TC RW–Jugend zwischen Erfolgen und Enttäuschung

Der Spielbetrieb bei den Hockeymannschaften des TC RW Tuttlingen ruht aktuell. Erst nach den Sommerferien geht es für das Herren– und diverse Jugendteams weiter. Während die Männer dann in die neue Saison 2023/24 starten, bringen die Nachwuchssportler erst einmal die aktuelle Runde mit den Platzierungsspielen zu Ende.

Herren

Dem Aufstieg in die Verbandsliga hätten die Tuttlinger Herren fast den nächsten Coup folgen lassen. Auch wenn das offizielle Ziel erst einmal Klassenerhalt hieß, lag sogar der Aufstieg in die 1. Verbandsliga in der Luft. Entscheidend war die Partie beim späteren Meister Suebia Aalen. Da unterlagen die TC RW–Akteure 3:5. Der Zug in die nächst höhere Liga war abgefahren. Dennoch spielte Tuttlingen eine starke Saison, landete hinter Aalen (27 Punkte) und dem Mannheimer HC III (26) auf dem dritten Platz. Mit 17 Zählern ließ Tuttlingen den Bietigheimer THC II (15), den HC Esslingen (13), den SSV Ulm II (12) und den Karlsruher TV II (9) hinter sich. Hockeyvorstand und Spielertrainer Magnus Pinnekamp war zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Auf die anstehende neue Saison wollen sich die Tuttlinger Herren intensiv vorbereiten und während der Saison vor allem ihre Torverwertung verbessern.

U16–Juniorinnen

In der Verbandsliga traten die Tuttlinger Spielerinnen in Kooperation mit dem HV Schwenningen an. Trotz vereinter Kräfte reichte es nicht, um eine gute Rolle in der Staffel B zu spielen. Die jungen Damen von Donau und Neckar mussten das ein und andere Mal in Unterzahl antreten, hielten die Niederlagen trotz des zahlenmäßigen Nachteils oft in Grenzen. Mehr als der vorletzte Platz in der Gruppe B mit einem Punkt und 2:16–Toren war deshalb nicht rauszuholen. Dahinter landete nur die Reserve des SV Böblingen/HC Tübingen mit einem Punkt und 0:28–Toren. Das direkte Duell endete torlos. Die Mannschaft wird nach der Pause in der Challenge–Runde dreimal unter hoffentlich voller Besetzung ihr Bestes geben.

U16–Junioren

Auch die männliche U16–Jugend blieb als Zusammenschluss von Tuttlingen und Schwenningen hinter den Erwartungen zurück. In der Verbandsliga–Gruppe B landete das Team ohne Punktgewinn und bei 2:27–Treffern auf dem letzten Platz. Sie werden nach der Sommerpause in der Challenge–Runde vertreten sein, wo zwei Begegnungen auf das Team warten. Nach einer überraschend schwachen Performance in der Verbandsliga gegen starke Konkurrenz will die SG Tuttlingen/Schwenningen zeigen, was in ihr steckt.

U14–Juniorinnen

In der Kleinfeldrunde spielte die U14 der Tuttlinger — ohne Kooperationspartner Schwenningen — groß auf. Das Team absolvierte bereits alle fünf Spiele und musste sich nur dem Tabellenführer HC Lahr (1:4) geschlagen geben. Trotz manch noch ausstehender Partie ist der zweite Tabellenplatz aber mit zehn Punkten (5:5 Toren) sicher.

U12–Junioren

Die Jungen der U12 haben sich mit konstanten Leistungen als Tabellenvierter der Gruppe A für die Endrunde der Verbandsliga qualifiziert. Nach sieben Spielen stehen 15 Punkte und 18:9–Tore zu Buche. Dies ist an sich schon ein sehr schöner Erfolg. In einem K.o.-Spiel gegen den Tabellenersten der Gruppe B, dem Mannheimer HC III (15 Punkte, 14:6–Tore), wollen die jungen Tuttlinger Spieler alle Kräfte mobilisieren und für eine Überraschung sorgen.

Kinderbereich

Bei den Jüngsten steht der Spaß am Hockeysport im Vordergrund, weswegen in diesen Altersklassen nicht um Punkte gekämpft wird, was nicht bedeutet, dass die jungen Spielerinnen und Spieler weniger engagiert bei der Sache sind. Rot–Weiß Tuttlingen ist mit insgesamt vier Teams im organisierten Spielbetrieb vertreten. Alle teilnehmenden Mannschaften der U10 männlich, U10 weiblich und U8 männlich (2 Meldungen) haben sich ausgezeichnet präsentiert und freuen sich schon auf die anstehenden Begegnungen auf dem Feld. Besonders hervorzuheben ist die U10 männlich. Die Mannschaft blieb bis dato ungeschlagen und will auch im September und Oktober jeweils als Sieger vom Platz gehen.

