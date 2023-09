Das Gerücht waberte schon eine Weile durch die Stadt, nun macht Christof „Stiefel“ Manz es offiziell: Er wird seinen Buchladen am Place de Draguignan zum Ende des Jahres schließen. Das schreibt Manz in einer E–Mail an unsere Redaktion und diverse Gemeinderäte. Ob es an anderer Stelle oder in anderer Form weitergeht, dazu hält er sich bislang bedeckt.

Manz betreibt seinen Buchladen seit etwa 30 Jahren in Tuttlingen, seit 2012 am Standort in der Donaustraße 44, direkt neben dem Restaurant „La Vie“ am Place de Draguignan. Auf den 115 Quadratmetern verkauft er nicht nur Bücher, sondern betreibt auch ein Kulturcafé. Es gilt als Dreh– und Angelpunkt für diverse soziokulturelle Treffen und Veranstaltungen, vor allem für den Rittergartenverein.

Vermieter ist Tuttlinger Wohnbau

Sein Mietverhältnis ende am 31. Dezember 2023, so Manz. Der Vermieter, die Tuttlinger Wohnbau, bestätigt das. Zu den Gründen für das Aus war von beiden Seiten nichts Näheres zu erfahren. Man habe den Buchhändler an der Stelle gern gesehen, „aber es hat alles seine Zeit“, sagt Wohnbau–Geschäftsführer Horst Riess auf Nachfrage. Die Wohnbau sei mit möglichen Nachmietern für den Laden im Gespräch.

Dass es um die Umsätze im Buchladen nicht zum Besten steht, verheimlicht Manz nicht. Im Vergleich zum Vorjahr habe er nur im März und April ein Plus erzielt, hinter den anderen Monaten stehe in der Bilanz ein Minus. „Der Abwärtstrend war lange, lange erkennbar“, meint er.

Anzeichen schon vor Corona da

Nicht nur ihm gehe es so, das zeigten die anderen Ladenschließungen. „Schon vor Covid war erkennbar, dass das Ausbluten der Innenstädte kein hiesiges Phänomen ist, und Pacht und sinkende Umsätze nicht Schritt halten können“, fasst er die Lage zusammen. „Ein Nagelstudio findet sich immer, ist aber keine Lösung für eine Kreisstadt.“

Neben seiner Tätigkeit als Buchhändler organisiert Manz Kulturveranstaltungen, darunter auch das Bühnenprogramm für das Stadtfest im September. Trotz eines „mörderischen Jahres“ sei es ihm gelungen, mit dem Rittergartenverein das Zelt bei „Sommer im Park“ im August zu bespielen und „von der Besucherfrequenz her den gewünschten Erfolg herbeizuführen“, sagt Manz.

Geht der Kulturpreisträger in Rente?

2012 wurde Christof Manz mit dem Kulturpreis der Stadt Tuttlingen ausgezeichnet, kommende Woche feiert er seinen 66. Geburtstag. Wie es weitergeht? „Die Orgel spielt noch“, sagt er, und: „Ich kann Krise.“ Was das nun genau heißt? Weiß niemand so genau.