Es ist ein Kreislauf: Trotz Verbots werden in Tuttlingen Tauben gefüttert, teilweise in großem Stil. Das ausgelegte Futter lockt auch andere Tiere an, vor allem Ratten. Rund um den Drogeriemarkt dm in der Rudolf-Diesel-Straße fanden die Nagetiere deshalb beste Bedingungen vor und vermehrten sich wie die Karnickel. Die Stadtverwaltung erkennt zwar eine Entspannung der Situation. Aber nicht überall in der Stadt.

Von Grün fehlt jede Spur

Am Südufer der Donau, zur Weimarstraße hin, fehlt teilweise der Grünstreifen. Dort wird regelmäßig Vogelfutter ausgelegt, bestätigt Stadtsprecher Arno Specht, der dort in diesem Bereich einen neuen Schwerpunkt sieht. Die Vögel picken das Futter und damit auch Grashalme und Blüten. Das Ergebnis sind triste, kahle Stellen.

Wir sind dem oder der Täterin noch auf den Fersen." Arno Specht

Erwischt wurde bislang niemand. „Wir sind dem oder der Täterin noch auf den Fersen“, meint Specht. Manchmal ist es Zufall, manchmal gezielte Beobachtung, dass die Menschen mit Futter erwischt werden. Wie zum Beispiel am Donauufer Richtung Tuwass.

Auf frischer Tat ertappt

Dort überführten Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) im November eine Frau, die Tauben im großen Stil gefüttert hatte. Gleich säckeweise hatte sie Brot und Getreide in ihrem Kofferraum, das sie im Uferbereich auslegte.

Die Frau war den Ordnungshütern schon mehrfach aufgefallen. Dieses Mal ging es über Appelle und Aufforderungen, das Füttern sein zu lassen, hinaus. Sie bekam ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, das sie laut Stadtverwaltung auch beglichen habe.

Specht: „Sie hat sich uns gegenüber einsichtig und durchaus auch reumütig gezeigt und hat tatsächlich die Fütterungen eingestellt.“ Sie ist also nicht für das Anfüttern der Tauben am Donausüdufer verantwortlich.

Die Stadt hat Giftköder ausgelegt, um den Ratten an der Rudolf-Diesel-Straße Herr zu werden. (Foto: dpa )

Zwar würden dort durch das ausgelegte Futter auch Ratten angezogen. Doch einen Rattenbau oder Ähnliches habe die Stadt dort nicht vorgefunden. „Glücklicherweise“, wie Specht sagt.

Stadt geht gegen Ratten vor

Anders beim dm. Dort mussten in Gebüschen hochwertige Giftköder ausgelegt werden, um die Ratten zu dezimieren. Das zeige Wirkung. „Die Rattenbekämpfung läuft und ist erfolgreich“, erklärt Specht. Allerdings werde es noch einige Zeit dauern, bis das Problem ganz gelöst sei.

Der KOD ist dran, das Füttern einzudämmen. Deshalb stehen die Mitarbeiter mit Anwohnern der Weimarstraße in Kontakt, die möglicherweise Beobachtungen machen. Specht: „Der KOD wird auch hier versuchen, den Täter oder die Täterin auf frischer Tat zu ertappen und ist daher dankbar für Hinweise.“

Katz- und Mausspiel mit den Ordnungshütern

Das Problem: Die Futterausbringer seien „buchstäblich zu jeder Tages- und Nachtzeit“ unterwegs und lieferten sich ein Katz- und Maus-Spiel mit dem Kommunalen Ordnungsdienst. Wenn sie erwischt werden, droht ihnen ein hohes Bußgeld, unter Umständen auch polizeiliche Maßnahmen, zum Beispiel Ordnungsverfügungen und Zwangsgeld.

Nach wie vor gebe es auch immer noch Futterausbringungen im Innenstadtbereich, aber eher vereinzelt und in geringfügigen Mengen. „Etwa eine Handvoll“, meint Specht.

Auch Wildtiere verschlägt es immer öfter in Stadtgebiete. So gab es in der Tuttlinger Nordstadt ein Problem mit Füchsen. (Foto: dpa )

Neben Tauben und Ratten gibt es auch mehr und mehr Wildtiere in städtischen Bereichen. Vor einigen Jahren tauchten in der Nordstadt vermehrt Füchse auf, erinnert sich der Stadtsprecher. Dabei wurde auf Information gesetzt und die Bevölkerung sensibilisiert, was Füchse anzieht und wie ein Fuchsbau verhindert werden können.

Das hilft gegen die Wildtiere

Die klare Ansage war, das Nahrungsangebot für die Füchse möglichst zu verringern. Offene Komposthaufen oder die Gelben Säcke, die im Freien abgestellt sind, stellen ebenso einen erstklassigen Fuchs-Schnellimbiss dar wie das Schälchen Katzenfutter, das über Nacht draußen steht und nicht von der Katze, sondern vom Fuchs geleert wird. Ein üppiges Nahrungsangebot erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Fuchs fortpflanzt und diese Gegend für die Aufzucht seiner Jungen auswählen wird.

Gleiches gilt für Tauben und Ratten: Füttern verboten!