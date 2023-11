Haushalt

Das sind die genauen Zahlen

Einnahmen

Kreisumlage 86,5 Millionen Euro (plus 3,2 Millionen Euro); Zuweisung wegen mangelnder Steuerkraft: 30,6 Millionen Euro (plus, 8 Millionen Euro); Zuweisung des Landes: 11,6 Millionen Euro (plus 225.000 Euro); Grunderwerbssteuer: 5,2 Millionen Euro (minus 3,8 Millionen Euro); Bußgelder: 915.000 Euro (minus 235.000 Euro); Sonstige Erträge: 140,7 Millionen Euro (plus 6,6 Millionen Euro); Veränderung Erträge: plus 14,5 Millionen Euro. Erträge insgesamt: 278,3 Millionen Euro.

Ausgaben

Finanzausgleichsumlage: 6,7 Millionen Euro (plus 53.400 Euro); Betriebskosten Klinikum 2 Millionen Euro (möglicherweise Anstieg auf 3,5 Millionen Euro); Transferaufwendungen: 62,4 Millionen Euro (plus 3,3 Millionen Euro); Personal: 56,5 Millionen Euro (plus 4,3 Millionen Euro); EDV: 4,9 Millionen Euro (minus 419.000 Euro); ÖPNV: 11,3 Millionen Euro (minus 319.000 Euro); Sonstiges: 138,4 Millionen Euro (plus 7,6 Millionen Euro); Veränderung Aufwendungen: 14,7 Millionen Euro. Aufwendungen insgesamt: 282,6 Millionen Euro.

Schulden: 18,8 Millionen Euro; Tilgung: 2,5 Millionen Euro;

Investitionen für 2024

Johann-Peter-Hebel-Schule 200.000 Euro; Ferdinand-von-Steinbeisschule Werkstätten 200.000 Euro; Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge 4 Millionen Euro; Sanierung Bestandsgebäude Gesundheitszentrum Spaichingen 1,5 Millionen Euro; Heizzentrale Gesundheitszentrum Spaichingen 500.000 Euro; Stützpunkt Harras eine Million Euro; Müllumschlaghalle Talheim eine Million Euro; PV-Anlage Landratsamt 600.000 Euro; Maschinen Ferdinand-von-Steinbeisschule eine Million Euro; Fahrzeuge 887.000 Euro; Sonstiges 1,9 Millionen Euro; Insgesamt: 12,8 Millionen Euro.