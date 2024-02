Strom wird teurer, und zwar ab April. Kein Aprilscherz!

Hintergrund der Erhöhung sind die gestrichenen Subventionen im Bereich der Stromnetze, so die Stadtwerke Tuttlingen (SWT) in einer Pressemitteilung.

So viel macht das pro Jahr aus

Der Arbeitspreis in der Grundversorgung steigt von 41,70 Cent je Kilowattstunde auf 43,84 Cent brutto, also inklusive aller Steuern und Abgaben. Der Grundpreis bleibt unverändert. Für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Durchschnittsverbrauch von 4.500 Kilowattstunden bedeutet das rund 96 Euro Mehrkosten im Jahr.

Hintergrund Wie setzt sich der Strompreis zusammen? Grundsätzlich setzt sich der Strompreis aus drei Bestandteilen zusammen. Energiepreis: Kosten für Strombeschaffung, Vertrieb, Service und Dienstleistungen. Dies sind die von der swt grundsätzlich beeinflussbaren Preisbestandteile. Ihr Anteil macht weniger als die Hälfte am Strompreis aus.



Regulierte Netzentgelte: Die Kosten für die Netzinfrastruktur, also für die Stromleitungen, werden über die Netzentgelte auf die Verbraucher verteilt. Die Regulierungsbehörden von Bund (Bundesnetzagentur) und Ländern stellen sicher, dass die Netzentgelte angemessen und diskriminierungsfrei sind. Der Strompreis besteht zu ungefähr einem Viertel aus den Netzentgelten. Steuern, Abgaben und Umlagen: Diese staatlich veranlassten Preisbestandteile verursachen die übrigen rund 25 Prozent des Strompreises.

Die Preisanpassung ist eine zusätzliche Belastung für die Bürgerinnen und Bürger, dessen sei sich die SWT bewusst. Eine Möglichkeit, den Preisanstieg zumindest zu dämpfen, ist Energiesparen. Dazu gibt es bei den Stadtwerken hilfreiche Tipps.

Tarifwechsel möglich?

Darüber hinaus kann sich ein Wechsel in einen Stadtwerke-Sondertarif lohnen, da diese Tarife in der Regel etwas günstiger sind als die Grundversorgung. Auskunft darüber gibt der Stromkostenrechner oder der Kundenservice nach Terminvereinbarung, Telefon 07461/1702-0.

Jeder SWT-Kunde hat vor der Preisanpassung die Möglichkeit, seinen Zählerstand am 31.03.2024 selbst abzulesen und an die SWT per Online-Formular zu melden. Erfolgt keine Meldung, wird der Strom- und Gasverbrauch des Kunden bis zum 31.03.2024 von der SWT hochgerechnet.

Erst eine Preissenkung, jetzt die Erhöhung

Noch im November hatten sich die SWT-Kunden über eine Preissenkung gefreut. Dann hat die Bundesregierung mit Wirkung ab 1. Januar beschlossen, 5,5 Milliarden Euro Subventionen im Bereich der Stromnetze zu streichen. Infolgedessen haben die Netzbetreiber ihre Netzentgelte deutlich angehoben. Hinzu kommt eine Erhöhung der Staatsumlage nach der Strom-Netzentgeltverordnung.

Die hat zur Folge, dass die SWT ihre Preise zum 1. April anpassen muss. „Die Preisanpassung ist allein auf staatlich regulatorisch veranlasste Kostenbestandteile zurückzuführen, auf die wir leider keinen Einfluss haben. Unseren Energiepreis halten wir stabil“, erklärt Ertan Aliji, Teamleiter SWT-Kundenservice, die Hintergründe.