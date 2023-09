Suzanne von Borsody kommt zum Literaturherbst

Zum 20. Mal beginnt am 10. Oktober der „Tuttlinger Literaturherbst“. Bis zum 9. November lesen unter anderem Suzanne von Borsody und Denis Scheck. Geplant sind fünf Termine mit namhaften Autoren. Der Vorverkauf läuft.

Den Auftakt macht am 10. Oktober Dirk Gieselmann mit seinem Romandebüt „Der Inselmann“. In der Folge sind als Gäste Vincent Kliesch, Suzanne von Borsody, Marc Voltenauer aus der Schweiz und Denis Scheck zu erleben. „Wir wollen mit den ganz unterschiedlichen Lesungen mit renommierten Autorinnen und Autoren und erfolgreichen Künstlern gerade auch denen, die eher selten ein Buch zur Hand nehmen, zeigen, wie viel Vergnügen das Lesen und die Beschäftigung mit Literatur bereiten können“ sagt Stadthallen-Geschäftsführer Michael Baur.

„Der Inselmann“ heißt das Buch, das Dirk Gieselmann aus Berlin am 10. Oktober vorstellt. Der Romanerstling des Henri Nannen- und Grimme-Online-Award-Preisträgers begeisterte nicht nur Schauspieler Matthias Brandt: „Dirk Gieselmann hat einen wunderbaren, melancholischen Roman geschrieben. Ich habe „Der Inselmann“ geliebt.“

Ein weiterer Gast aus der Hauptstadt kommt vier Tage später: Am Samstag, 14. Oktober, liest Vincent Kliesch aus „Auris 4: Der Klang des Bösen“. Die Thriller-Reihe „Auris“ schreibt Kliesch nach einer Idee seines Freundes Sebastian Fitzek, was Hochspannung verspricht.

Am Freitag, 20. Oktober, wartet ein Höhepunkt des diesjährigen Literaturherbsts: Eine Lesung der Schauspielerin Suzanne von Borsody nach den Traumstadtgedichten von Peter Paul Althaus. Der 1892 in Münster geborene und heute fast vergessene Dichter, Schriftsteller und Kabarettist verfasste versponnene Textgebilde, voll von skurrilem Humor und poetischem Reiz, tiefsinnig und melancholisch zugleich. Von Borsodys Mutter, Rosemarie Fendel, lernte Althaus nach dem Krieg kennen. Nun präsentiert ihre Tochter sein Werk in einer multimedialen Show. Musikalisch begleitet wird sie von Kurt Holzkämper am Kontrabass.

Am Sonntag, 5. November, gibt es eine Premiere: Erstmals werden beim Literaturherbst in einer Lesematinee gleich zwei Bücher präsentiert. Der Schweizer Marc Voltenauer liest nicht nur aus einem seiner Krimis („Wer hat Heidi getötet?), der im Bergdorf Gryon spielt, sondern auch aus seinem Reiseführer „111 Orte in den Waadtländer Alpen, die man gesehen haben muss“. Davor gibt es die Neuauflage des Literaturfrühstücks, das separat hinzugebucht werden kann.

Den kurzweilig-unterhaltsamen Abschluss der Reihe macht am Freitag, 9. November, der Autor, Literaturkritiker und TV-Moderator Denis Scheck mit „Der undogmatische Hund“. Das Buch, das er mit seiner Frau Christina Schenk schrieb, erzählt die Liebesgeschichte zwischen einer Frau, einem Mann und einem Jack Russell, stellt die berühmtesten Hunden der Weltliteratur vor und definiert den Begriff „Bell-etristik“ ganz neu.

Karten gibt es bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) und bei allen Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg sowie online unter www.tuttlinger-hallen.de. Ein telefonischer Kartenservice ist unter 07461/910996 eingerichtet. Ein Literatur-Abo für alle fünf Termine des „Literaturherbsts“ bringt bis zu 26 Euro Preisvorteil; alle Veranstaltungen können auch im Wahl-Abo gebucht werden.