft.

In bestechender Form präsentierte sich auch Lorenz Rumpel. Seine stolze Bilanz wies sieben persönliche Bestzeiten sowie vier Gold- und zwei Bronzemedaillen im Jahrgang 2009 auf. Bei 100 Meter Freistil verfehlte der 14-jährige Mühlheimer in 1.00,63 Minuten nur knapp die Schallmauer von einer Minute. Über 100 und 200 Meter Freistil qualifizierte auch er sich für die Baden-Württembergischen Meisterschaften.

Bei den Jungs gab es weitere Siege in ihren jeweiligen Jahrgangswertungen für Gabriel Petrella (50 m Freistil, 50 Meter Brust und 100 Meter Rücken), Leonard Müller (50 Meter Rücken und 200 Meter Brust), Jonas Wernz (100 Meter Schmetterling und 200 Meter Lagen) und Ivan Kolobov (50 Meter Freistil). Auf weiteren Medaillenrängen landeten Jakob Ibis, Philipp Kammerer, Jonathan Müller, Linus Rumpel, Felix Ströble und Nils Vogler.

Bei den Schwimmerinnen sammelte Mareike Haller die meisten Medaillen für die TG: Dreimal stand sie ganz oben auf dem Siegerpodest, dreimal gewann sie die Silbermedaille. Vivien L’hoest verpasste mit drei Silber- und einer Bronzemedaille zwar einen Sieg, konnte aber als Startschwimmerin in der 8x50-Meter-Freistil-Mixed-Staffel den TG-Vereinsrekord um zwei Hundertstelsekunden auf 30,14 Sekunden verbessern ‐ und ist somit wieder ein Stückchen näher an die 30-Sekunden-Marke herangerückt.

Goldmedaillen konnten sich Mira Gollwitzer über 200 Meter Rücken und Marie Reuter über 100 Meter Rücken sichern. Weitere Medaillen erschwammen sich Cleo Gollwitzer, Leonie Henke und Lisa Vogler. Die Staffel über 4x100 Meter Freistil der Männer in der Besetzung Lorenz Rumpel, Davide Petrella, Jonathan Müller und Linus Rumpel gewann in einem spannenden Rennen gegen die regionale Schwimmhochburg des SV Böblingen. Das Mixed-Team der TG wurde über 8x50 Meter Freistil Dritter.

In der Mannschaftswertung platzierte sich die TG Tuttlingen als SG Schwarzwald-Baar-Heuberg auf dem fünften Platz.