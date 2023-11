Statt peitschender Weide eine renitente Linde

In unserem Garten steht eine Linde. Nicht irgendeine, sondern eine äußerst renitente. Sie macht, was sie will, und diesen Herbst hat sie offenbar keine Lust, ihre Blätter abzuwerfen.

So nicht!

Warum mich das ärgert? Nun ja, der Baum ist riesig, da kommen Blätterhaufen hoch wie der Rottweiler Testturm zusammen. Die müssen ja irgendwo hin. Deshalb haben wir eine zusätzliche Biotonne für Geld angemietet, die viermal abgefahren wird, um ein bisschen Blattwerk loszubekommen. Diesen Freitag wird sie das letzte Mal geleert. Ohne ein einziges Blatt der Linde. Grrr!

Da kommt der ausgestreckte Mittelfinger

Wir haben schon am Stamm gerüttelt. Ein einsames Blättchen ist gefallen. Haben ihr mit Schimpf und Schande gedroht. Die Handvoll Blätter, die sie fallen ließ, haben die Form eines ausgestreckten Mittelfingers angenommen. Wie infam!

Das wird weh tun

Seitdem werfen wir jeden Morgen und Abend drohend die Motorsäge an, für mindestens fünf Minuten. Als nächste Eskalationsstufe ist geplant, dass wir mit dem Taschenmesser leicht in den Stamm ritzen. Sätze wie „Alle Linden stinken“. Auch die Leiter steht parat. Denn wenn die nächsten Tage nix passiert, fangen wir an, die Blätter vom Stamm zu pflücken. Das tut bestimmt ganz arg weh....

Nimm das, Du Luder!

Wir haben den Eindruck, die Linde zuckt nur gelassen mit ihren vielen Ästen. Das können wir auch. Zumal die Natur für uns spielt. Laut Wetterbericht greift in der Nacht zum Donnerstag ein neuer Tiefausläufer auf Baden-Württemberg über. Die Temperaturen fallen, Windböen werden erwartet. Nimm das, du Luder!