Gleich säckeweise hat eine Frau aus Tuttlingen Futter für Tauben in den Kofferraum und Rücksitz ihres Wagens geladen. Sie war hinter dem Tuwass in erster Parkreihe Richtung Donau gerade dabei, das Brot und Getreide zu verteilen, als sie der Kommunale Ordnungsdienst aufgehalten hat. Taubenfüttern ist in Tuttlingen verboten. Und sie zahlt nun die Quittung dafür.

Bestände vermehren sich unkontrolliert

500 Euro Strafe muss die Frau berappen. Stadtsprecher Arno Specht beschreibt ihre Reaktion darauf als „nicht gerade begeistert“. Was sie als Tierliebe ansieht, sehen Fachleute komplett anders, sagt Specht. Das Taubenfüttern im großen Stil trage dazu bei, dass sich die Bestände unkontrolliert vermehren würden.

Anwohner der Innenstadt wehren sich

Wohin das führen könne, zeige auch der Fall eines Anwohners der Stadtkirchstraße, der die immer zahlreicheren Tauben durch ein selbstgebasteltes Gestell abhalten wollte. Das wurde für viele Tiere zur Todesfalle. Und: Das Futter, das ausgelegt wird, sei meist nicht artgerecht. Die Tiere würden dadurch anfällig für Krankheiten und Parasiten.

Thema gesunder Menschenverstand

Vor allem im Donaupark, am Donauufer und am Marktplatz findet sich immer wieder unerlaubt ausgelegtes Futter. Allerdings in deutlich kleineren Einheiten, als sie nun beim Tuwass ausgepackt wurden.

Auch am Tuttlinger Marktplatz füttern Passanten die Tauben regelmäßig. Auch dafür gab es vor kurzem ein Bußgeld. (Foto: Kobi Robertowitsch )

Benjamin Hirsch, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste und Bevölkerungsschutz bei der Stadt, kommentiert das Vorgehen der Frau so: „Das ist mit gesundem Menschenverstand fast schon nicht mehr zu erklären.“

Beim nächsten Mal wird es noch teurer

Sie sei den städtischen Mitarbeitern schon mehrfach aufgefallen. Bislang haben man es bei Ermahnungen belassen. Nun aber habe keine andere Wahl mehr bestanden, als ein Bußgeldbescheid auszuhändigen. Zumal die Dimensionen dieser Mengen an Futter „alles bisher Dagewesene sprengen“, sagt Specht zu dem Fund am Tuwass.

Wird sie noch einmal erwischt, drohe ihr ein noch weitaus höherer Betrag. Die Polizei wurde nicht eingeschaltet. Specht begründet das damit, dass es sich bei diesem Vorgehen um eine Ordnungswidrigkeit, aber nicht um eine Straftat handelt.

Eier werden ausgetauscht

Ziel der Stadt sei es, die Taubenbestände zu verringern ‐ „und zwar im Einklang mit dem Tierschutz“, so Benjamin Hirsch. Der städtische Taubenschlag in der Schützenstraße, bei dem die Tiere einerseits kontrolliert gefüttert und gleichzeitig durch das Austauschen der Eier die Vermehrung gestoppt werde, sei dabei ein wichtiger Ansatz.

Eine Taube brütet im Tuttlinger Taubenschlag. (Foto: Lisa Klebaum )

Unkontrolliertes Füttern hingegen bewirke genau das Gegenteil. Und obwohl die Stadt immer auf das Verbot hinwies, kommt es ständig zu solchen Fällen. „Wir haben es hier mit Überzeugungstätern zu tun“, so Hirsch.

Initiative fordert weitere Taubenschläge

Susanne Retzer ist bei der privaten Initiative „Tuttlinger Stadttauben“ aktiv. Sie sagt: „In 500 Meter Umkreis eines Taubenschlags sollte man nicht füttern“, die Tiere würden dadurch vom Schlag weggezogen.

Anders sieht sie das bei jungen oder verletzten Tauben. Da würde sie sich eine Ausnahme des städtischen Fütterungsverbots wünschen, sonst würden diese verenden. „Und das ist gegen das Tierschutzgesetz“, betont sie.

In diesem Haus in der Schützenstraße ist der Taubenschlag untergebracht. (Foto: Dorothea Hecht )

Insgesamt sei der eine Taubenschlag zu wenig für alle Tuttlinger Tauben. Deshalb wünschen sich die Mitglieder der Initiative, dass im Dachraum des Gebäudes in der Schützenstraße ein weiterer Schlag eingerichtet wird. Und: „Wir hätten gerne, dass es außerhalb der Innenstadt noch etwas gibt. Ein betreuter Schlag oder ein betreuter Futterplatz.“ Kontrolliert und legal.

Lenkung der Tiere so nicht möglich

Retzer sagt aber auch: „Natürlich ist es nicht gut, wenn da jeder mit der Futtertüte durch die Gegend läuft.“ Damit sei eine Lenkung der Tauben nicht möglich. In einem widerspricht sie der Stadtverwaltung aber vehement: „Es ist absoluter Blödsinn, dass sich die Tiere durch die Fütterung vermehren.“ Es sei hinreichend belegt, dass das nicht am Nahrungsangebot liege.

Das utter zieht auch ratten an

Erst kürzlich hat eine Frau ein hohes Bußgeld bezahlen müssen, die Tauben am Marktplatz gefüttert habe, so die Stadtverwaltung. Das Ordnungsamt gehe auch künftig konsequent gegen das illegale Füttern von Tauben vor ‐ zumal das säckeweise Ausbringen von Futter zunehmend auch Gesundheitsschädlinge wie Ratten anziehen würde.