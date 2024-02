Ekelerregende Zustände und pöbelnde Jugendliche: Wer am Tuttlinger Busbahnhof die Toilette besuchen muss, der überlegt sich das in der Regel zweimal. Auch Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck spricht mittlerweile von einer möglichen Schließung. Doch welche Alternativen gäbe es dann?

Jetziger Zusatnd ist unhaltbar

„So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben“, weiß Oberbürgermeister Michael Beck. Gemeint sind die Toiletten am Tuttlinger Busbahnhof (ZOB). Der Zustand sei teilweise ekelerregend, sagt er und spricht deshalb von einer Schließung der WCs. Ähnliches berichtet auch Bernd Stockburger, der dort vor einigen Wochen von Jugendlichen beleidigt wurde, die vor der Toilette standen.

Kioskbetreiber wird gesucht

Doch einfach ersatzlos schließen, das ist nicht möglich, weiß Stadtsprecher Arno Specht. „Hier sind wir in der Tat in einem gewissen Dilemma“, sagt er. Denn einerseits sei es durchaus sinnvoll und wichtig, in der Nähe des ZOB Toiletten zu haben. Andererseits hätte es sich gezeigt, dass unbewachte WCs an diesem Ort regelmäßig so stark verschmutzt und mutwillig beschädigt werden, dass sie kein Mensch mehr freiwillig benutzen möchte.

Hier ist das Citymanagement auf der Suche. Arno Specht

„Ideal wäre es, wenn der Kiosk am ZOB baldmöglichst wieder regulär bewirtschaftet würde und der Wirt die Toilette mitbetreiben würde. Dadurch wäre eine gewisse soziale Kontrolle gewährleistet“, sagt Specht.

Lokale in der Umgebung als Übergangslösung?

Bis eine solche Lösung gefunden ist, würde die Stadt versuchen, mit einem Gastronomen in der Nähe eine Vereinbarung schließen. Geplant ist, dass einer der Gastronomen seine Toiletten auf Basis des Modells „Nette Toilette“ für ÖPNV-Nutzer zur Verfügung stellt.

Das waren fürchterliche Zustände. Waltraud Walter

„Hier ist das Citymanagement auf der Suche. Sobald dies der Fall ist, werden wir die Toiletten am ZOB selber dann für die Öffentlichkeit schließen“, so der Stadtsprecher.

Direkt am ZOB gelegen hat auch Waltraud Walter vom Café Walter ihr Geschäft. Sie winkt aber sofort ab: „Ich will das nicht mehr machen“, sagt sie. Passanten, die nichts konsumieren, auf die Toilette ihres Cafés zu lassen? Kommt für sie nicht infrage. Sie weiß, wovon sie spricht. Bis 2012 hatte sie das „Bus-Café“ wie sie sagt, am Standort des jetzigen ZOB, inklusive Toilette. „Das waren fürchterliche Zustände“ meint sie.

Sohn Frank stimmt ihr zu. Schon damals gab es offenbar Leute, die sich nicht zu benehmen wussten. Und ihre Ausscheidungen im ganzen Klo verteilt haben, warum auch immer. Eine Sauerei ohne gleichen finden sie das.

Vorschlag: „Öfters putzen!“

Der Gedanke, die Toiletten am ZOB zu schließen, weil sie regelmäßig verschmutzt seien, stößt Mutter und Sohn, mehr als sauer auf. Ihrer Meinung nach müsste die Stadt den Putzdienst beauftragen, dort öfter nach dem Rechten zu schauen und mindestens zweimal am Tag zu putzen. „So, wie das Foto in der Zeitung aussah, war der Boden schon mindestens vier Tage nicht mehr gewischt“, sagt Walter zur letzten Veröffentlichung zu diesem Thema auf Schwäbische.de.

Die Inhaberin eines weiteren Cafés am ZOB ist von dem Gedanken, ihre Toilette öffentlich zu machen, auch nicht begeistert: „Unsere WCs sind eigentlich nur für unsere Kunden“, sagt sie. Wenn es mal dringend ist, oder ein Elternteil mit Kind kommen würde, mache sie auch mal eine Ausnahme. „Aber die Toilette für Jedermann anzubieten bedeutet für uns mehr Kosten und einen höheren Reinigungs-Aufwand“, erklärt sie.

Immer wieder kommen Passanten vorbei

Auch Abdullah Fidan von der Pizzeria Mevlana in der Oberen Hauptstraße mit Sichtweite zum ZOB wird die Toilette in seinem Lokal nicht öffentlich zugänglich machen. Es gebe ohnehin nur eine, die sei weitgehend für das Personal gedacht. Klar, wenn Gäste danach fragen, sei das auch okay. Vereinzelt kommen auch Passanten und fragen nach, um die Toilette zu benutzen - vor allem dann, wenn das WC am ZOB verschmutzt sei. Doch solche Anfragen seien sehr selten.

Im Team des Mevlana hält man nichts davon, die Anlage am Busbahnhof zu schließen. Stattdessen wünschen sie sich dort eine Zutrittsregelung, beispielsweise, indem die WC-Benutzung Geld kostet und man nur durch Einwurf von einem Euro oder 50 Cent in die Anlage kommt. Zudem sollte der Zugang auf die andere Seite verlegt werden, so ein Vorschlag. „Dort, wo nicht die ganzen Jugendlichen herumsitzen“, sagt einer. Laut und derb gehe es oft zu, Streitigkeiten seien an der Tagesordnung, auch Schlägereien.

Wie wäre es mit bezahltem Zugang?

Auch die Stadt weiß: „Die ideale Lösung wäre natürlich eine beaufsichtigte Toilette, die man gegen Gebühr benutzen könnte“, sagt Specht. Allerdings sei die Frequenz am ZOB so gering, dass eine solche Toilette nicht mal halbwegs wirtschaftlich betrieben werden könnte. Eine dauerhafte Betreuung, die allein durch die Stadt finanziert werden würde, sei nicht umsetzbar.

Denn „wenn man Öffnungszeiten anbieten will, die sich an den Betriebszeiten des ÖPNV orientieren, müsste man allein hierfür drei Vollzeitstellen schaffen“, erklärt Specht. Aus dem gleichen Grund könne auch der Kommunale Ordnungsdienst nicht die ganze Zeit vor Ort sein.

Drei-Kronen-Hof eröffnet erst

Bis eine langfristige Lösung gefunden ist, würde das Citymanagment sich mit den Gastronomen kurzschließen. „Wir bedauern dies sehr - und leider ist es mal wieder so, dass ein paar wenige durch ihr unterirdisches Verhalten dafür sorgen, dass der Allgemeinheit ein Nachteil entsteht“, sagt Specht.

In Sicht weite des ZOB entsteht der Drei-Kronen-Hof, der Ende 2024 fertig sein soll. Dort ist eine große Gastronomie-Lösung für das Erdgeschoss in Sicht - mit Blick auf die Innenstadt. Ob die „nette Toilette“ dort unterkommen könnte? Noch ist es zu früh, um eine Lösung zu finden.