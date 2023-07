Studierende machen Nutzfahrzeuge besser

Am Hochschulcampus Tuttlingen der Hochschule Furtwangen (HFU) können die Studiengänge Ingenieurpsychologie (Bachelorprogramm) und Human Factors (Masterprogramm) belegt werden. Laufende Projekte in Zusammenarbeit mit Daimler Truck AG oder der Hochschule Weihenstephan–Triesdorf zeigen: Mit dem Abschluss in der Tasche ist beruflich hinterher vieles möglich. Das teilt die Hochschule mit.

Welche Arbeitsschritte machen Menschen bei der landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung? Wie steigt man gesund in und aus einem Lkw? Wie geht der Mensch mit Displays in einer Sattelzug–Fahrerkabine um? Solchen und noch mehr Fragen gehen Studierende in Tuttlingen unter der Betreuung des Professoren–Teams von Ingenieurpsychologie und Human Factors nach.

Eine Abschlussarbeit widmete sich etwa der ergonomischen Bewertung eines Prototypen für einen verbesserten LkW–Einstieg für Daimler Truck. Studierende führten hierfür gemeinsam mit Probanden Tests durch und werteten die Ergebnisse aus.

Dass die Studierenden von Ingenieurpsychologie am Hochschulcampus Tuttlingen praxisnah arbeiten, zeigt auch das kooperative Projekt mit der Hochschule Weihenstephan–Triesdorf. Es befasst sich mit der Mensch–Maschine–Interaktion mit Landmaschinen, insbesondere Traktoren, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Mit dem Abschluss in der Tasche können Absolvierende des Bachelorstudiums Ingenieurpsychologie im späteren Berufsleben in nahezu allen technischen Branchen arbeiten, wirbt die Hochschule. „Sie sorgen dafür, dass die Benutzung von Produkten reibungslos funktioniert und im besten Falle sogar Freude bereitet“, heißt es in der Mitteilung. „Damit sind sie in der IT, im Maschinenbau, in der Medizintechnik ebenso wie in der Sport– und Freizeitartikelbranche gefragt.“ Der Hochschulcampus Tuttlingen bietet aufbauend den Masterstudiengang Human Factors an.

Für den Studiengang Ingenieurpsychologie wie auch für die Bachelorstudiengänge „Medizintechnik — Technologien und Entwicklungsprozesse“, „Angewandte Materialwissenschaften“ oder „Mechatronik und Digitale Produktion“, können sich Interessierte unter www.hs–furtwangen.de/fakultaeten/industrial–technologies informieren und bewerben.