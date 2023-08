Es gibt sie in allen Größen und Farben. Mal derb, mal fein und festlich und meistens ganz sauber: die Schuhe im Tauschregal im Tuttlinger Fruchtkasten. Der Durchlauf ist rege, sagt die Museumsleiterin. Seit zwei bis drei Wochen spürt sie einen deutlichen Schub, was Abgabe und Abholung von Schuhen betrifft. Alles kostenlos.

Kinderschuhe könnten es im öffentlichen Schuhregal im Museum noch etwas mehr sein. (Foto: Ingeborg Wagner )

Wer tauscht, spart nicht nur Geld, sondern ist auf dem Weg in ein nachhaltigeres Leben. Auch dieser Aspekt hat bei der Überlegung von Museumsleiterin Vera Hollfelder eine Rolle gespielt. Das Schuhtauschregal soll aber auch eine Mitmachaktion zur aktuellen Ausstellung „Schuhgeschichte(n)“ sein.

Alles kostenlos

Das Schuhregal funktioniert wie ein öffentlicher Bücherschrank oder öffentliches Bücherregal, wie es zum Beispiel im Bahnhof eins gibt. Jeder darf Schuhe in das Regal stellen — und natürlich auch Schuhe mit nach Hause nehmen. Auch, wer keine Schuhe mitbringt, darf welche mitnehmen. Bring zwei Paar, nimm eins — so hat es Vera Hollfelder gemacht. „Witzigerweise habe ich die Schuhe der Tochter meiner Kollegin aus dem Regal geholt“, sagt sie und lacht dabei.

Hochwertiges zu finden

Die öffentlichen Bücherregale an der Bahnhofstraße in Tuttlingen (Foto: Sabine Schauer )

Anfangs sei es so gewesen, dass Besucher in die Ausstellung kamen und erfreut waren, dass sie beim Museumsbesuch kostenlos Schuhe mitnehmen konnten. Mittlerweile ist es andersherum: „Die Leute kommen gezielt, um Schuhe abzugeben. Auch sehr hochwertige.“

Vieles ist wie neu

Als sie am Freitag Feierabend gemacht hat, standen noch ganz andere Schuhe im Tauschregal als am Dienstag. Oft kann sie schon im voraus sagen, dass frisch abgegebene Paare spätestens am nächsten Tag nicht mehr da sind werden. Denn viele der Fußbekleidungen sehen so aus, als seien sie höchstens einmal getragen. Wie neu.

„Man kennt das ja selbst“, sagt Hollfelder. Das schöne Paar, das man unbedingt haben wollte, aber eine Nummer zu klein ist. Oder die Schuhe aus dem Ausverkauf, die supergünstig waren, aber noch nie zu einem gepasst haben.

Auch hier gibt es Angebote

Tauschen: Das funktioniert in Tuttlingen schon seit mehr als einem Jahrzehnt mit Büchern. Im Bereich der Bahnhofstraße gibt es ein öffentliches Bücherregal. Ebenso im Bahnhofsgebäude in Tuttlingen und in Nendingen beim Bischof–Moser–Haus. Das wird von der katholischen öffentlichen Bücherei betreut.

Immer, wenn Pfarramts–Mitarbeiterin Angela Glaenz aus dem Fenster ihres Büros schaut, sieht sie dort Menschen, die Bücher anschauen und mitnehmen. Oder welche einstellen. „Es ist sehr gut frequentiert“, findet sie. Und gepflegt. Alles, was nicht gut erhalten oder völlig aus der Zeit ist, werde regelmäßig ausgemustert.

Bahnreisende greifen zu

Der Kulturverein Kukav hat das öffentliche Bücherregal im Bahnhof installiert. „Ich wundere mich manchmal, was da alles weggeht“, sagt Andreas Leutkart vom Vorstand des Vereins.

Offiziell ist der Mietvertrag von Kukav im Bahnhof schon abgelaufen, die neuen Räumlichkeiten sind in der Katharinenstraße 9. Doch das Bücherregal gibt es noch, wenigstens bis Ende des Jahres. „Da sind bestimmt viele Zugreisende dabei, die sich so mit Lektüre eindecken“, glaubt Leutkart. Der Verein füllt aus dem Fundus gespendeter Bücher immer wieder auf. Aber etliche Passanten stellen ihre Lektüre ins Regal, „ohne dass wir etwas dazutun müssen“.

Kostenloser Kleidertausch

Ein– bis zweimal im Jahr macht Kukav einen Kleidertauschbasar. Der nächste steht im Herbst an, einen festen Termin gibt es noch nicht. Interessierte können am Abend davor in der Katharinenstraße vorbeikommen, um ihre Klamotten zu sortieren und Ständer und Tische aufzubauen. Leutkart: „Es kann kommen, wer will.“

Ebenso gilt, dass man auch nur nehmen oder nur geben kann. Voraussetzung ist, dass die Kleidung in gutem Zustand ist und natürlich sauber. Das, was übrig bleibt, wurde bislang in die Kleiderkammer der Diakonie gebracht.

Oft eine Einstellungssache

Und wer tauscht da so? Das Publikum ist sehr gemischt. Das letzte Mal seien viele Geflüchtete aus der Ukraine dabei gewesen, aber auch Menschen aus der Nachbarschaft der Katharinenstraße und viele, die diese Art von Kleiderkreisel aus Nachhaltigkeitsgründen unterstützen wollen.

Kinderschuhe könnten es noch mehr werden

Vera Hollfelder zeigt auf die vielen Schuhmodelle im Tauschregal im Museum. Da stehen Sandalen neben derben Boots und dann sind da noch die pinken Stiefel, die eher wie eine Strumpfhose aussehen und bis weit über die Knie reichen. Ganz klar einer der Schuhe, die nur wenig getragen wurden.

Nur Kinderschuhe gibt es auffallend wenige. „Ich hoffe, da kommt es noch zu einem regeren Austausch“, sagt die Museumsleiterin. Bis 3. Oktober ist noch Zeit. Und wer weiß — vielleicht wird das Schuhregal dann ja an anderer Stelle weitergeführt, wenn das Museum zum Winter schließt.

Zugang zum Schuhregal im Erdgeschoss des Fruchtkastens gibt es zu den Museumsöffnungszeiten. Diese sind Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr.