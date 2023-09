Den weg zur Zulassungsstelle sparen und das Auto direkt online anmelden — das sollte theoretisch ab 1. September möglich sein. Wer es am Freitagvormittag im Landkreis Tuttlingen und andernorts probierte, kam allerdings nicht weit.

„i–Kfz“ — so heißt der Menüpunkt auf der Seite des Landkreises Tuttlingen. Wer am Freitagmorgen darauf klickte, gelangte zunächst auf eine Seite der Komm.One, ein zentraler IT–Dienstleister des Landes und der Kommunen in Baden–Württemberg. Ein Infokasten auf blauem Hintergrund informierte höflich, dass der Link veraltet sei. Eine Stunde später tauchte eine neue Website auf, hatte mit Kfz–Zulassung aber immer noch nicht viel zu tun: „Wartungsmodus“, hieß es da auf einer Seite des Behörden–Serviceportals des Landes Baden–Württemberg — auch am Nachmittag noch.

Offenbar nicht nur ein Problem des Landkreises Tuttlingen. „Es gibt derzeit Serverprobleme, die dazu führen, dass das Behörden–Serviceportal aktuell nicht zur Verfügung steht“, teilt Muriel Eikmeyer, Pressesprecherin des Landratsamts Tuttlingen, auf Nachfrage mit. Auch andere Regionen seien betroffen, darunter Sigmaringen und Stuttgart. In Freiburg und anderen Regionen funktioniere es dagegen einwandfrei, hieß es vom Innenministerium Baden–Württemberg.

Wann die Probleme behoben sind, konnte das Landratsamt bislang nicht sagen. Man warte auf den Dienstleister, so Eikmeyer, „uns sind die Hände gebunden“.

Sobald das Portal funktioniert, können Bewohner des Landkreises Tuttlingen ihre Autos digital an–, ab– und ummelden. Kfz–Halter müssen sich über einen elektronischen Personalausweis oder ihr Elster–Zerfikat (aus dem Online–Steuerbescheid) identifizieren. Nach Abschluss des Zulassungsvorgangs erhalten sie einen vorläufigen Zulassungsnachweis, der ausgedruckt hinter der Windschutzscheibe platziert werden muss. Damit können sie sofort losfahren. „Der ausgedruckte vorläufige Zulassungsnachweis ersetzt damit die amtliche Plakette, die mit der Post nachgeschickt wird und dann, wenn sie da ist, an die Nummernschilder angebracht werden muss“, so das Innenministerium.