Susen Katter ist die neue Bürgermeisterin von Stockach. Die Leiterin des Ordnungsamts am Tuttlinger Landratsamt erhielt bei der Wahl am Sonntag fast zwei Drittel der Stimmen. Damit setzte sie sich gegen vier Konkurrenten durch und wird Nachfolgerin von Bürgermeister Rainer Stolz, der in den Ruhestand geht.

Wie die Stadt Stockach auf ihrer Website bekannt gibt, wählten 65 Prozent der Wähler Susen Katter. Zweitplatzierter ist Michael Mende mit 26,5 Prozent der Stimmen, dann folgen Rainer Beel mit 3,25 Prozent, Jayden Stefan Grey mit 2,5 Prozent und Yuragül Coskun mit 2,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,8 Prozent.

Wohnt in Radolfzell

Susen Katter ist 39, sie lebt mit ihrem Mann, fünfjährigen Zwillingen und Hund Loki in Radolfzell. Sie hat Jura in Konstanz studiert und dann eine Verwaltungslaufbahn hingelegt. Nach Stationen in den Landratsämtern im Bodenseekreis und in Konstanz ging sie 2014 zum Innenministerium des Landes als stellvertretende Leiterin des Rechtsamts.

Ihr Fokus lag dabei nach eigenen Angaben „auf der umfassenden Rechtsberatung für die Verwaltung“. Zunächst war sie fünf Jahre lang ans Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis abgeordnet, ab 2019 dann ans Landratsamt Tuttlingen. Im September 2022 übernahm sie die Leitung des dortigen Ordnungsamts mit 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Große Freude über Ergebnis

„Ich weiß gar nicht, was sich sagen soll, weil ich so überwältigt bin“, sagte Katter bei der Bekanntgabe des Ergebnisses am Sonntagabend in Stockach. „Vielen Dank, dass Sie sich so deutlich positioniert und mir Ihr Vertrauen geschenkt haben.“ Und weiter: „Eine Ära hört auf, eine andere beginnt: Mir brennts schon unter den Nägeln, wann es endlich losgehen kann!“

Katter wird ihren neuen Posten am 1. Januar 2024 antreten. Bis dahin ist Rainer Stolz noch im Amt. Stolz, 67, hatte im Januar 2023 nach 30 Jahren als Bürgermeister in Stockach seinen Rücktritt angekündigt. Er wird seine vierte Amtszeit damit nicht ganz vollmachen. Als Grund nannte er vor allem seine Gesundheit. Nach zwei Corona-Erkrankungen sei er nicht mehr so fit wie früher, sagte er in einer Gemeinderatssitzung.