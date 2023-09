SVK schlägt nach 102 Minuten zu

Was für ein Spaichinger Aufsteiger–Derby in der Fußball–Kreisliga A2 vor zahlreichen Zuschauern: Der Sommerhitze zum Trotz spielte der SV Spaichingen erfrischend auf und feierte beim 7:2 (3:0) bei FV Fatihspor Spaichingen seinen ersten Saisonsieg.

Der war in der Höhe verdient, weil die Gäste in allen Belangen überlegen waren, besser ins Spiel fanden und einen überragenden Neuzugang Alessandro Cinefra in ihren Reihen hatten. Der kam im Sommer vom Prim–Lokalrivalen FK und erzielte nun vier Treffer. Davon einen lupenreinen Hattrick binnen 16 Minuten. Beim 0:1 schloss er einen Angriff über links nach einer Flanke per Kopfball ab (13.). Sechs Minuten später verwandelte er einen schönen Konter mit wenigen Ballkontakten mustergültig zum 0:2. In der 29. Minute legte er sogar das 0:3 oben drauf. Weitere Chancen blieben bis zur Pause ungenutzt.

Nach der Halbzeit witterte Fatihspor Morgenluft, als Spielertrainer Emanuel Alexi schnell per Strafstoß auf 1:3 verkürzte (47.). Doch kaum wieder angepfiffen netzte Nico Romano zum 1:4. Romano war an diesem Tag der überragende Mann auf dem Feld, nutzte seine Räum zu insgesamt drei Vorlagen und traf selbst in der zweiten Hälfte doppelt noch zum 2:6.

Dazwischen lag ein Freistoßtor von Alexi zur Ergebniskosmetik und Cinefras vierter Treffer, den Romano mit einem Zuckerpass in die Spitze herrlich einleitete — alles binnen 180 Sekunden. Cinefra lief beim 1:5 alleine auf Schlussmann Mehmet Berk zu und schob eiskalt ein. Den Schlusspunkt setzte von der Bank kommend ein weiterer Neuzugang von FK: Maik Springer sorgte in der 75. Minute für den 2:7–Endstand.

Trainerstimmen: Emanuel Alexi (Fatihspor): „Wir haben den Start total verschlafen in den ersten 30 Minuten. Für die zweite Halbzeit hatten wir uns viel vorgenommen, haben nach dem Elfmeteranschluss direkt wieder zwei schnelle Gegentore kassiert. Der SVS–Sieg war verdient, sie waren die bessere Mannschaft und wir haben keinen guten Tag erwischt.“

Ralf Wibiral (SVS): „Es war eine klare Sache. Wir hatten eine gute Chancenwertung, viele Räume im Mittelfeld. Die Stabilität in der Abwehrkette war gut. Unsere Fehlerquote war gering. Heute waren wir klar besser. Es ist toll zu sehen, wie sich unsere junge Elf entwickelt. Alexander Hermann ist 26, alle anderen sind jünger im U21–Alter.“

FV Fatihspor Spaichingen: Berk — Aydemir (29. Karakilic), Hoti, Tecer (44. Güner), Alexi, Abdirazak (50. M. Cinefra), Catal (75. Erer), Aslan, Rüzgar (59. Yelken), Arslan, Demirci. SV Spaichingen: Moser — Giese, Hermann, Romano, Geiger, Rodriguez (77. Gutmann), Hielscher, Meissner (81. Haring), Schäfer, A. Cinefra (66. Stitzenberger), Muntean (39. Springer). Schiedsrichter: Marcel Kille (Balingen). Zuschauer: 250. Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 1:5 alle Alessandro Cinefra (13., 19., 29., 56.), 1:3, 2:5 beide Alexi (Foulelfmeter/47., 61.), 1:4, 2:6 beide Nico Romano (48., 65.), 2:7 Springer (75.). Gelbe Karten: 0/4.

Weitere Spiele

SV Deilingen–Delkhofen — SV Tuningen 2:1 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Marvin Steimer (51., 71.), 2:1 Can Stegmann (76.). Schiedsrichter: Ralf Frey. Zuschauer: 100. Gelbe Karten: 2/3.

FSV Schwenningen — SG Irndorf/Bärenthal 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Alem Klicic (8.), 2:0, 3:0 Damir Mehmedovic (12., 21.), 4:0 Drilon Fetahi (61.), 5:0 Sladjan Jovanovic (68.), 5:1 Marco Aicher (69.). Schiedsrichter: Michael Scholz. Zuschauer: 150.

SG Frittlingen/Wilflingen — SC 04 Tuttlingen II 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Dragan Karanov (42.), 1:1 Florin Tirca (60.), 1:2 Abdürrahim Kadak (67.), 2:2 Christian Betting (80.), 3:2 Christian Widmann (82.). Schiedsrichter: Tom Kreibich. Zuschauer; 120. Gelbe Karte: 1/0.

SC Wellendingen — SV Renquishausen 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Andreas Hahn (18.), 1:1 Sebastian Schilling (Elfmeter/55.), 1:2 Eigentor (70.). Schiedsrichter: Michael Haas. Zuschauer: 100. Gelbe Karten: 2/3.

SG Gosheim/Wehingen — SV Kolbingen 2:3 (2:1). Tore: 1:0 Nick Hussal (29.), 1:1 Yannick Frühwirt (38.), 2:1 Yannick Schurr (45.), 2:2 Valentin Hipp (53.), 3:2 Jonas Rink (90.+12). Schiedsrichter: unbekannt. Zuschauer: 150. Gelbe Karten: 5/3.

SV Böttingen — SV Seitingen–Oberflacht 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Richard Waal (10.), 1:1 Michael Auer (23.), 1:2 Jannis Mink (73.). Schiedsrichter: Lothar Gaiser. Zuschauer: 130. Gelbe Karten: 4/4. Besonderes Vorkommnis: Gelb–rote Karte für Seitingen (88.).