Es sind keine riesigen Summe. Und obwohl die Preise für Strom und Gas zuletzt wieder deutlich gesunken sind, gibt es in jedem Haushalt Möglichkeiten, Geld zu sparen und die Umwelt zu schützen. Tobias Bacher, Geschäftsführer der Energieagentur, sowie die Mitarbeiter Manfred Müller und Alexander Spreitzer geben fünf Tipps, was sich auch für wenig Geld sinnvoll umsetzen lässt.

1. Investieren Sie in eine Photovoltaikanlage

Und sei es nur eine Photovoltaikanlage für den Balkon. Schon die sogenannten Balkonkraftwerke helfen, die Stromkosten zu senken. „Das sollten Sie machen, sobald es Ihnen möglich und es Ihnen — als Mieter — gestattet ist“, sagt Manfred Müller, Effizienzmoderator bei der Energieagentur.

Teilweise würde die Investition sogar gefördert. Beispielsweise schreibt die Gemeinde Rietheim–Weilheim auf ihrer Internetseite, dass es pro Kilowattpeak Installationsleistung der Anlage 100 Euro als nicht zurückzuzahlenden Zuschuss gibt, maximal 500 Euro. Bürger aus Kommunen, die Balkonkraftwerke nicht explizit fördern, können ein zinsgünstiges Darlehen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bekommen.

2. Tauschen Sie die alte Heizkreispumpe aus

Um das Wasser aus dem Heizkessel in die Heizkörper zu bekommen, ist diese Pumpe nötig. Allerdings: In vielen Fällen braucht die Pumpe zu viel Energie. „Zwischen 60 und 80 Watt“, schätzt Müller. Das ließe sich um ein Vielfaches reduzieren. Moderne Pumpe würden nur noch acht Watt verbrauchen.

Laut dem Vergleichsportal Verivox kann das bei einer Heizperiode von September bis Mai und Stromkosten von 21 Cent pro Kilowattstunde eine Ersparnis von rund 120 Euro bedeuten. Die Investition von rund 500 Euro werde sich in zweieinhalb Jahren amortisieren, meint Müller. Zumal der Tausch der Heizkreispumpe zu 15 Prozent förderfähig ist.

3. Stellen Sie die Heizung in den Sommerbetrieb

Vielen ist es gar nicht bewusst, dass sich mit einer simplen Umstellung an der Heizung Geld sparen lässt. Auch die Heizungspumpe kann während der warmen Jahreszeit ausgestellt sein. „Sonst presse ich unnötig viel Energie ins Haus“, erklärt Tobias Bacher.

Ein Ausschalten der Heizung macht aber wenig Sinn, weil das Gebäude ansonsten auskühlt und es gegebenenfalls nur kaltes Wasser gibt. Erst wenn die Außentemperatur auch im Sommer drei Tage in Folge weniger als 12 Grad Celsius beträgt, sollte die Heizung so laufen, dass die Temperatur in den Räumen zwischen 18 und 20 Grad liegt. Die Umstellung auf den Sommerbetrieb kann je nach Witterung eine Einsparung von fünf bis 15 Prozent beim Strom oder Gas bringen. Das sind abhängig vom Tarif auch mal 100 Euro.

4. Schalten Sie elektrische Geräte komplett aus

Klar, das weiß jeder. Macht aber nicht jeder. „Der Bürger“, sagt Müller, müsse verstehen, dass durch die eigene Bequemlichkeit die höhere Effizienz der Geräte nicht wirklich zur Geltung kommt. „Die Geräte sind immer effizienter. Aber es bringt nichts, wenn das Ladegerät trotzdem in der Steckdose gelassen wird“, sagt er.

Und Bacher ergänzt: „Der rote Knopf an einer Steckdosenleiste ist keine Designidee, sondern hat eine Funktion.“ Heißt: Den Energieverbrauch könne man sich, wenn man weniger bequem wäre, durchaus sparen. „Das macht nicht viel aus. Ist aber unnötig“, sagt Bacher. Einsparung von bis zu 150 Euro ließen sich aber realisieren.

5. Überprüfen Sie Ihre solarthermische Anlage

Manfred Müller ist sich sicher: Rund 50 Prozent der solarthermischen Anlagen auf den Hausdächern läuft nicht richtig. „Es macht viel Sinn, zu messen, welches Potential in der Anlage steckt“, sagt der Effizienzmoderator.

Oft wären die Anlagen falsch ausgerichtet oder aber, das Fluid — der Wärmeträger in der Anlage — müsse ausgetauscht werden. „Es bringt nichts, wenn das Fluid die Beschaffenheit von Altöl hat“, sagt er. „Da steckt viel Potential drin.“ Diese Beratung bietet die Energieagentur wie weitere Dienstleistungen an.