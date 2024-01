Wenn es nach der Gewerkschaft der Lokführer (GdL) geht, dann stehen von Mittwoch, 2 Uhr, bis Freitag, 18 Uhr,die Züge für den Personenverkehr still. So lange soll der Streik dauern. Den Ringzug der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG), der die Landkreise Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar verbindet, wird das nicht betreffen.

Für den Bahnverkehr in Deutschland werden in den nächsten Tagen wieder erhebliche Einschränkungen erwartet. Ein Notfahrplan, so teilt es Move, der Verkehrsverbund der Landkreise Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar, auf seiner Homepage mit, werde nur ein „sehr begrenztes Zugangebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr“ sichern. Von daher sollten Reisende von Fahrten während des GdL-Streiks absehen.

Der feine Unterschied beim Streik

Das betrifft den Ringzug nicht. „Die SWEG fährt, wo es geht“, sagt ein Mitarbeiter. Schließlich werde die Bahn und nicht die Verkehrs-GmbH bestreikt. Nur dort, wo beispielsweise Fahrdienstleiter die Arbeit niederlegen, könne der Betrieb eingeschränkt sein. „Aber beim Ringzug haben wir keine Ausfälle. Es ist alles Infrastruktur der SWEG.“