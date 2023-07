Wegen eines Zimmerbrandes in einem Mehrfamilienhaus sind die Tuttlinger und Nendinger Feuerwehr am späten Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr in die Ludwigstaler Straße ausgerückt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.

Bewohner bringen sich selbst in Sicherheit

Unter Atemschutz waren die Feuerwehrleute kurz nach dem Eintreffen in das Gebäude gegangen. Nach kurzer Zeit sei das Feuer auch unter Kontrolle gewesen, teilt die Abteilung Tuttlingen mit. Die Räume wurden anschließend umfassend belüftet. Nach kleineren Nachlöscharbeiten sei das Haus wieder an die Bewohner, die sich nach dem Bemerken des Feuers selbst in Sicherheit gebracht hatten, übergeben worden.

Die Ludwigstaler Straße wurde während der Löscharbeiten auf Höhe des Einsatzortes gesperrt.

Stadt organiert Notunterkunft

Wegen der Brandursache wird von der Polizei aktuell noch ermittelt. Ein technischer Defekt, so heißt es, sei aber nicht auszuschließen. Ein Bewohner wurde vorsorglich wegen des Verdachts auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Stadt Tuttlingen sorgte für eine Notunterbringung des 68–Jährigen, dessen Wohnung nicht zu betreten war.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Tuttlingen und Nendingen mit fünf Fahrzeugen und 25 Personen auch der Rettungsdienst, die Schnelleinsatzgruppe des DRK, die Polizei und die Stadtverwaltung.