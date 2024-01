Ein wenig Stimmbruch gehört dazu beim Sternsingen, stellte Landrat Stefan Bär schmunzelnd fest. Seine Freude über die Gesangseinlagen der Sternsinger aus der Seelsorgeeinheit Dreifaltigkeitsberg minderte das nicht.

Kinder und Jugendliche aus Spaichingen, Dürbheim und Balgheim brachten am Freitag den Segen der Heiligen Drei Könige ins Landratsamt. Mit dabei war Pfarrer Sebastian Tanneberger und der katholische Dekan Matthias Koschar.

Jedes Jahr aus einer anderen Gemeinde

Der Besuch hat Tradition: Jedes Jahr kommen die Sternsinger aus einer anderen Gemeinde nach Tuttlingen ins Landratsamt und hinterlassen ihre Inschrift, unter anderem über der Tür des Sitzungssaals des Kreistags.

Ein Sternsinger bringt die Inschrift CMB - Christus Mansionem Benedicat - im Tuttlinger Landratsamt an. (Foto: Dorothea Hecht )

Auch in vielen Gemeinden und Städten des Landkreises sind rund um den Dreikönigstag Sternsinger unterwegs. Sie sammeln dieses Jahr Spenden für Kinder im Amazonasgebiet. In Kolumbien, Brasilien und Peru wird das Geld laut Sternsinger dafür eingesetzt, „dass das Recht der Kinder auf eine geschützte Umwelt umgesetzt wird“.

OB Beck erhält zweisprachigen Segen

In Tuttlingen brachte eine Sternsinger-Gruppe den Segen ins Rathaus. In diesem Jahr konnte Oberbürgermeister Michael Beck gleich mehrere Gruppen begrüßen: Zusammen mit Dekan Matthias Koschar kamen sowohl die Sternsinger als auch eine Gruppe ukrainischer Kinder zu Besuch. Und nachdem die Sternsinger das Haus gesegnet hatten, führte die zweite Gruppe ein Krippenspiel auf ukrainisch vor.

Sternsinger bei OB Michael Beck in Tuttlingen (Foto: Arno Specht )

Bereits im letzten Jahr hatte sich die ukrainische Kindergruppe für die Aufnahme in Tuttlingen bedankt – nun kam sie wieder. „Der Besuch hat mich sehr gerührt“, so OB Beck, „und vor allem hat er auch in Erinnerung gerufen, dass der Krieg in der Ukraine noch nicht vorbei ist, auch wenn er nicht mehr im Mittelpunkt der Nachrichten steht.“