Der Neustart des Stadtfestes ist geglückt und hat die Massen am vergangenen Wochenende in die Innenstadt gezogen. Das Musikprogramm vom Blues bis Rock und die kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt punkteten bei tausenden Besuchern. Im Mittelpunkt präsentierten die Vereine in den Gassen rund um den Marktplatz und in der Weimarstraße ihre Freizeitangebote.

Absage im ersten Jahr des Ukrainekriegs sorgt für Unverständnis

Nachdem zwei Jahre lang die Pandemie für die Absage des Stadtfestes gesorgt hatte, nannte Oberbürgermeister Michael Beck den Ukraine–Krieg als Hauptgrund für einen erneuten Ausfall im vergangenen Jahr. Dies führte zu viel Unverständnis bei den Tuttlingern. Obwohl sich die Situation in der Ukraine in der Zwischenzeit nicht verbessert hat, gab Beck in diesem Jahr grünes Licht für das Stadtfest — zur Freude seiner Einwohner aus vielen Nationen.

Denn egal ob aus Kolumbien, Syrien, der Türkei oder anderen Ländern: Das Stadtfest stellte sich bei den Beteiligten als voller Erfolg heraus. Und auch das neue Konzept — weg vom Donauufer und der Rückkehr in die Innenstadt — kam gut an.

Festgeschehen am Marktplatz kommt gut an

„Ich finde das Stadtfest ist gelungen. Schön, dass es wieder rund um den Marktplatz stattfindet, so wie es früher mal war — eine tolle Idee. Schließlich heißt es ja auch Stadtfest. Außerdem profitieren davon auch der Einzelhandel und die Gastronomie in der Innenstadt“, gab Anja Sinagowitz aus Wurmlingen zu bedenken. Sie traf sich mit Bekannten auf dem Marktplatz. „Schade, dass die Weimarstraße nicht so gut besucht ist. Hier fehlt mir an manchen Ständen auch etwas das Flair, wie die Cocktails zu den Liegestühlen im Sand“, so die 54–Jährige.

Sie lobte die tolle Stimmung und die „leckeren Speisen“. Dank der vielen Nationen bot das Stadtfest Köstlichkeiten aus aller Welt, die vor Ort von den Vereinen größtenteils vor den Augen der Besucher frisch zubereitet wurden.

Rockmusik und Feuershow am Samstagabend

Ab der Dämmerung am Samstagabend zog es die Besucher immer mehr zu den Lichteffekten und der Musik an die Bühnen. Vor allem die über die Region hinaus bekannte Band Hearts on Fire aus Emmingen–Liptingen zog die Masse am späten Abend auf den Marktplatz. Sie packten Rock– und Partysongs aus. Die Feierlaunigen sangen textsicher mit.

Direkt im Anschluss gelang ein nahtloser Übergang zur Feuershow neben der Bühne. Der große Vorteil dabei: Da es keine Wartezeit gab, blieb das Publikum vor Ort auf dem Marktplatz zusammen, und sah, wie Ancalima eine schweißtreibende Feuershow ablieferte. Die Zuschauer zeigten sich begeistert, ehe die Rockband bis um Mitternacht erneut den Sound aufdrehte. Die Kulturbühne in der Gartenstraße lockte mit mehreren Musik–Acts vor allem viele junge Leute an und war ebenso ein Besuchermagnet.

Miran Miskovic gefällt das Flair in Tuttlingen

Die Musik überzeugte auch Miran Miskovic aus Stuttgart, der mit Verwandten das Stadtfest besuchte. Er zeigte sich schon am Nachmittag beeindruckt, als „MAB“ das Genre Blues auf der Hauptbühne bediente. „Die Musik ist richtig gut. Da kann sich Stuttgart ein Beispiel nehmen. Das Flair mit den unterschiedlichen Ständen ist top. Es ist hier sehr geräumig und es verteilt sich alles. Das Publikum ist auch angenehm. Ich bin positiv überrascht. Mir fehlt es an nichts. Schön, dass so viele Nationen friedlich miteinander feiern“, sagte der 52–Jährige.