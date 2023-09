Sturmsorgen beim SC vor Seedorf-Spiel

‐ Am achten Spieltag der Fußball-Landesliga steht für den SC 04 Tuttlingen das erste Bezirksderby der Saison auf dem Plan. Er ist am Sonntag um 15 Uhr auswärts beim SV Seedorf gefordert.

Aufgrund der aus SC-Sicht überzogenen Entscheidungen des Unparteiischen, der im Heimspiel gegen den TSV Ofterdingen (1:2) zwei Rote Karten gegen die Tuttlinger Akteure Buba Camara und Razvan Radu gezückt hatte, reichte der Verein am Montag eine Stellungnahme beim Verband ein. Das Urteil zu den Unsportlichkeiten erreichte den Sportclub am Freitag: Buba Camara wurde für zwei Partien gesperrt, Razvan Radu für drei.

Wie die Donaustädter nun ohne ihren bislang fünffachen Torschützen Camara antreten, will Andreas Probst noch nicht verraten. Der SC-Trainer sagt nur so viel: „Aus der Not heraus entstehen verrückte Sachen.“

Ob Florin Tirca (Leistenverletzung) und Nico Wieneke (Handgelenkbruch) nach ihren Verletzungen im Spiel gegen den TSV einsatzfähig sind, ist fraglich. Marcel Misic (nach Rotsperre), Patrick Renner, Moritz Walz und Zvonimir Zovko (nach Urlaub) sind sicher wieder dabei. Ali Sarigül ist nach seiner überstandenen Krankheit in Seedorf eventuell eine Option für die Bank.

Probst hat großen Respekt vor der nächsten Aufgabe: „Ich schätze das Spiel auswärts als unglaublich schwer ein. Sie wollen und müssen punkten. Wir sind ganz weit davon entfernt, eine Favoritenrolle einzunehmen“, sagt der 39-Jährige, der zwei Partien des SVS bereits sah und die „überragende Mentalität“ des Teams lobt. Seine achtplatzierte Mannschaft (10 Punkte/10:14 Tore) müsse den Kampf im Spiel annehmen, um in Seedorf bestehen zu können.

Beim Verein aus dem Kreis Rottweil endete im Sommer eine Ära. Das Spielertrainerduo, bestehend aus Tobias Heizmann und Tobias Bea, hörte nach neun Jahren auf und ist nun für den Bezirksligisten SV Winzeln zuständig. Trainer Jonas Baumgartner und Spielertrainer Marc Agyemang wechselten vom A-Ligisten FC Suebia Rottweil zum SVS und übernahmen die Ämter. „Eine Umstellung hat immer einen großen Einfluss. Wir wurden aber gut aufgenommen“, sagt Agyemang, Ex-Akteur des SV Zimmern. Das System hätten der 35-Jährige und Baumgartner nach den Abgängen von Bea und Heizmann zum Teil, aber nicht komplett verändert.

Zuletzt unterlag der Tabellen-13. (6/10:9), der eine Partie weniger absolviert hat, beim Spitzenreiter SG Empfingen nach einer Führung 1:2. Ganz vollzählig wird der kleine Kader der Gastgeber vermutlich nicht sein. Unter anderem ist Agyemang angeschlagen.