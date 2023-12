Sternsinger ziehen durch Tuttlingen

„Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit!“ - Unter diesem Leitwort sind ab Mittwoch, 3. Januar, die Sternsinger in Tuttlingen unterwegs. Diese tragen die Botschaft von Weihnachten in die Häuser und bringen den Segen Gottes für das neue Jahr: „Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus im Jahr 2024“.

Nach dem Neustart im vergangenen Jahr können leider auch bei der anstehenden Aktion nicht alle Haushalte, die auf der Besuchsliste stehen, persönlich besucht werden, wie die Kirchengemeinde mitteilt. Mit den Kindern und Jugendlichen, die mitmachen, sind nicht alle Besuche zu schaffen. Alle erhalten jedoch einen Sternsingerbrief mit Segensaufkleber.

Insgesamt machen 45 Kinder und Jugendliche bei der Aktion mit, die von Mittwoch bis Freitag, 3. bis 5. Januar, zwischen 15 und 19 Uhr stattfindet. Die Sternsinger singen am 6. Januar in den Gottesdiensten um 9.00 und 11.00 Uhr in St. Gallus sowie um 10.30 Uhr Maria Königin. Um 11.00 Uhr ist die Messfeier in St. Gallus als Familiengottesdienst mit den Sternsingern gestaltet.

Wer künftig neu in die Besuchsliste aufgenommen werden möchte, um zumindest einen Sternsingerbrief zu erhalten, oder keinen Besuch der Sternsinger mehr wünscht, melde sich ebenfalls auf dem Pfarramt.

Bei Fragen oder Anliegen zur Aktion oder um Infos zum Sternsingen zu erhalten, ist das „Sternsingerbüro“ im Gemeindehaus St. Josef zwischen 3. bis 5. Januar von 15.30 bis 18.30 Uhr unter der Telefonnummer 07461/5797 zu erreichen.