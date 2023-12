Der Parkplatz am Landratsamt wird teurer und teurer und teurer. Anstelle der anfangs veranschlagten 800.000 Euro hat die Stellfläche nun schon fast 1,2 Millionen Euro gekostet. Und die letzten Rechnungen sind nicht einmal bezahlt.

Deutliche Kritik von den Kreisräten

„Das ist kein Ruhmesblatt. Dafür können wir kein Lob aussprechen“, stellte Klaus Schellenberg (CDU) in der Sitzung des Kreistags fest. „Wir müssen da in Zukunft genau hinschauen, dass es nicht mehr so aus dem Ruder läuft.“

Mit einer Summe von 800.000 Euro war das Projekt im Mai 2021 gestartet worden. Bereits im folgenden Jahr stellte sich heraus, dass die Summe nicht ausreichend war. Die Baufirma Storz hatte zusätzliche 127.500 Euro gefordert, weil sie den mit Teer sowie den Schwermetallen Kupfer und Blei kontaminierten Boden extra entsorgen musste.

Verwaltung weiß von verseuchtem Boden

Damals räumte die Kreisverwaltung ein, dass man von den möglichen Altlasten zwar gewusst, die Beseitigung aber nicht in die Kalkulation einbezogen habe. Dies, so Kreiskämmerer Alexander Hersam, sei ein Fehler in der Planung der Behörde gewesen.

Wartezeit lässt Preise ansteigen

Ein Fehler, der zusätzlich teuer zu stehen kommt. Durch die Wartezeit, die durch die Beprobung und Analyse des belasteten Bodens entstanden ist, wurden weitere 30.000 Euro fällig. Durch Inflation und Lieferschwierigkeiten hatten sich die Preise für Materialien erheblich verteuert.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Außenanlagen und Freiflächen auf mehr als 660.000 Euro. Kalkuliert waren fast 370.000 Euro. Die höheren Kosten resultieren neben dem Entsorgen kontaminierten Erdbodens auch durch zuvor laut Landkreisverwaltung nicht ersichtlichen Entwässerungsarbeiten (plus 15.500 Euro) und die Erneuerung eines Kontrollschachtes (plus 1500 Euro).

Für das kommende Jahr fallen noch einmal Kosten in Höhe von 97.000 Euro an. Die Bepflanzung der Außenanlage soll 22.000 Euro kosten. Für die Dachabdichtung und -begrünung der Fahrradbox fallen 30.000 Euro an. Die Photovoltaikanlage ist mit fast 40.000 Euro ausgeschrieben.

Kabel für E-Ladesäulen sind da, die Lademöglichkeit nicht

Von der Aufstellung von E-Ladesäulen wurde bisher abgesehen, da die bereits am Landratsamt angebrachten Lademöglichkeiten bisher „verhalten angenommen“ werden. Die Verkabelung auf dem Parkplatz, der seit vergangenem Jahr genutzt wird, wurde allerdings schon vorgenommen.