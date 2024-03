Es ist ein lang gehegter Wunsch. Im Landkreis Tuttlingen sollen Informatik-Azubis beschult werden. Weil das Anliegen bisher vom benachbarten Schwarzwald-Baar-Kreis blockiert wird, will die Kreisverwaltung als Kompensation einen Teil der Holzausbildung nach Villingen-Schwenningen abgeben. Für den geplanten Handel gibt es nicht nur Lob.

Für uns ist das das erste Lehrjahr Michael Meihack

In den vergangenen Jahren sind in den Betrieben des Landkreises Tuttlingen vermehrt Fachinformatiker ausgebildet worden. Diese gehen bisher an der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen in den Unterricht. Das möchte der Landkreis Tuttlingen ändern, weil eine betriebsnahe Beschulung zu steigenden Ausbildungszahlen führen kann.

Für Tuttlinger Klasse reichen die Anmeldezahlen

Die Schülerzahlen würden eine eigene Klasse in Tuttlingen durchaus hergeben. Laut dem Regierungspräsidium Freiburg haben mit dem Schuljahr 2023/24 in Villingen-Schwenningen 100 Schüler die Informatiker-Ausbildung in den Bereichen Anwendungsentwicklung (42) und Systemintegration (58) begonnen.

Insgesamt 27 Schüler sind bei Betrieben im Landkreis Tuttlingen angestellt, 17 haben das Profil Systemintegration gewählt.

Die kreiseigene Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen. (Foto: Foto: Plessing )

Diese sollen nach dem Willen von Landkreisverwaltung und Kreistag in Tuttlingen an der Ferdinand von Steinbeis-Schule unterrichtet werden. Das Problem: „Der Schwarzwald-Baar-Kreis will das nicht, weil sie ihre Klassen nicht gefährden wollen“, sagt Landrat Stefan Bär.

Damit wäre das letzte Wort in der Sache eigentlich schon gesprochen. Zumal, laut Kreisverwaltung, das Kultusministerium eher dazu neigt, vorhandene Strukturen an Schulen zu stärken, als neue, vielleicht zahlenmäßig schwächere Strukturen zu schaffen.

Ungewisse Zukunft für Berufsfachschule Holz

Eine Möglichkeit, die Informatiker doch in Tuttlingen beschulen zu lassen, wäre es, dem Schwarzwald-Baar-Kreis eine andere Ausbildung als Kompensation anzubieten. Das soll laut Vorschlag der Verwaltung die einjährige Berufsfachschule Holz (1BFSH) sein, die zuletzt nur noch angeboten werden konnte, weil diese zusammen mit der Berufsfachschule Metall unterrichtet worden war.

„Es ist kein einfacher Schritt“, meinte Bär. Auch Markus Hugger (CDU) betonte: „Abgeben oder aufgeben ist immer schmerzlich. Aber man muss auch die Sinnhaftigkeit bei wenigen Schülern hinterfragen. Wenn es hilft, ein gutes Angebot zu bekommen, muss man auch loslassen können.“

Teil der Schreinerlehre oder nicht?

Intensiver diskutiert wurde die Frage, welche Bedeutung die einjährige Berufsfachschule Holz hat. Aus Sicht von Susanne Galla, Schulleiterin der Ferdinand von Steinbeis-Schule, sei die 1BFSH eine Vollzeitschule, die die Vorbereitung auf die duale Ausbildung darstellen kann. Oft bestehe zwischen dem Betrieb und dem Schüler, der als Praktikant tätig ist, ein Vorvertrag, der auf die Lehrzeit angerechnet werden kann.

Auch wenn die Inhalte mit der Grundstufe der Ausbildung identisch sind, sei dies aber nicht das erste Lehrjahr, sagte sie. „Es kann auch sein, dass es nach der Berufsfachschule nicht zur Ausbildung kommt.“ Beispielsweise, wenn die Leistung in der Schule nicht gut genug ist.

Das kann sich ein Zwei-Mann-Betrieb nicht leisten Michael Meihack

Michael Meihack (Freie Wähler), selbst gelernter Schreiner und Inhaber eines Messebaubetriebs, kritisierte, dass die Fachschule als Kompensation nach Villingen-Schwenningen gegeben werde. „Für uns ist das das erste Lehrjahr“, sagte er.

Zudem kritisierte er, dass in der Schulform die Schüler nur einen Tag im Betrieb wären. „Das kann sich ein Zwei-Mann-Betrieb nicht leisten.“ Aus Sicht von Galla gebe es da keine Möglichkeiten. Die Berufsfachschule sei eine Vollzeitschule und sie müsse sich dabei an die Vorgaben des Ministeriums halten.

Ob die Berufsfachschule demnächst nicht mehr in Tuttlingen angeboten wird, ist genauso ungeklärt, wie die Einrichtung einer Fachinformatiker-Klasse. Diese wäre, so Marcus Kiekbusch „für die Region ein sehr großer Gewinn“.