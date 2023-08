Heftige Windböen, Blitze, Regen und Hagel: Am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag ging es im Kreis Tuttlingen zur Sache. Nach mehreren heißen Tagen ohne Regen entluden sich die Gewitter so richtig. Verletzte gab es zum Glück nicht, dafür aber etliche Sachschäden.

Zwischen 19.40 und 22 Uhr gingen beim Polizeipräsidium Konstanz weit über 200 Notrufe für die Landkreise Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar ein, teilt die Polizei mit. Hauptsächlich wurden umgestürzte Bäume, abgerissene Äste auf den Straßen sowie über Fahrbahnen laufendes Wasser und vereinzelte umgeworfene Bauzäune gemeldet.

Tuttlinger Feuerwehr rückt 31 Mal aus

Allein 31 Mal musste die Tuttlinger Feuerwehr ausrücken. Schwerpunkt war der Tuttlinger Norden, sagt Pressesprecher Andreas Hand, die Feuerwehr sei aber im ganzen Stadtgebiet samt Ortsteilen unterwegs gewesen. Etwa 40 Leute aus allen vier Abteilungen hatten gut zu tun. „Was wir da alles weggesägt haben, war schon krass“, sagt Hand.

An der Rußbergsteige erwischte es einen Autofahrer. Ein Baum stürzte auf sein Auto, der Mann war im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte ihn befreien, der Mann blieb weitgehend unverletzt. „Er hatte Glück“, sagt Hand, „nur ein paar Meter weiter hat es vier Bäume auf einmal umgehauen.“ Die Rußbergstraße war wegen der Baumstürze für rund drei Stunden gesperrt.

Schäden im Wald und in der Stadt

In den Wäldern ringsum Tuttlingen waren am Freitag heftige Schäden zu sehen. Es wird wohl bis Mitte kommender Woche dauern, bis man einen verlässlichen Überblick über die Lage habe, heißt es von der Stadt Tuttlingen. Schon jetzt aber könne man sagen, dass die Schwerpunkte beim Koppenland, beim Bräunisberg in Nendingen sowie auf dem Rußberg waren.

Neben der Feuerwehr hatte auch der Tuttlinger Bauhof in der Nacht und am Morgen danach alle Hände voll zu tun. Etliche Dachziegel lösten sich, etwa von der Schillerschule. In der Kaiserstraße rüttelte der Wind so stark an der Blechverwahrung eines Aufzugschachts, dass sie auf die Straße fiel.

Straßen verwandeln sich in Flüsse

Andere Straßen verwandelten sich kurzzeitig in Flüsse, die Kanäle konnten so viel Wasser auf einmal gar nicht aufnehmen. Auch einige Keller, darunter bei einer Firma in Möhringen, liefen voll.

Schwere Regenfälle und Gewitter sorgten in der Nacht zum Freitag dafür, dass einige Straßen überflutet wurden. Hier die Untere Vorstadt in Tuttlingen. (Foto: Alexander Stengelin )

Einer der größten Einsätze war in Möhringen: Hier musste das Zeltlager der Ministranten aus dem badischen Endingen geräumt werden. Die 24 Jugendlichen und ihre Betreuer wurden über Nacht in der Möhringer Sporthalle untergebracht und am Freitag vorzeitig von ihren Eltern abgeholt.

Vom Ausmaß her, so die Einschätzung von Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder, könne man diesen Sturm durchaus mit dem vom Juli vergleichen, der zum Abbruch eines Konzerts beim Honberg-Sommer geführt hatte. Auffallend sei dabei, dass Gewitter mittlerweile sehr schnell extrem Ausmaße annähmen. „Das ist wohl der neue Standard.“

Fast schon ein Orkan

Das stellt auch Wetterexperte Jürgen Hieber fest: "Die Gewitter werden unberechenbarer." 24 Liter pro Quadratmeter registrierte er in Tuttlingen am Donnerstagabend, und an der Wetterstation beim Tuwass orkanartige Sturmböen mit 113 km/h - ab 118 spricht man vom Orkan.

"Ich war überrascht, wie sich in ganz Baden-Württemberg so schnell die Unwetter entwickelt haben", sagt Hieber. Er hatte erst in der Nacht damit gerechnet, dann kamen sie schon abends, "und zwar schlagartig". Aber, meint er, so viele heiße Tage am Stück seien auch selten. Bei 36,9 Grad Celsius war es am Donnerstag extrem schwül.

Rathausdach in Mauenheim leidet

In Immendingen und seinen Ortsteilen ist die Feuerwehr an 13 Einsatzstellen gerufen worden, etwa 40 Feuerwehrleute waren von kurz vor 21 Uhr bis Mitternacht, eine Gruppe sogar bis 1 Uhr im Einsatz. Neben „dem Üblichen“, wie Dreck und Baumteilen auf den Straßen, gab es auch drei größere Einsätze, wie Winfried Heitzmann, Abteilungskommandant in Immendingen, auf Nachfrage berichtet.

„In Zimmern hatten wir eine halb auf ein Haus gedrückte, etwa 25 Meter lange Tanne“, so Heitzmann. Das Problem: In der Nähe war auch eine Oberleitung, die zunächst ausgeschaltet werden musste, wie der Kommandant erklärt. Mithilfe der aus Geisingen angeforderten Drehleiter sei der Baum dann abgetragen und entfernt worden.

In Immendingens Ortsteil Zimmern ist eine etwa 25 Meter große Tanne auf ein Haus geknickt. (Foto: Feuerwehr Immendingen )

In Mauenheim deckte der Wind Teile des Rathausdachs ab. Auch dort war die Geisinger Drehleiter mit im Einsatz, ebenso wie ein örtlicher Dachdecker mit seiner Hubsteige, denn das Dach wurde mit einer Plane dicht gemacht. Der dritte größere Einsatz war ebenfalls in Mauenheim.

„Dort hatten wir einen umgeknickten Strommasten auf einem Haus“, so Heitzmann. In Immendingen in der Waldstraße war zudem ein Baum auf ein Auto gefallen, das dadurch leicht beschädigt wurde. Neben der Feuerwehr Immendingen, die mit drei Fahrzeugen unterwegs war, waren auch die Abteilungen Mauenheim und Hattingen mit je einem Fahrzeug im Einsatz.

In Immendingen ist ein Baum auf die Straße gefallen. (Foto: Feuerwehr Immendingen )

Gut zu tun in Deilingen, Verwüstung in Rottweil

Während die Feuerwehr Spaichingen von Einsätzen in der Nacht zum Freitag verschont blieb, musste die Feuerwehr Deilingen–Delkhofen fünf Mal ausrücken. Um 21.13 Uhr wurde sogar ein Gebäudebrand gemeldet, doch nach kurzer Erkundung kein Feuer entdeckt. Kurz darauf wurden die Deilinger Feuerwehrleute noch vier Mal zu verschiedenen Einsatzstellen mit einem Baum auf der Straße gerufen. Um 23.25 Uhr konnten sie dann wieder mit allen Kräften im Magazin einrücken.

Im benachbarten Landkreis Rottweil bot sich nach heftigem Sturm ein Bild der Verwüstung, wie der Schwarzwälder Bote berichtet. Im Bösinger Ortsteil Herrnzimmern hat der Sturm die Festhütte des Sportvereins komplett zerlegt. Allein im Rottweiler Stadtgebiet, wo die Feuerwehr mit rund 100 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen unterwegs war, gab es 49 Einsatzstellen. Beim Römerbad in Rottweil zum Beisiel sind etliche Bäume umgeknickt oder beschädigt worden.

Familie aus dem Kreis Tuttlingen erwischt es beim Campen

Der Sturm erwischte auch den Bodenseeraum und dort eine dreiköpfige Familie aus dem Kreis Tuttlingen, die gerade in Zech bei Lindau Urlaub machte. Ihr Campingplatz musste in der Nacht zum Freitag evakuiert werden.

„Wir haben noch versucht gegen das Vorzelt zu drücken, aber das war nicht mehr machbar, der Wind kam mit so einer Wucht“, sagte Christina Herrmann der Lindauer Zeitung. Kurz danach sei ein schwerer Ast auf das Vorzelt der Familie und auf das Auto gefallen, der die Heckscheibe eingeschlagen hat. „Wir mussten uns aus dem Vorzelt rausgekämpfen“, so die Urlauberin.

Passiert sei zum Glück niemandem etwas. Sie und die anderen Campingplatzgäste wurden vorübergehend in der Lindauer Inselhalle untergebracht.

Keine großen Schäden im Wald

In den Wäldern im Landkreis Tuttlingen gibt es laut Leo Sprich vom Forstamt keine großen Schäden. „An einzelnen Stellen sind Bäume umgestürzt, aber die Gewitterstürme im Juni beziehungsweise Juli waren schlimmer“, sagt er.

„Der Südteil ist stärker betroffen als der Nordteil.“ Grund, den Wald zu meiden gebe es nicht, allerdings sollten Spaziergänger wachsam sein — und im Falle eines abgeknickten Baumes über dem Weg vorsichtig sein und nicht darunter durch laufen.