Es gibt Menschen, die haben einfach viel mitzuteilen. Und vermutlich ein Umfeld, das ihnen nicht zuhört. Deshalb laufen sie mit Sprühdosen oder ultradicken Eddings durch die Gegend und hinterlassen Botschaften in der Welt. Bevorzugt auf Autobahnschildern, Stromkästen und Betonwänden. Und weil’s gar so schön ist, auch auf Parkbänken, Mülleimern und Holzbrücken, die eh bald abgerissen werden. Kennt man in Tuttlingen.

Der Lesereflex greift

Das Stadt-Mobiliar kann sich dabei ebenso wenig gegen das Beschmiertwerden wehren wie der zufällige Passant gegen den Lesereflex. Nur, was, frage ich mich dann immer, will uns der Verfasser damit sagen? ACAB haben wir irgendwann alle als straflos hinterlassene Beamtenbeleidigung abgespeichert.

Aber die philosophische Zeile „I wish I was where I was when I was whishing I was here“ an der Unterführung zur Uhlandstraße triggert in meinem Kopf jedes Mal die Gedichtanalysen-Synapsen aus der zehnten Klasse. Wo war der Schreiber nur vorher, welchen inneren Konflikt beschreibt er hier, und ist das jetzt ein jambischer Pentameter?

Dann wird's feministisch

Leichter zu verstehen ist „Wald statt Asphalt“ auf dem Pizzaschachtel-Mülleimer ‐ Fridays for Future gibt’s anscheinend doch noch. Und dann wird’s feministisch: „Bildet Banden“ auf dem Sängersteg ‐ Google erklärt mir, dass da ein Frauennetzwerk der Gewerkschaft dahintersteckt.

Und das kann offenbar noch mehr: „Auf die Vulva!“ auf eine Parkbank-Rückseite schreiben zum Beispiel. Wow, so politisch geht’s also im Umläufle zu!? Was kommt als nächstes, das Gesicht von Alice Schwarzer? Ah nein, ein Pimmel auf dem Asphalt. Männer sind halt nicht so subtil.