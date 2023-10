Es ist der Traumberuf vieler Mädchen: Märchenprinzessin. Stefanie Sekler hat sich diesen Traum zur Wirklichkeit gemacht. Die 31-Jährige leitet eine Agentur, die verschiedene Charaktere für Events, wie Kindergeburtstage vermittelt. Dabei schlüpft sie auch häufig selbst in die Rolle der Superheldin oder Märchenprinzessin.

Von Tuttlingen in die USA bis nach Hamburg

„Es war einmal...“ eine junge Frau, die sich nach ihrem Abschluss an der Fritz-Erler-Schule in Tuttlingen nach etwas Größerem sehnte. „Deshalb bin ich erst einmal ein Jahr lang als Au-Pair in die USA gereist und danach nach Hamburg gezogen“, erinnert sich Stefanie Sekler.

Besonders beliebt bei den Mädels: die Eisprinzessin. (Foto: privat )

Dort machte sie drei Jahre lang eine Ausbildung an der „Stage-School“ und spielte in verschiedenen Best-of-Musicals Shows mit, die unter anderem Stücke aus der König der Löwen oder auch Cats enthielten. „Da wusste ich schon, dass ich meine Leidenschaft unbedingt zum Beruf machen will“, erzählt sie.

Seit über zehn Jahren Märchenprinzessin

Nebenher arbeitete die damals 22-Jährige immer wieder bei einer Agentur als Märchenprinzessin. Heißt: Kunden können einen bestimmten Charakter buchen. Die Mitarbeiter sind den unterschiedlichen Charakteren ‐ bekannt aus Film und Fernsehen ‐ zugeordnet.

Mittlerweile hat die 31-Jährige ihre eigene Agentur gegründet und selbst 20 unterschiedliche Figuren in ihrem Repertoire. „Angefangen bei der Eisprinzessin, über Aschenputtel, die Schöne oder auch das Supermädchen“, zählt sie auf.

Alle Mitarbeiter sind Schauspieler oder Musicaldarsteller

Ihr Team umfasst mittlerweile 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das sind echte Profis, denn „sie sind alle Schauspieler oder Musicaldarsteller und arbeiten freiberuflich bei mir“, sagt Stefanie Sekler. Sie selbst schlüpft auch so oft es die Zeit zulässt in die Rolle der Prinzessin oder Superheldin.

Nicht nur Märchenprinzessin. Oftmals tritt sie auch als Superheldin auf. (Foto: privat )

Das Ziel: Funkelnde Kinderaugen

Einen wirklichen Lieblingscharakter hat sie allerdings nicht. „Es macht Spaß, die aufgedrehten Charakter zu spielen, aber es ist auch mal schön in die Rolle der Schönen zu schlüpfen. Da herrscht immer eine ganz zauberhafte Stimmung. Die Abwechslung macht’s.“ Und das sieht sie am Ende auch in den Kinderaugen: „Genau das ist unser Ziel. Wir wollen ein bisschen Magie in ihre Welt bringen und ihnen ein zauberhaftes Erlebnis schenken“.

Und genau das macht die Arbeit für sie auch so reizvoll: „Ich liebe es, die Charaktere zu spielen und mich in unterschiedliche Rollen hineinzuversetzen“, sagt sie. Wichtig dabei: „Die Rolle bis ins kleinste Detail zu kennen und alles über sie zu wissen.“ Denn ihre kleinen Fans kennen den Charakter meist in und auswendig. „Da wäre es nicht so praktisch, wenn die Mädels und Jungs mehr wissen, als wir selbst“, sagt sie.

Eisprinzessin und Spinnenjunge sind die Favoriten

Und obwohl sie nicht direkt eine Lieblingsrolle hat, gibt es die bei ihren kleinen Fans auf jeden Fall: „Die Eisprinzessin ist bei den Mädels der absolute Favorit. Der Spinnenjunge bei den Jungs“, erzählt die 31-Jährige. Buchen kann man die Darsteller von „HeldenZauber“ ‐ so heißt ihre Agentur ‐ je nach Zeit und Aufwand ab 175 Euro für eine Stunde.

Bis zu 2000 Euro pro Kostüm

Um sich komplett in ihre Rolle zu verwandeln, braucht sie für Make-Up und Kostüm rund zwei Stunden. Ihre aufwendigen Kostüme näht und bastelt sie selbst. „Das hat mich schon viele blutige Finger gekostet“, sagt Sekler. Je nach Aufwand und Details dauert das schon mal Wochen oder sogar Monate. Bis zu 2000 Euro kostet dann der fertige Look ‐ je nachdem wie aufwändig die Gestaltung ist.

An ihren Kostümen sitzt die 31-Jährige Wochen oder Monate. (Foto: privat )

31-Jährige gewinnt bei Wettbewerb

Auch außerhalb ihrer Agentur schlüpft sie gerne in andere Rollen ‐ beispielsweise auf Messen und Conventions. Ihren ersten Wettbewerb hatte die Wahl-Hamburgerin erst vor nicht allzu langer Zeit bei der „Polaris“ in Hamburg.

„Dort bin ich als Schöne aufgetreten. Bewertet werden Kostüm und Performance. Ich habe sogar live gesungen“, erinnert sie sich. Und dafür wurde sie prompt belohnt: Sie gewann den „Best performance Preis“. Und das: „Obwohl das Niveau wirklich hoch und die Konkurrenz unglaublich gut war.“

In ihrer Rolle gewann sie jüngst den „Best performance Preis“. (Foto: Privat )

Geschwister treten häufig zusammen auf

In ihrer Familie ist sie nicht die Einzige, die gerne als Cosplay-Charakter unterwegs ist. Cosplay ist eine Fanpraxis, die ursprünglich aus Japan kommt. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern „costume“ und „play“ ‐ also Kostümspiel ‐ zusammen. Auch ihr Bruder schlüpft oft in verschiedenen Rollen. „Wir sind auch teilweise auf Messen mit abgestimmten Kostümen unterwegs“, sagt Stefanie Sekler.

Dass die Auftritte auf Kindergeburtstagen oder Firmenfeiern für sie ein Ablaufdatum haben, weiß die 31-Jährige. „Der Look muss schon passen. Mit 50 Jahren noch Schneewittchen zu spielen, passt nicht mehr so gut“, sagt sie und ergänzt: „Oder ich suche mir Rollen, bei denen es wieder passt“. Ihr Plan ist aber in jedem Fall das Unternehmen in Hamburg weiter aufzubauen und vielleicht auch mehrere Standorte zu eröffnen.