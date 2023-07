Technischen Gymnasium verabschiedet Abiturienten

Das Technischen Gymnasiums der Ferdinand–von–Steinbeis–Schule hat die Abiturientinnen und Abiturienten feierlich verabschiedet. Zum ersten Mal nach der Corona–Pandemie war wieder ein klassischer Abiball möglich. Der von den Abiturientinnen und Abiturienten organisierte Ball war ein voller Erfolg, neben dem offiziellen Programm gab es ein umfangreiches Catering, eine attraktive Dekoration sowie unterhaltsame Programmeinlagen.

In ihrer Rede ließ sich Schulleiterin Susanne Galla vom Text des aktuellen Lieds „Komet“ inspirieren. Sie sprach über die „Fußabdrücke“, die die Schülerinnen und Schüler in ihrer Zeit an der Ferdinand–von–Steinbeis–Schule hinterlassen haben und über den Weg, der nun vor ihnen liegt. Als Höhepunkt seien die schriftlichen und mündlichen Prüfungen auf die Absolventinnen und Absolventen zugekommen, und, ganz gemäß der musikalischen Vorlage, hätten sie „zweimal eingeschlagen“. Neben dem Abteilungsleiter Markus Fleckenstein ergriffen auch die Klassenlehrer Gabriele Weber und Stefan Michel an diesem Abend das Wort und ließen die vergangenen drei Jahre Revue passieren.

Den Höhepunkt bildete freilich die Übergabe der Zeugnisse sowie die Verleihung der Preise für besonders herausragende Leistungen. Rosa Pfeiffer ist Jahrgangsbeste mit einem Durchschnitt von 1,3. Neben der Vielzahl der offiziellen erreichten Würdigungen wurden außerdem Pokale, die die Abiturientinnen und Abiturienten zu Beginn ihrer TG–Zeit designt hatten, für unterschiedlichste Kategorien verliehen, so dass auch die eine oder andere Lehrkraft an diesem Abend noch eine besondere Trophäe mit nach Hause nehmen durfte.

Ihr Abitur in der Tasche haben:

Klasse TG13/1 (Klassenlehrer Gabriele Weber): David Beck (Lob), Durchhausen; Enzo–Emilian Cramaciuc, Seitingen–Oberflacht; Celine Dreßler (L), Böttingen; Alina Fluck (L), Blumberg; Nicolas Fritz (L), Irndorf; Noah Samuel Fritz (L), Kolbingen; Jakob Hafner (Preis), Fridingen; Lukas Hagen (P), Neuhausen; Luca Harder, Geisingen; Luis Heidle, Mühlheim; Luis Hugger, Immendingen; Jan Hummel (L), Königsheim; Anna–Lena Keller, Blumberg; Dilara Keskin, Aldingen; Tobias Kipping (L), Trossingen; Niklas Kuhlmann, Tuningen; Vladislav Laudenschleger (L), Tuttlingen; Lina Löser (L), Hausen ob Verena; Magnus Lutz (P), Durchhausen; Daniela Manz (L), Mühlheim; Marius Mayer, Fridingen; Daniel Ragg (P), Dürbheim; Xenia Rösch, Blumberg; Anton Sestakov, Gunningen; Marvin Stiefel, Mühlheim; Annika Weiß (P), Mühlheim; Simon Wolfhard, Geisingen; Jannik Zepf (L), Dürbheim.

Klasse TG13/2 (Klassenlehrer Stefan Michel): Jasmin Amma (L), Geisingen; Robin Butsch (P), Fridingen; Julian Felde, Tuttlingen; Sarah Michelle Freyer, Wurmlingen; Valeria Greiner, Bärenthal; Julian Gudat, Tuttlingen; Philip Simon Hägele (L), Tuttlingen; Sophia Haller, Hausen ob Verena; Dominik Hipp (P), Fridingen; Johanna Amelie Höfig (P), Mühlheim; Maik Hendrik Huber, Tuttlingen; Valentin Huber (P), Tuttlingen; Andershan Joseph Ariyanesan, Tuttlingen; Renutshan Joseph Ariyanesan, Tuttlingen; Daniel Klevno, Trossingen; Hendrik Klumpp, Spaichingen; Thomas Leiber, Emmingen–Liptingen; Matteo Moser (L), Bubsheim; Lara Celine Oertel, Tuttlingen; Rosa Pfeiffer (P), Mühlheim; Nia Leonie Reichle (P), Tuttlingen; Fanny Siegert (L), Tuttlingen; Florin Stier, Bubsheim; Hakim Thaqi (L), Tuttlingen; Canel Usluy, Tuttlingen.