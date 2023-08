Stadtwerke Tuttlingen unter neuer Führung

Gerd Hertle ist seit 1. August neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Tuttlingen (swt). In der Doppelspitze mit Olaf Hummel werden beide Geschäftsführer an der Ausrichtung des Stadtwerks auf Energie–Eigenproduktion arbeiten. Das teilen die Stadtwerke Tuttlingen mit.

„Mein erster Eindruck ist klasse. Bei meinem Rundgang durch die Abteilungen habe ich gespürt, dass hier Menschen arbeiten, die sich mit großer Leidenschaft für eine funktionierende Energie– und Wasserversorgung in Tuttlingen einsetzen,“ strahlt Hertle nach seinem ersten Tag bei der swt.

Für ihn sei es eine besondere Ehre, das Stadtwerke–Team gemeinsam mit seinem Co–Geschäftsführer zu führen. Dies bestätigt auch Hummel, der die swt–Geschäfte schon seit Juni führt. „Herr Hertle kennt die Branche und ich die Stadt“, erklärt Hummel. „Eine Win–Win–Situation für Tuttlingen, Geschäftspartner, Kunden und Mitarbeiter.“

Auch OB Michael Beck, swt–Aufsichtsratsvorsitzender, hieß Hertle am Dienstag herzlich willkommen: „Mit Herrn Hertle haben wir einen erfahrenen Stadtwerke–Menschen gewinnen können, der den komplexen Herausforderungen der Energieversorgung gewachsen ist und der für unsere Stadt passende Lösungen finden wird. Ich wünsche ihm in Tuttlingen viel Freude und Erfolg.“

Hertle bringt umfassende Erfahrungen in der Energiebranche mit: Zuletzt war er neun Jahre Geschäftsführer der Stadtwerke Böblingen, die er von einem Eigenbetrieb mit Wasser– und Wärmeversorgung zu einem modernen Versorgungsunternehmen entwickelte, heißt es inder Pressemitteilung weiter. Frühere Stationen des Betriebswirts waren unter anderem bei den Stadtwerken Emmendingen, der EnBW und dem früheren Badenwerk.

Für die swt hat sich Hertle mehrere Ziele vorgenommen: So will er zum einen neue Produkt– und Servicepotenziale entwickeln und anbieten. Vor allem aber möchte er den Anteil der selbst produzierten Energie steigern. Regenerative Energien spielen dabei ebenso eine Rolle wie eine stärkere Nutzung von Abwärme aus der Industrie und den Haushalten. „Hier müssen wir ein für Tuttlingen ideales Erzeugungsportfolio entwickeln“, so Hertle.

Stark einbinden will er dabei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Ich will die Mannschaft zusammenhalten, Perspektiven bieten und das Vertrauen der Mitarbeitenden gewinnen.“