Bröckelt die Hoffnung auf die Behelfsbrücke an der L277 bei Nendingen schon, bevor die Entscheidung dafür oder dagegen überhaupt getroffen ist? Die Sorge hat Steffen Tanneberger, der sich mit einer Bürgerinitiative gegen die kilometerlange Umleitung eingesetzt hatte. Er sieht in der Haltung der Stadt Tuttlingen, weniger als eine Million Euro an den Kosten für die Behelfsbrücke übernehmen zu wollen, eine „Absetzbewegung“. Diese bringt wiederum eine Alternative erneut ins Spiel.

Hintergründe Das sind die Fakten Die Brücke an der Landesstraße 277 zwischen Tuttlingen und Nendingen muss saniert werden. Um das Bauvorhaben umsetzen zu können, sah das Land seit 2021 für die Bauzeit von gut einem Jahr eine Umleitung über Neuhausen ob Eck und damit eine fast 20 Kilometer lange Strecke vor. Erst nach großen Protesten aus dem Landkreis hatte das Land eingelenkt und sich bereit erklärt, zu prüfen, ob der Verkehr über eine Behelfsbrücke geführt werden kann, um die Umleitung zu verhindern. Die Kosten für die Brücke sollten gedrittelt werden. Darauf hatten sich das Regierungspräsidium (RP), der Landkreis und die Stadt im September geeinigt.

Bei welchen Kosten gilt die Tuttlinger Zusage?

Aktuell werden die Kosten für eine Behelfsbrücke mit einer geschätzten Höhe von rund drei Millionen Euro angegeben. Eine Million Euro müsste nach der Vereinbarung die Stadt Tuttlingen übernehmen. Im Kreistag hatte sich Beck vor vier Wochen geäußert, dass Tuttlingen „raus“ sei, wenn es teurer als eine Million werden würde. Doch nun rudert Tuttlingens Stadtoberhaupt noch weiter zurück: Er könne die „Drittelung der Kosten nur verantworten, wenn der städtische Anteil deutlich unter einer Million Euro liegt“, wie Stadtsprecher Arno Specht auf Anfrage erklärt.

Schließlich, sagt Beck, sei man bei der Stadt, als man im September die Zusage zur Kostendrittelung gab, von anderen Zahlen ausgegangen. „Die Rede war von 500.000 Euro gewesen oder etwas mehr, die sich Stadt und Kreis geteilt hätten ‐ das wäre kein Problem gewesen“, sagte der Oberbürgermeister Ende Oktober in einer Pressemitteilung.

Wie will man den Menschen vermitteln, dass man erst einen Durchbruch verkündet und diesen im Nachgang einkassiert? Steffen Tanneberger

Zu diesem Zeitpunkt hatte aber das RP schon öffentlich gemacht, dass Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, Landrat Stefan Bär und Beck eine gemeinsame Lösung gefunden hatten. Die „Kosten für den Auf- und Abbau sowie die Unterhaltung einer Behelfsbrücke in Höhe von rund zwei Millionen Euro“ sollten vom „Land, der Landkreis und die Stadt jeweils zu einem Drittel“ getragen werden. Diese Lösung sei gemeinsam von Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, Landrat Stefan Bär und Oberbürgermeister Michael Beck gefunden worden.

OB Beck will genaue Zahlen wissen

So irritiert manchen, dass die Stadt ihren Betrag nun noch weiter nach unten korrigiert. Steffen Tanneberger macht in der Argumentation gegen die Behelfsbrücke eine Absetzbewegung aus. „Wie will man den Menschen vermitteln, dass die Behelfsbrücke gerade an Tuttlingen scheitert, wo Tuttlingen doch am meisten davon profitiert? Und wie will man den Menschen vermitteln, dass man erst einen Durchbruch verkündet und diesen im Nachgang einkassiert?“, fragt er.

Ob er wirklich einkassiert wird, ist noch nicht geklärt. Generell steht die Stadt zu der Zusage, ein Drittel der Kosten zu übernehmen. Einen Blankoscheck habe man aber nicht ausgestellt, macht OB Beck klar. In einem Schreiben an die Regierungspräsidentin hat Beck nun um die Berechnung der Kosten für die Behelfsbrücke oder einen kompletten Neubau neben der sanierungsbedürftigen Brücke gebeten.

„Diese Daten sind dringend nötig, um eine Entscheidung fällen zu können, die man auch transparent der Bürgerschaft ‐ und letztlich den Steuerzahlern ‐ kommunizieren kann“, meint Beck. Er tue sich schwer, der Bevölkerung zu erklären, dass aus Tuttlinger Geldern das Provisorium Behelfsbrücke mitfinanziert werden soll, wenn es mit dem Neubau möglicherweise eine bezahlbare Alternative gebe. Warum das Landesverkehrsministerium die frühere Idee des RP, eine Ersatzbrücke neben der alten Brücke zu errichten, ablehnt, „kann ich bis heute nicht nachvollziehen“, sagt das Tuttlinger Stadtoberhaupt.

Hauptsache die Bürger zahlen nicht doppelt

Nicht nachvollziehbar ist für Steffen Tanneberger die Diskussion um die Verteilung der Kosten. „Dem Bürger“, sagt er, „ist es egal, wer zahlt.“ Schließlich sind es ‐ bei Stadt, Land und Landkreis ‐ immer die Einnahmen aus Steuern und Abgaben, die Ausgaben möglich machen. Durch den Bau der Behelfsbrücke sei Steuergeld gut angelegt, weil es im Interesse der zahlenden Bürger sei, meint er. Die Menschen der Region durch die Umleitung noch einmal zur Kasse zu bitten, sei hingegen eine „Vernichtung von Volksvermögen“.

Tanneberger hat errechnet, dass allein bei einem mittleren Umweg von nur zehn Kilometern für die Pendler - 15.000 Autos fahren am Tag durch Nendingen - bei jeweils 21 Arbeitstagen in den 13 Monaten Bauzeit fast 41 Millionen Fahrtkilometer dazukommen.

Bei einem Verbrauch von acht Litern Treibstoff auf 100 Kilometern müssten 3,27 Millionen Liter zusätzlichen Treibstoffs gekauft werden ‐ verrechnet mit der Kilometer-Pauschale von 30 Cent wären die Mehrkilometer 12,28 Millionen Euro wert. „Wo können Sie mit einem Euro Steuergeld den Bürgern drei bis vier Euro an Ausgaben sparen?“, fragt Tanneberger, der als Vergleichsgröße die Kosten drei bis vier Millionen Euro für die Errichtung der Behelfsbrücke annimmt.

„Aus meiner Sicht ist das Nicht-Errichten der Brücke wohl eine der schlechtesten Möglichkeiten, um Geld zu sparen“, meint Tanneberger, der sich Sorgen um die Stimmung im Land macht. Wenn Geld für vieles, aber eben nicht für die eigene Bevölkerung ausgegeben wird, dann könnte das beispielsweise der AfD noch mehr Zuspruch bringen. „Wir müssen darauf achten, dass nicht noch mehr Vertrauen kaputt geht“, sagt er.

Landrat irritiert über Aussagen aus Tuttlingen

„Stand heute, 22. November, wird die Brücke nicht kommen“, meinte Bär in der Ausschusssitzung für Mobilität und Verkehr am Mittwoch. Bei einem Treffen in der vergangenen Woche zwischen dem RP, Kreis und Stadt habe man keinen Konsens über die besprochene Drittelung der Kosten erzielt.

Wenn das so sein sollte, fände ich kaum Argumente, warum der Kreis für die Brücke einspringen müsste. Stefan Bär

Den Einwand von Kreisrat Michael Seiberlich (CDU), der auch im Stadtrat Tuttlingen ist, dass die Stadt nicht auf jede finanzielle Forderung eingehen könne, ließ Bär so nicht gelten. Die Beteiligungssumme von 250.000 Euro, „auf der nun immer noch herumgeritten werde“, sei anfangs gefallen. „Aber mindestens vier- bis fünfmal wurde daraufhin gesagt: Das ist nur eine Annahme, das kann auch ganz anders laufen“, ergänzte der Landrat.

Die Baukosten für die Behelfsbrücke, die nun im Raum stehen, liegen zwischen 2,2 und 2,4 Millionen Euro. Das Land will diese Kostenrechnung allen nochmal zukommen lassen. Bär: „Wenn die Stadt dann zustimmt, läuft es. Wenn sie bei ihrer jetzigen Haltung bleibt, dann nicht.“ Bis Ende Januar muss spätestens eine Entscheidung gefallen sein, führte er aus.

Wenn die Stadt Nein sagt, steht Ja des Kreises infrage

Der Kreistag habe der Drittelung der Kosten bereits zugestimmt. Wenn diese Regelung durch die Stadt aufgehoben werden sollte, müsste auch der Kreistag nochmals eine Entscheidung treffen. Aber: „Wenn das so sein sollte, fände ich kaum Argumente, warum der Kreis für die Brücke einspringen müsste“, so Bär.

Im Grunde sei das zunächst ein städtisches Thema zwischen Tuttlingen und dem Ortsteil Nendingen gewesen. Dass diese Verkehrsachse eine größere Bedeutung hat, sei auch klar. Deshalb habe sich der Kreis eingeschaltet.

Bei einem Nein aus Tuttlingen blieben die anderen Optionen übrig: Bau einer neuen Brücke in einer parallelen Trasse statt Sanierung der alten oder die jahrelange Umleitung. Zwar stehe die Aussage im Raum, dass das Land den Brückenneubau nochmal prüfen wird. Doch Bär machte klar: „Aus meiner Sicht kommt das nicht durch.“

Letztlich muss der Tuttlinger Gemeinderat entscheiden, in welcher Höhe sich die Stadt Tuttlingen an den Kosten für die Behelfsbrücke beteiligen will.